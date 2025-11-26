Ostrzeżenia I lub II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują głównie w centralnej, północno-wschodniej, południowo-zachodniej oraz południowej części kraju.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Gdzie wydano ostrzeżenia?

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm śniegu wydano dla pasa Polski rozciągającego się od północy po południe kraju. Przechodzi on przez województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie, a także południową część śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do czwartku rana.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm wydano dla pozostałych części Warmii i Mazur, Dolnego Śląska, Śląska i woj. łódzkiego, a także części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia te mają obowiązywać przeważnie do późnych godzin wieczornych lub do rana.

W północno-wschodniej części kraju (część Warmii i Mazur i Podlasia) wydano ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami.