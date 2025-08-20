Reklama

Carla Fernandes podbiła serca polskiej publiczności. Kim jest artystka?

Carla Fernandes została tegoroczną laureatką nagrody Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2025. Piosenkarka na scenie Opery Leśnej zaprezentowała utwór "Co, jeśli?", który przyniósł jej zwycięstwo. Popularność młodej artystki natychmiast poszybowała w górę.

Publikacja: 20.08.2025 14:52

Carla Fernandes. Laureatka Bursztynowego Słowika 2025

Foto: Facebook/Carla Fernandes

Anna Rogalska

Tegoroczna laureatka Bursztynowego Słowika wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród widzów festiwalu w Sopocie, ale również w polskim internecie. Nazwisko Carli Fernandes było w ostatnich godzinach jednym z najczęściej wyszukiwanych w sieci. 

Popularność Carli Fernandes poszybowała w górę

Wczorajsze zwycięstwo podczas festiwalu w Sopocie przyniosło Carli Fernandes duży wzrost popularności w sieci. Już w czasie jej występu na deskach Opery Leśnej wiele osób szukało informacji na temat młodej piosenkarki, jednak w momencie ogłoszenia wygranej w konkursie jej nazwisko pobiło rekordy popularności. Internauci chcieli dowiedzieć się o niej jak najwięcej, między innymi ile ma lat, jakiego jest wzrostu, a nawet kim są jej rodzice. Chcieli także usłyszeć jej zwycięską piosenkę. Wpisywano takie frazy jak: „Carla Fernandes wiek”, „Carla Fernandes wzrost”, „Carla Fernandes rodzice”, „Carla Fernandes Co, jeśli?”.

Osoby, które szukały informacji o Carli Fernanses, często wpisywały jej nazwisko także w połączeniu ze słowami Sopot czy Bursztynowy Słowik, a także z nazwiskami lub pseudonimami artystów, którzy wystąpili tego dnia na festiwalu, np. Zalia, Cugowski, Cyms.

Kim jest Carla Fernandes?

Carla Fernandes jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Jej mama jest Polką, a ojciec pół Hiszpanem, pół Portugalczykiem. Urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie, ale wychowywała się w Polsce. Ma 22 lata. Budząca ciekawość internautów informacja na temat jej wzrostu nie jest dostępna w sieci.  

Jej debiutancki singiel zatytułowany „Jungle” ukazał się w 2020 r. W kolejnych latach artystka wydała wiele innych utworów, m.in. singiel „Do gwiazd” (nagrany w duecie z Oskarem Cymsem) oraz piosenkę „Co, jeśli?”, które zdobyły uznanie i dużą popularność wśród odbiorców. Współpracowała również z zagranicznymi muzykami. Piosenkarka działa także jako członkini zespołu producenckiego Hotel Torino i współtworzy utwory innych artystów.

Sopot Festival 2025

Duże zainteresowanie internautów budzi również sam festiwal w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa od 18 do 21 sierpnia. Festiwal w Sopocie ma długą historię. Bursztynowy Słowik wręczany jest od 1984 roku.

Wiele osób szuka w sieci informacji dotyczących programu festiwalu oraz występujących na nim gwiazd i prowadzących. Najczęściej wpisywane są takie frazy związane z festiwalem, jak: „sopot festiwal program”, „Sopot Festiwal kiedy”, „Sopot Festiwal bilety”, a także „Margaret”, „ile kosztuje bilet na Sopot Festiwal”, „Bursztynowy Słowik 2025” czy „kto prowadzi Sopot Festiwal 2025”.

