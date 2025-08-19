Nowa mapa popytu i zarobków w polskim IT. Najbardziej poszukiwani już nie juniorzy

Aktualizacja: 19.08.2025 04:00 Publikacja: 19.08.2025 04:00
Wśród przyszłościowych i już często poszukiwanych specjalizacji w IT eksperci wskazują te związane z AI
Foto: Seventyfour / Adobe Stock
- Mimo że nadal słyszymy o redukcjach etatów w globalnych firmach technologicznych, to sytuacja na rynku IT zaczyna wykazywać oznaki stabilizacji i selektywnego odbicia – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Młynarczyk, prezes firmy rekrutacyjnej Devire, która działa w branży IT. Tę opinię podziela Karolina Giza, liderka zespołu Antal IT Services, według niej widoczny w tym roku wzrost liczby ofert pracy w porównaniu do lat 2023–2024 daje podstawy do ostrożnego optymizmu.
Czytaj więcej
Chociaż w branży IT przybywa sygnałów poprawy koniunktury, to większość specjalistów nie może lic...
- Wprawdzie rynek pracy pozostaje w tej branży stabilny, ale wyraźnie widać przygotowania do uruchomienia większych projektów – ocenia Mateusz Radecki, doradca ds. budowania zespołów IT w firmie rekrutacyjnej Awareson. Według niego, największe firmy – głównie zagraniczne, ale także polskie – aktywnie zapraszają do udziału w przetargach, stawiając przede wszystkim na zespoły od 50 do 200 osób. – Większość tych projektów ma 2–3-letni horyzont, ale ich starty planowane są jeszcze w tym roku – dodaje ekspert Awareson.
Taka perspektywa oznacza zwiększony popyt na specjalistów i menedżerów IT, którzy – jak dowodzą najnowsze raporty dotyczące rekrutacji – mają w tym roku większy wybór propozycji pracy niż w tym samym okresie 2024 r. Najnowsze statystyki agencji zatrudnienia Adecco Poland dotyczące publikowanych w sieci ofert pracy w lipcu: nie dość, że w branży IT miał wtedy miejsce największy wzrost liczby ofert w porównaniu z poprzednim miesiącem (niemal o jedną piątą, do 35,7 tys.), to IT jako jedyna z dużych branż zakończyła też lipiec z lepszym wynikiem licząc rok do roku.
Czytaj więcej
Praca w kosmosie i dwudniowy dzień pracy to pomysły, które nie mieszczą się w głowie współczesnym...
Optymistyczny obraz pokazują też branżowe analizy. Według raportu platformy rekrutacyjnej Inhire.io, która specjalizuje się w branży technologicznej, w II kwartale tego roku opublikowano łącznie ponad 36,4 tys. nowych ogłoszeń o pracy w IT. To prawie o 5 proc. więcej niż w pierwszym kwartale tego roku i o ponad 7,6 proc. więcej niż w II kw. 2024 r. – To potwierdza, że rynek jest w lepszej kondycji niż rok wcześniej – twierdzą eksperci inhire, zwracając jednocześnie uwagę na trend konsolidacji w branży IT. Widać to po mniejszej liczbie firm poszukujących pracowników. W II kwartale 2025 rekrutacje prowadziło 3,34 tys. firm, czyli prawie o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei wzrost liczby ogłoszeń wskazuje, że pracodawcy rekrutowali na większą skalę niż przed rokiem.
Jeszcze lepiej widać ten trend w działającej od połowy zeszłego roku wyszukiwarce ofert pracy w IT – Czyjesteldorado.pl – która integruje ogłoszenia publikowane w siedmiu branżowych serwisach rekrutacyjnych (w tym Inhire). Według jej danych, od początku tego roku do końca lipca pojawiło się tam 93,1 tys. ofert pracy w IT. Porównywalnych danych za miniony rok nie ma, ale jak szacuje Jacek Kobus, założyciel Czyjesteldorado.pl, ofert jest dzisiaj o ponad połowę więcej niż w 2024 r. Według niego, każdego dnia aktywnie rekrutuje pracowników od 2500 do 2800 firm, a rynek pracy w IT po okresie spowolnienia wraca na ścieżkę wzrostu, choć już w nowym układzie.
– Mamy mniej nadmiarowych ról, a więcej elastycznych stanowisk wymagających szybkiej adaptacji, automatyzacji i współpracy z AI – ocenia Jacek Kobus, który mówi też o zmianie podejścia do profilu kompetencji IT. Podczas gdy do niedawna typowa była specjalizacja w jednej technologii, to dziś rynek premiuje elastyczność – zdolność szybkiego uczenia się nowych narzędzi, często przy wsparciu AI (vibe coding). – Praktycznie każdy nowy projekt, który ostatnio widziałem, ma w swojej roadmapie integrację z AI w mniejszym lub większym stopniu – twierdzi Kobus.
