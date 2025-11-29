Premiera tego serialu doprowadziła do awarii Netfliksa. Kiedy kolejne odcinki?

„Stranger Things” to jeden z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Sprawdzamy, jakich informacji na jego temat szukali ostatnio internauci w Polsce oraz kiedy będzie można obejrzeć kolejne odcinki.

Reklama Reklama

„Stranger Things 5”: Premiera wzbudziła zainteresowanie Polaków

Wyraźny wzrost zainteresowania serialem „Stranger Things”, jak wynika z analiz Google Trends, widać 27 listopada o godz. 2:00 w nocy. Dokładnie w tym czasie miała miejsce światowa premiera nowego sezonu serialu, która wywołała wspomnianą kilkuminutową awarię Netfliksa. Liczba wyszukiwań spadła w godzinach porannych 27 listopada, by jednak w nocy ponownie wzrosnąć. Rankiem 28 listopada zainteresowanie znów spadło, nadal jednak utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie.

Jak pokazują analizy Google Trends, internauci wraz z frazą „Stranger Things” bardzo często wpisywali do wyszukiwarki również frazę „Stranger Things kiedy”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także hasła „Stranger Things 5 kiedy” oraz „Stranger Things sezon 5”.

Ponadto na popularności zyskują takie frazy związane z serialem, jak „kiedy kolejne odcinki Stranger Things” oraz „kiedy druga część 5 sezonu Stranger Things”.