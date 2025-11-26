Aktualizacja: 27.11.2025 00:13 Publikacja: 26.11.2025 12:57
Uwaga na intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia I lub II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują głównie w centralnej, północno-wschodniej, południowo-zachodniej oraz południowej części kraju.
Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm śniegu wydano dla pasa Polski rozciągającego się od północy po południe kraju. Przechodzi on przez województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie, a także południową część śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do czwartku rana.
Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm wydano dla pozostałych części Warmii i Mazur, Dolnego Śląska, Śląska i woj. łódzkiego, a także części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia te mają obowiązywać przeważnie do późnych godzin wieczornych lub do rana.
W północno-wschodniej części kraju (część Warmii i Mazur i Podlasia) wydano ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami.
IMGW ostrzega również przed silnym oblodzeniem w najbliższych dniach. Prognozowane są warunki powodujące ostrzeżenia I stopnia. Spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni przy gruncie może spowodować zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.
W środę w dzień oraz w nocy ze środy na czwartek takie warunki mogą wystąpić głównie na południu kraju – w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz części świętokrzyskiego.
W czwartek w dzień i w nocy oblodzenie 1 stopnia prognozowane jest szczególnie w północno-wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju, przede wszystkim na Warmii i Mazurach, Podlasiu, woj. łódzkim, opolskim, części mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
W piątek w dzień oraz w nocy na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić marznące opady deszczu powodujące oblodzenie. W sobotę takie warunki obejmą większy obszar – całą północną oraz centralną część kraju.
W związku z aktualną sytuacją meteorologiczną, w ostatnich godzinach wyraźnie wzrosło zainteresowanie w sieci ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Hasła związane z tym tematem były bardzo często wyszukiwane w internecie już od wczesnych godzin porannych.
Internauci zainteresowani sytuacją pogodową sprawdzają warunki w konkretnych lokalizacjach w kraju. Najczęściej wpisują takie frazy jak „Olsztyn pogoda”, „Toruń pogoda” czy „Opole pogoda”, często wyszukiwane były także miejscowości Włocławek, Wałbrzych, Sieradz czy Nysa. Wśród wyszukań wielokrotnie powtarzało się także hasło „IMGW”.