Wśród przyszłościowych i już często poszukiwanych specjalizacji w IT nasi rozmówcy wskazują te związane z AI – w tym (zaawansowane modele sztucznej inteligencji i techniki łączące wyszukiwanie informacji z generowaniem tekstu (LLM i RAG), a także z chmurą obliczeniową no i cyberbezpieczeństwem. Jak podkreśla Michał Młynarczyk, kluczowe dziś inwestycje w cyfryzację, AI, bezpieczeństwo i chmurę napędzają popyt na specjalistów w tych obszarach, w tym na ekspertów od infrastruktury IT, cybersecurity i aplikacji biznesowych.
Zdaniem Mateusza Radeckiego, dynamicznym wzrostem popytu wyróżniają się takie obszary, jak automatyzacja procesów, architektura chmurowa, obsługa i analiza danych, a przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, gdzie eksperci Awareson przewidują największy wzrost popytu w tym roku.
Czytaj więcej
Rozwój AI ma znaczący wpływ na wiele rodzajów pracy — szczególnie na stanowiska początkowe i role...
Nie tylko zresztą oni – według opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) raportu Global Cybersecurity Outlook 2025, aż dwie trzecie firm na świecie jest podatnych na zaawansowane cyberataki i naruszenia bezpieczeństwa z powodu braku kluczowych umiejętności w tej dziedzinie. Raport przypomina, że globalny niedobór specjalistów od cybersecurity już teraz jest szacowany na 2,8–4,8 miliona osób. Deficyt tych talentów (czyli kandydatów z poszukiwanymi umiejętnościami) jest szczególnie dotkliwy w sektorze publicznym, gdzie prawie połowa uczestników badania WEF przyznaje, że brakuje im ludzi, by osiągnąć założone cele w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Jak jednak wynika z analiz Czyjesteldorado.pl, nadal najwięcej ofert pracy jest w Polsce kierowanych do specjalistów od rozwoju oprogramowania, na czele z deweloperami Java. Kolejne miejsca zajęli specjaliści DevOps, inżynierowie chmury oraz danych (cloud engineers, data engineers). Z kolei raport inhire zwraca uwagę na dynamiczny wzrost popytu na specjalistów AI i ML potrzebnych do rozwoju AI – w II kw. mieli do wyboru 2,8 tys. ofert pracy, ponad 2,5-krotnie więcej niż rok wcześniej.
Nadal jednak na szczycie rankingu płac utrzymują się architekci IT ze średnimi zarobkami rzędu 28,3 tys. zł netto na umowie B2B (według danych inhire). Przy czym stawki seniorów mogą przekroczyć 32 tys. zł netto. Z kolei średnie stawki deweloperów Java (seniorów) na B2B wynoszą 23,6 tys. zł netto.
Jak wynika z analiz Inhire, niższe było średnie miesięczne wynagrodzenie oferowane w II kwartale specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa – wynosiło 22,4 tys. zł na kontrakcie B2B i 16,8 tys. zł na umowie o pracę. Więcej, bo średnio 25,3 tys. zł na umowie na B2B (i 20,1 tys. na umowie o pracę) proponowano seniorom.
Czytaj więcej
Globalne spowolnienie na rynku pracy w IT mniej dotknęło stolicę Polski, która wyrasta na jedno z...
Jak jednak wynika z danych Inhire, obecne ożywienie rekrutacji nie jest na tyle silne, by wzmocnić presję płacową, która wyraźnie osłabła. Średnie oferowane w II kw. br. wynagrodzenie na umowie o pracę wynosiło 16,8 tys. zł, czyli minimalnie mniej niż rok wcześniej. Z kolei o 3,4 proc. wzrosła średnia stawka na kontraktach B2B (21,5 tys. zł). Takie umowy chętnie wybierają najczęściej dziś poszukiwani doświadczeni specjaliści – midzi i seniorzy, podczas gdy liczba ofert dla początkujących juniorów spadła.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Mimo że nadal słyszymy o redukcjach etatów w globalnych firmach technologicznych, to sytuacja na rynku IT zaczyna wykazywać oznaki stabilizacji i selektywnego odbicia – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Młynarczyk, prezes firmy rekrutacyjnej Devire, która działa w branży IT. Tę opinię podziela Karolina Giza, liderka zespołu Antal IT Services, według niej widoczny w tym roku wzrost liczby ofert pracy w porównaniu do lat 2023–2024 daje podstawy do ostrożnego optymizmu.
Chatboty, czyli programy komputerowe oparte na sztucznej inteligencji, które udzielają odpowiedzi na zadane prze...
Kaspersky Lab wprowadza na rosyjski rynek zaporę sieciową nowej generacji, która ma pomóc Kremlowi w walce z hak...
Od 6 sierpnia, wraz z objęciem urzędu prezydenta RP przez Karola Nawrockiego, jego małżonka pełni funkcję pierws...
Comarch, wspierany przez nowego właściciela – fundusz CVC Capital Partners, od kilkunastu miesięcy wdraża nową s...
Od kilku godzin rośnie liczba wyszukiwań powiązanych z potężnym trzęsieniem ziemi na Kamczatce i związanym z tym...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas