Reklama
Rozwiń
Reklama

Śnieg paraliżuje dużą część Polski. Nowe ostrzeżenia IMGW dla wielu regionów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w wielu regionach kraju. Wydano ostrzeżenia I i II stopnia. Meteorolodzy przestrzegają również przed silnym oblodzeniem, które będzie występować w najbliższych dniach.

Publikacja: 26.11.2025 12:57

Uwaga na intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW

Uwaga na intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Ostrzeżenia I lub II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują głównie w centralnej, północno-wschodniej, południowo-zachodniej oraz południowej części kraju.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Gdzie wydano ostrzeżenia?

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm śniegu wydano dla pasa Polski rozciągającego się od północy po południe kraju. Przechodzi on przez województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie, a także południową część śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do czwartku rana.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm wydano dla pozostałych części Warmii i Mazur, Dolnego Śląska, Śląska i woj. łódzkiego, a także części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia te mają obowiązywać przeważnie do późnych godzin wieczornych lub do rana.

W północno-wschodniej części kraju (część Warmii i Mazur i Podlasia) wydano ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami. 

Reklama
Reklama

Silne oblodzenie w najbliższych dniach. Gdzie trzeba szczególnie uważać?

IMGW ostrzega również przed silnym oblodzeniem w najbliższych dniach. Prognozowane są warunki powodujące ostrzeżenia I stopnia. Spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni przy gruncie może spowodować zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

W środę w dzień oraz w nocy ze środy na czwartek takie warunki mogą wystąpić głównie na południu kraju – w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz części świętokrzyskiego.

W czwartek w dzień i w nocy oblodzenie 1 stopnia prognozowane jest szczególnie w północno-wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju, przede wszystkim na Warmii i Mazurach, Podlasiu, woj. łódzkim, opolskim, części mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W piątek w dzień oraz w nocy na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić marznące opady deszczu powodujące oblodzenie. W sobotę takie warunki obejmą większy obszar – całą północną oraz centralną część kraju.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. O co najczęściej pytają internauci?

W związku z aktualną sytuacją meteorologiczną, w ostatnich godzinach wyraźnie wzrosło zainteresowanie w sieci ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Hasła związane z tym tematem były bardzo często wyszukiwane w internecie już od wczesnych godzin porannych.

Reklama
Reklama

Internauci zainteresowani sytuacją pogodową sprawdzają warunki w konkretnych lokalizacjach w kraju. Najczęściej wpisują takie frazy jak „Olsztyn pogoda”, „Toruń pogoda” czy „Opole pogoda”, często wyszukiwane były także miejscowości Włocławek, Wałbrzych, Sieradz czy Nysa. Wśród wyszukań wielokrotnie powtarzało się także hasło „IMGW”.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Drogi śnieg Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

Ostrzeżenia I lub II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują głównie w centralnej, północno-wschodniej, południowo-zachodniej oraz południowej części kraju.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Gdzie wydano ostrzeżenia?

Pozostało jeszcze 93% artykułu
Reklama
Zakupy planowane są coraz częściej z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz f
IT
Jak Polacy polują na okazje? Black Friday może jeszcze zaskoczyć
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Anonimowe konta sugerują, że oskarża się bezpodstawnie Rosjan, a zapewne stoją za nim Ukraińcy lub…
IT
Wojna na torach, wojna w sieci. Potężny atak rosyjskiej dezinformacji
Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała
IT
Globalna awaria internetu uderzyła w polskie serwisy
Na miejscu zabezpieczono urządzenia sabotażystów wraz z kartami SIM od polskiego operatora
IT
Śledztwo w sprawie sabotażu. Czego Polacy szukają w sieci?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
W części Polski spadł już śnieg
IT
Śnieg w wielu rejonach Polski, a pogoda nie chce odpuścić. Gdzie jeszcze będzie padać?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama