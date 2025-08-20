Carla Fernandes podbiła serca polskiej publiczności. Kim jest artystka?

Tegoroczna laureatka Bursztynowego Słowika wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród widzów festiwalu w Sopocie, ale również w polskim internecie. Nazwisko Carli Fernandes było w ostatnich godzinach jednym z najczęściej wyszukiwanych w sieci.

Popularność Carli Fernandes poszybowała w górę

Wczorajsze zwycięstwo podczas festiwalu w Sopocie przyniosło Carli Fernandes duży wzrost popularności w sieci. Już w czasie jej występu na deskach Opery Leśnej wiele osób szukało informacji na temat młodej piosenkarki, jednak w momencie ogłoszenia wygranej w konkursie jej nazwisko pobiło rekordy popularności. Internauci chcieli dowiedzieć się o niej jak najwięcej, między innymi ile ma lat, jakiego jest wzrostu, a nawet kim są jej rodzice. Chcieli także usłyszeć jej zwycięską piosenkę. Wpisywano takie frazy jak: „Carla Fernandes wiek”, „Carla Fernandes wzrost”, „Carla Fernandes rodzice”, „Carla Fernandes Co, jeśli?”.

Osoby, które szukały informacji o Carli Fernanses, często wpisywały jej nazwisko także w połączeniu ze słowami Sopot czy Bursztynowy Słowik, a także z nazwiskami lub pseudonimami artystów, którzy wystąpili tego dnia na festiwalu, np. Zalia, Cugowski, Cyms.

Kim jest Carla Fernandes?

Carla Fernandes jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Jej mama jest Polką, a ojciec pół Hiszpanem, pół Portugalczykiem. Urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie, ale wychowywała się w Polsce. Ma 22 lata. Budząca ciekawość internautów informacja na temat jej wzrostu nie jest dostępna w sieci.