Women in Tech Summit. Polska będzie producentem półprzewodników

A jak wygląda poziom zatrudnienia kobiet w Intelu?

Wierzymy, że musimy wciąż dążyć do tego, aby reprezentacja kobiet rosła. Wynika to z prostego faktu, że stanowią one około połowę globalnej populacji, a więc i połowę potencjalnej kadry pracowników. Oczywistym i ostatecznym celem jest więc uzyskanie poziomu 50 proc. Potrzeba na to jednak czasu. Pomagając kobietom w ich rozwoju naukowym w Polsce oraz biorąc udział w takich wydarzeniach jak Women in Tech Summit, możemy przekonywać następne pokolenia, aby stawiały na karierę w świecie technologii. Widzieliśmy pozytywne efekty takich działań w wielu innych miejscach na świecie.

A w planowanym zakładzie we Wrocławiu będziecie mieli specjalną ofertę dla kobiet?

Wierzymy w równość i równouprawnienie. Jeśli więc chodzi o pensje i możliwość awansu traktujemy wszystkich na równi. To, co robimy, to tworzenie środowiska bardziej przyjaznego dla kobiet. Przykładowo jeden z najczęstszych problemów związanych z pracą to jednoczesne zapewnienie opieki nad dziećmi. Dlatego staramy się, aby była ona dostępna jak najbliżej zakładu pracy. Taki rodzaj środowiska, który staramy się zapewnić, zachęca kobiety do podjęcia pracy przy technologiach i związania swej kariery z Intelem.

Wspomniał pan, że kobiety stanowią 50 proc. globalnej populacji, ale na pewno nie stanowią połowy kadry naukowej, która tworzy nowoczesne rozwiązania. Jak to zmienić?

Musimy już w bardzo młodym wieku zachęcać dziewczęta do rozważenia kariery w sferze technologii. Oczywiście nie z przymusu, ale otwierając przed nimi szerokie możliwość takiej ścieżki zawodowej. I na tym się teraz głównie koncentruję – obok przygotowań do budowy zakładu – w ramach moich obowiązków. Ja i inni reprezentanci Intela odwiedzamy uniwersytety i uczelnie techniczne, aby opowiedzieć o możliwościach rozwoju w Intelu. Produkcja półprzewodników jest w Polsce nowością. I nie jest rozsądnym oczekiwać, aby ktoś od razu zdecydował o rozwoju swojej kariery w tym obszarze. To nasza odpowiedzialność, aby wskazać te możliwości studentom.