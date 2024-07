AI w technologii, biznesie, medycynie. Być może masz wrażenie, że sztuczna inteligencja wyskoczy Ci zaraz z lodówki. Rozumiem Twoje obawy.

Ale spróbuj spojrzeć na tę sprawę inaczej – AI może stać się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem.

Na przykład taki kreator stron internetowych AI. Co zmienia? Czy rzeczywiście możesz generować własną stronę bez kodowania?

Pozwól, że trochę Ci o tym opowiem.

Sztuczna inteligencja w tworzeniu stron internetowych. Jak to możliwe?

Początek był taki, że narzędzia AI nie były przeznaczone do projektowania stron. Z czasem jednak miłośnicy nowinek technologicznych dostrzegli w tym spory potencjał. Zwłaszcza że część pracy w IT zaczeły przejmować takie wynalazki jak ChatGPT czy Midjourney.

Pojawiły się pierwsze narzędzia, które pozwalały tworzyć treści na stronę (pisarze AI). Stąd była już naprawdę krótka droga do wygenerowania swojej strony przez sztuczną inteligencję. Tak właśnie pomyśleli twórcy kreatorów stron.

Przyświecał im jeden cel: pozwolić użytkownikowi tworzyć własną, w pełni funkcjonalną witrynę. Najlepiej, żeby nie tylko była ładna, ale też pozwalała zadbać o SEO i marketing typowy dla danego biznesu.

Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Nie tym razem! Niektórym twórcom kreatorów stron to się udało.

Narzędzia do projektowania stron internetowych oparte o AI. Które wybrać?

Na początek musisz zdecydować się na któreś z dostępnych narzędzi. Oto lista tych, które aktualnie wyróżniają się na polskim i zagranicznym rynku:

WebWave (darmowy kreator stron AI, przyjazny dla użytkowników, pozwala tworzyć w pełni funkcjonalną witrynę)

GetResponse (dla użytkowników, którzy potrzebują pomocy w tworzeniu treści)

Durable (narzędzie AI przydatne w tworzeniu treści, obrazów i elementów projektu)

Jak wygenerować witrynę przy pomocy kreatora stron internetowych AI?

Sprawdźmy, jak wygląda tworzenie własnej witryny z perspektywy użytkownika.

Cała procedura najczęściej zamyka się w 5 krokach:

Wchodzisz w wybrane przez siebie narzędzie. Wpisujesz prompt, czyli frazę lub polecenie, typu: "chcę tworzyć stronę dla małego sklepu z odzieżą używaną". Kreator tworzy optymalny układ Twojej witryny. Dodaje kolory, tekst, obrazy i elementy interaktywne. Dostosowujesz stronę do swoich oczekiwań, np. dodając własne zdjęcia lub dokładniejszy opis ofert. Gotowe! W ciągu kilku minut udało Ci się stworzyć zachwycający efekt!

Wydaje Ci się to zbyt proste? Koniecznie sam przetestuj wszystkie możliwości wybranej platformy!

Czy AI może stworzyć stronę internetową? Podsumowanie

Fakty są brutalne: jeśli nie można Cię znaleźć online, nie odniesiesz też sukcesu poza siecią. Nie wystarczy ci ładny baner, a nawet wizytówka w Google. Musisz tworzyć własne, unikalne miejsce w Internecie.

Wykorzystaj do tego możliwości AI! To właśnie narzędzia do tworzenia stron oparte na sztucznej inteligencji zostały stworzone z myślą o takich użytkownikach jak Ty. Dla Osób, które nie chcą uczyć się kodowania ani web designu. Potrzebują mieć stronę w jeden dzień. Zachwycającą i skuteczną.

Dlatego odpowiedź na pytanie: “czy AI może tworzyć stronę?”, powinno brzmieć zupełnie inaczej. Ja proponuję: “który kreator stron AI wybrać”? Lub: “w czym jeszcze sztuczna inteligencja pokona człowieka?”.

Jestem ciekawa Twoich odpowiedzi!

Materiał Promocyjny