Carla Fernandes podbiła serca polskiej publiczności. Kim jest artystka?

Aktualizacja: 20.08.2025 23:20 Publikacja: 20.08.2025 14:52
Carla Fernandes. Laureatka Bursztynowego Słowika 2025
Foto: Facebook/Carla Fernandes
Tegoroczna laureatka Bursztynowego Słowika wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród widzów festiwalu w Sopocie, ale również w polskim internecie. Nazwisko Carli Fernandes było w ostatnich godzinach jednym z najczęściej wyszukiwanych w sieci.
Wczorajsze zwycięstwo podczas festiwalu w Sopocie przyniosło Carli Fernandes duży wzrost popularności w sieci. Już w czasie jej występu na deskach Opery Leśnej wiele osób szukało informacji na temat młodej piosenkarki, jednak w momencie ogłoszenia wygranej w konkursie jej nazwisko pobiło rekordy popularności. Internauci chcieli dowiedzieć się o niej jak najwięcej, między innymi ile ma lat, jakiego jest wzrostu, a nawet kim są jej rodzice. Chcieli także usłyszeć jej zwycięską piosenkę. Wpisywano takie frazy jak: „Carla Fernandes wiek”, „Carla Fernandes wzrost”, „Carla Fernandes rodzice”, „Carla Fernandes Co, jeśli?”.
Osoby, które szukały informacji o Carli Fernanses, często wpisywały jej nazwisko także w połączeniu ze słowami Sopot czy Bursztynowy Słowik, a także z nazwiskami lub pseudonimami artystów, którzy wystąpili tego dnia na festiwalu, np. Zalia, Cugowski, Cyms.
Carla Fernandes jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Jej mama jest Polką, a ojciec pół Hiszpanem, pół Portugalczykiem. Urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie, ale wychowywała się w Polsce. Ma 22 lata. Budząca ciekawość internautów informacja na temat jej wzrostu nie jest dostępna w sieci.
Jej debiutancki singiel zatytułowany „Jungle” ukazał się w 2020 r. W kolejnych latach artystka wydała wiele innych utworów, m.in. singiel „Do gwiazd” (nagrany w duecie z Oskarem Cymsem) oraz piosenkę „Co, jeśli?”, które zdobyły uznanie i dużą popularność wśród odbiorców. Współpracowała również z zagranicznymi muzykami. Piosenkarka działa także jako członkini zespołu producenckiego Hotel Torino i współtworzy utwory innych artystów.
Duże zainteresowanie internautów budzi również sam festiwal w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa od 18 do 21 sierpnia. Festiwal w Sopocie ma długą historię. Bursztynowy Słowik wręczany jest od 1984 roku.
Wiele osób szuka w sieci informacji dotyczących programu festiwalu oraz występujących na nim gwiazd i prowadzących. Najczęściej wpisywane są takie frazy związane z festiwalem, jak: „sopot festiwal program”, „Sopot Festiwal kiedy”, „Sopot Festiwal bilety”, a także „Margaret”, „ile kosztuje bilet na Sopot Festiwal”, „Bursztynowy Słowik 2025” czy „kto prowadzi Sopot Festiwal 2025”.
