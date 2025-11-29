Premiera tego serialu doprowadziła do awarii Netfliksa. Kiedy kolejne odcinki?

Aktualizacja: 29.11.2025 18:19 Publikacja: 29.11.2025 17:15
27 listopada miała miejsce premiera czterech pierwszych odcinków ostatniego sezonu „Stranger Things”
„Stranger Things” to jeden z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Sprawdzamy, jakich informacji na jego temat szukali ostatnio internauci w Polsce oraz kiedy będzie można obejrzeć kolejne odcinki.
Wyraźny wzrost zainteresowania serialem „Stranger Things”, jak wynika z analiz Google Trends, widać 27 listopada o godz. 2:00 w nocy. Dokładnie w tym czasie miała miejsce światowa premiera nowego sezonu serialu, która wywołała wspomnianą kilkuminutową awarię Netfliksa. Liczba wyszukiwań spadła w godzinach porannych 27 listopada, by jednak w nocy ponownie wzrosnąć. Rankiem 28 listopada zainteresowanie znów spadło, nadal jednak utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie.
Jak pokazują analizy Google Trends, internauci wraz z frazą „Stranger Things” bardzo często wpisywali do wyszukiwarki również frazę „Stranger Things kiedy”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także hasła „Stranger Things 5 kiedy” oraz „Stranger Things sezon 5”.
Ponadto na popularności zyskują takie frazy związane z serialem, jak „kiedy kolejne odcinki Stranger Things” oraz „kiedy druga część 5 sezonu Stranger Things”.
„Stranger Things” to amerykański serial stworzony przez braci Dufferów (Matta i Rossa Dufferów) dla platformy Netflix. Łączy w sobie elementy przygodowe z horrorem i science fiction. Jego akcja rozgrywa się w amerykańskim stanie Indiana w latach 80. XX wieku. Produkcja stylizowana jest na tamten czas i nawiązuje do ówczesnej popkultury.
„W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki” – można przeczytać w opisie serialu zamieszczonym na stronie internetowej Netflix.
W rolach głównych występują: Winona Ryder, David Harbour i Millie Bobby Brown.
Pierwszy sezon „Stranger Things” swoją światową premierę miał 15 lipca 2016 na platformie Netflix. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć w całości cztery sezony. Ich premiery odbyły się kolejno w latach 2017, 2019 i 2022.
Premiera piątego, a zarazem ostatniego, sezonu „Stranger Things” zaplanowana została na ten rok. W czwartek 27 listopada o godz. 2:00 w nocy widzowie w Polsce mogli zobaczyć pierwsze cztery z ośmiu odcinków: „Odsiecz”, „Zniknięcie…”, „Pułapka u Turnbowów” i „Czarownik”.
Kolejne trzy odcinki „Stranger Things 5” („Elektrowstrząs”, „Ucieczka z Camazotz” i „Most”) pojawią się na platformie 26 grudnia, a więc w drugi dzień Bożego Narodzenia. Natomiast ostatni, finałowy odcinek zatytułowany „Ta strona” będzie miał swoją premierę w Polsce 1 stycznia 2026 roku.
