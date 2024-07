Co wiemy o CrowdStrike, firmie winnej wielkiej awarii Windows. Czeka ją trudny czas

- Wygląda na to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z prawdziwym globalnym blackout’em. To, co wcześniej wydawało się jedynie wymysłem science fiction, stało się rzeczywistością, ukazując kruchość nowoczesnych systemów technologicznych. Incydent ten uświadomił nam, jak bardzo jesteśmy zależni od jednej firmy technologicznej i jak poważne mogą być konsekwencje awarii tego typu podmiotu na taką skalę. Jest to doskonały przykład opisywany przez Nassima Taleba jako „czarny łabędź”. Zakłócenia dotknęły nie tylko indywidualnych użytkowników, ale przede wszystkim duże instytucje, takie jak banki (także centralne), giełdy papierów wartościowych, lotniska, paraliżując operacje w szczycie sezonu wakacyjnego i wywołując chaos w wielu innych sektorach — twierdzi Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

Kto jest właścicielem CrowdStrike?

Spółka CrowdStrike została założona w 2011 r. przez George'a Kurtza, byłego dyrektora technologicznego w firmie McAfee. Ma ona główną siedzibę w Austin w Teksasie. Jak dotąd była ona jednym z głównych graczy na rynku cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyła w śledztwach w sprawie słynnych ataków hakerskich, takich jak zhakowanie w 2014 r. serwerów Sony Pictures, czy cyberataki z lat 2015-2016 na Narodowy Komitet Demokratów. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających piątkową sesję jej akcje zyskały aż 118 proc.