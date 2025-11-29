Reklama
Rozwiń
Reklama

Premiera tego serialu doprowadziła do awarii Netfliksa. Kiedy kolejne odcinki?

Premiera finałowego sezonu „Stranger Things” spowodowała kilkuminutową awarię platformy streamingowej. Serwery Netfliksa nie wytrzymały ogromnego zainteresowania produkcją wśród fanów na całym świecie. Tych nie brakuje również w Polsce, co wyraźnie widać w sieci.

Publikacja: 29.11.2025 17:15

27 listopada miała miejsce premiera czterech pierwszych odcinków ostatniego sezonu „Stranger Things”

27 listopada miała miejsce premiera czterech pierwszych odcinków ostatniego sezonu „Stranger Things”

Foto: Ralf / Adobe Stock

Joanna Kamińska

„Stranger Things” to jeden z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Sprawdzamy, jakich informacji na jego temat szukali ostatnio internauci w Polsce oraz kiedy będzie można obejrzeć kolejne odcinki.

„Stranger Things 5”: Premiera wzbudziła zainteresowanie Polaków

Wyraźny wzrost zainteresowania serialem „Stranger Things”, jak wynika z analiz Google Trends, widać 27 listopada o godz. 2:00 w nocy. Dokładnie w tym czasie miała miejsce światowa premiera nowego sezonu serialu, która wywołała wspomnianą kilkuminutową awarię Netfliksa. Liczba wyszukiwań spadła w godzinach porannych 27 listopada, by jednak w nocy ponownie wzrosnąć. Rankiem 28 listopada zainteresowanie znów spadło, nadal jednak utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie.

Jak pokazują analizy Google Trends, internauci wraz z frazą „Stranger Things” bardzo często wpisywali do wyszukiwarki również frazę „Stranger Things kiedy”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także hasła „Stranger Things 5 kiedy” oraz „Stranger Things sezon 5”.

Ponadto na popularności zyskują takie frazy związane z serialem, jak „kiedy kolejne odcinki Stranger Things” oraz „kiedy druga część 5 sezonu Stranger Things”.

Czytaj więcej

Jan Holoubek o „Heweliuszu”: Wszyscy gonili za pieniędzmi z wywalonymi jęzorami
Plus Minus
Jan Holoubek o „Heweliuszu”: Wszyscy gonili za pieniędzmi z wywalonymi jęzorami
Reklama
Reklama

Serial „Stranger Things”: Co to za produkcja?

„Stranger Things” to amerykański serial stworzony przez braci Dufferów (Matta i Rossa Dufferów) dla platformy Netflix. Łączy w sobie elementy przygodowe z horrorem i science fiction. Jego akcja rozgrywa się w amerykańskim stanie Indiana w latach 80. XX wieku. Produkcja stylizowana jest na tamten czas i nawiązuje do ówczesnej popkultury.

„W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki” – można przeczytać w opisie serialu zamieszczonym na stronie internetowej Netflix.

W rolach głównych występują: Winona Ryder, David Harbour i Millie Bobby Brown.

„Stranger Things 5”: Kiedy kolejne odcinki?

Pierwszy sezon „Stranger Things” swoją światową premierę miał 15 lipca 2016 na platformie Netflix. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć w całości cztery sezony. Ich premiery odbyły się kolejno w latach 2017, 2019 i 2022.

Premiera piątego, a zarazem ostatniego, sezonu „Stranger Things” zaplanowana została na ten rok. W czwartek 27 listopada o godz. 2:00 w nocy widzowie w Polsce mogli zobaczyć pierwsze cztery z ośmiu odcinków: „Odsiecz”, „Zniknięcie…”, „Pułapka u Turnbowów” i „Czarownik”.  

Kolejne trzy odcinki „Stranger Things 5” („Elektrowstrząs”, „Ucieczka z Camazotz” i „Most”) pojawią się na platformie 26 grudnia, a więc w drugi dzień Bożego Narodzenia. Natomiast ostatni, finałowy odcinek zatytułowany „Ta strona” będzie miał swoją premierę w Polsce 1 stycznia 2026 roku.

Reklama
Reklama

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Platformy Streamingowe Netflix Seriale

„Stranger Things” to jeden z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Sprawdzamy, jakich informacji na jego temat szukali ostatnio internauci w Polsce oraz kiedy będzie można obejrzeć kolejne odcinki.

„Stranger Things 5”: Premiera wzbudziła zainteresowanie Polaków

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
Uwaga na intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW
IT
Śnieg paraliżuje dużą część Polski. Nowe ostrzeżenia IMGW dla wielu regionów
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Zakupy planowane są coraz częściej z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz f
IT
Jak Polacy polują na okazje? Black Friday może jeszcze zaskoczyć
Anonimowe konta sugerują, że oskarża się bezpodstawnie Rosjan, a zapewne stoją za nim Ukraińcy lub…
IT
Wojna na torach, wojna w sieci. Potężny atak rosyjskiej dezinformacji
Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała
IT
Globalna awaria internetu uderzyła w polskie serwisy
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Na miejscu zabezpieczono urządzenia sabotażystów wraz z kartami SIM od polskiego operatora
IT
Śledztwo w sprawie sabotażu. Czego Polacy szukają w sieci?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama