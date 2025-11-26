Jak Polacy polują na okazje? Black Friday może jeszcze zaskoczyć

Black Friday już w najbliższy piątek, choć w wielu sklepach okolicznościowe promocje z tym hasłem widać już od początku miesiąca. Niemniej nadal widać zainteresowanie tematem. Polaków temat promocji i wyprzedaży nieodmiennie mocno przyciąga.

Czego szukają Polacy w e-sklepach?

Potwierdzają to dane z Google Trends, pokazujące całą grupę haseł wokół tematu Black Friday w grupie mocno zyskujących na popularności. Co więcej, narzędzie wskazuje również, iż duża grupa konsumentów wyszukuje z tej okazji ofertę konkretnych sieci, jak zwłaszcza Sephora czy Media Expert. Z kolei jeśli chodzi o produkty, to najczęściej poszukiwany jest iPhone 17 Pro Max.

Polacy coraz bardziej traktują listopadowe wyprzedaże jako strategiczny moment finansowy, a nie emocjonalny zakupowy szał. Jak wynika z danych Google, wyszukiwania frazy „Black Friday” wzrosły o ponad 90 proc. w ciągu zaledwie siedmiu dni – już na miesiąc przed wydarzeniem. To sygnał, że zakupy planowane są z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania.

– Polacy zaczynają traktować Black Friday jak inwestycję – w sprzęt, doświadczenia czy produkty, które będą im służyć przez dłuższy czas. Decyzje są bardziej racjonalne, a emocje ustępują miejsca kalkulacji – podkreślają analitycy Google.