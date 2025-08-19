Nowa mapa popytu i zarobków w polskim IT. Najbardziej poszukiwani już nie juniorzy

Optymistyczny obraz pokazują też branżowe analizy. Według raportu platformy rekrutacyjnej Inhire.io, która specjalizuje się w branży technologicznej, w II kwartale tego roku opublikowano łącznie ponad 36,4 tys. nowych ogłoszeń o pracy w IT. To prawie o 5 proc. więcej niż w pierwszym kwartale tego roku i o ponad 7,6 proc. więcej niż w II kw. 2024 r. – To potwierdza, że rynek jest w lepszej kondycji niż rok wcześniej – twierdzą eksperci inhire, zwracając jednocześnie uwagę na trend konsolidacji w branży IT. Widać to po mniejszej liczbie firm poszukujących pracowników. W II kwartale 2025 rekrutacje prowadziło 3,34 tys. firm, czyli prawie o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei wzrost liczby ogłoszeń wskazuje, że pracodawcy rekrutowali na większą skalę niż przed rokiem.

Jeszcze lepiej widać ten trend w działającej od połowy zeszłego roku wyszukiwarce ofert pracy w IT – Czyjesteldorado.pl – która integruje ogłoszenia publikowane w siedmiu branżowych serwisach rekrutacyjnych (w tym Inhire). Według jej danych, od początku tego roku do końca lipca pojawiło się tam 93,1 tys. ofert pracy w IT. Porównywalnych danych za miniony rok nie ma, ale jak szacuje Jacek Kobus, założyciel Czyjesteldorado.pl, ofert jest dzisiaj o ponad połowę więcej niż w 2024 r. Według niego, każdego dnia aktywnie rekrutuje pracowników od 2500 do 2800 firm, a rynek pracy w IT po okresie spowolnienia wraca na ścieżkę wzrostu, choć już w nowym układzie.

– Mamy mniej nadmiarowych ról, a więcej elastycznych stanowisk wymagających szybkiej adaptacji, automatyzacji i współpracy z AI – ocenia Jacek Kobus, który mówi też o zmianie podejścia do profilu kompetencji IT. Podczas gdy do niedawna typowa była specjalizacja w jednej technologii, to dziś rynek premiuje elastyczność – zdolność szybkiego uczenia się nowych narzędzi, często przy wsparciu AI (vibe coding). – Praktycznie każdy nowy projekt, który ostatnio widziałem, ma w swojej roadmapie integrację z AI w mniejszym lub większym stopniu – twierdzi Kobus.

AI i chmura ciągną rekrutacje

Wśród przyszłościowych i już często poszukiwanych specjalizacji w IT nasi rozmówcy wskazują te związane z AI – w tym (zaawansowane modele sztucznej inteligencji i techniki łączące wyszukiwanie informacji z generowaniem tekstu (LLM i RAG), a także z chmurą obliczeniową no i cyberbezpieczeństwem. Jak podkreśla Michał Młynarczyk, kluczowe dziś inwestycje w cyfryzację, AI, bezpieczeństwo i chmurę napędzają popyt na specjalistów w tych obszarach, w tym na ekspertów od infrastruktury IT, cybersecurity i aplikacji biznesowych.

Zdaniem Mateusza Radeckiego, dynamicznym wzrostem popytu wyróżniają się takie obszary, jak automatyzacja procesów, architektura chmurowa, obsługa i analiza danych, a przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, gdzie eksperci Awareson przewidują największy wzrost popytu w tym roku.