Polacy chcą wiedzieć, co spadło na Osiny. Czym jest rosyjski dron Shahed 136?

Na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. W nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (woj. lubelskie) eksplodował najpewniej dron. Ten na razie niezidentyfikowany obiekt mógł być rosyjskim lub białoruskim bezzałogowcem, który przedostał się przez granicę z ogarniętej wojną Ukrainy, ale – czego nie wykluczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz – również pod uwagę brane są inne wersje zdarzenia. – Mógł być to dron przemytniczy, dojść mogło także do aktu dywersji – wyliczał wicepremier na konferencji prasowej realne scenariusze.
Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że obiektem, który spadł w Osinach, był najprawdopodobniej dron typu Shahed, używany przez Rosjan w wojnie z Ukrainą.
Polaków zelektryzowała ta wiadomość. Jak sprawdziliśmy w Google Trends, nazwa Osiny jest jedną z najczęściej wpisywanych w popularną internetową wyszukiwarkę w ciągu ostatnich 24 godzin (podobnie jak Łuków). To hasło w ciągu ledwie trzech godzin zyskało na zainteresowaniu o przeszło 1000 proc. „Trenduje” też wyszukiwanie informacji o dronie Shahed 136 (wzrost o 700 proc.). Internauci chcą się dowiedzieć jak najwięcej o całym zdarzeniu, ale też bezzałogowcu, który przez przypadek bądź też celowo przedostał się na terytorium naszego kraju.
A czym jest dron Shahed? To bezzałogowa broń stworzona w Iranie, produkowana od drugiej dekady XXI wieku. Za konstrukcją, po którą chętnie sięgają Rosjanie, uderzając w Ukrainę, także w cele cywilne, stoi Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (w Rosji bezzałogowca używają pod nazwą Gierań-2).
Model Shahed 136, jak i jego mniejszy odpowiednik – Shaheda 131, to projekt mający korzenie w latach 80. ubiegłego wieku. Opracowała go wówczas w RPA firma Kentron (późniejszy Denel) do zwalczania stacji radiolokacyjnych. Na tej bazie w późniejszych latach izraelski producent uzbrojenia IAI opracował model IAI Harpy. Pracę nad tą konstrukcją podjął też Shahed Aviation Industries Research Center (SAIRC). To właśnie irańskie centrum badawcze zapoczątkowało badania nad obecną wersją tzw. amunicji krążącej. Urządzenie nie jest szczytem myśli technologicznej – na wyposażeniu nie ma czujników, które umożliwiałyby zwiad, wykrywanie czy identyfikację celu. Shahed działa jak pocisk i leci po określonym uprzednio torze, sprawdza się zatem do uderzeń w nieruchome cele. Sprzęt nieco zmodyfikowali Rosjanie, dodając komponenty łącza satelitarnego systemu Iridium.
