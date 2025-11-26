Reklama
Rozwiń
Reklama

Jak Polacy polują na okazje? Black Friday może jeszcze zaskoczyć

Choć handlowcy sami doprowadzili konsumentów do zmęczenia tematem wyprzedaży z końca listopada, to jednak osób polujących na okazje w tym czasie nadal nie brakuje.

Publikacja: 26.11.2025 12:01

Zakupy planowane są coraz częściej z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz f

Zakupy planowane są coraz częściej z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania

Foto: CardMapr

Piotr Mazurkiewicz

Black Friday już w najbliższy piątek, choć w wielu sklepach okolicznościowe promocje z tym hasłem widać już od początku miesiąca. Niemniej nadal widać zainteresowanie tematem. Polaków temat promocji i wyprzedaży nieodmiennie mocno przyciąga.

Czego szukają Polacy w e-sklepach?

Potwierdzają to dane z Google Trends, pokazujące całą grupę haseł wokół tematu Black Friday w grupie mocno zyskujących na popularności. Co więcej, narzędzie wskazuje również, iż duża grupa konsumentów wyszukuje z tej okazji ofertę konkretnych sieci, jak zwłaszcza Sephora czy Media Expert. Z kolei jeśli chodzi o produkty, to najczęściej poszukiwany jest iPhone 17 Pro Max.

Czytaj więcej

Technologicznym sercem nowego rozwiązania jest wyspecjalizowana wersja modelu językowego – GPT-5 min
Technologie
ChatGPT wkracza na nowe tereny. Rzuca wyzwanie Amazonowi i Google

Polacy coraz bardziej traktują listopadowe wyprzedaże jako strategiczny moment finansowy, a nie emocjonalny zakupowy szał. Jak wynika z danych Google, wyszukiwania frazy „Black Friday” wzrosły o ponad 90 proc. w ciągu zaledwie siedmiu dni – już na miesiąc przed wydarzeniem. To sygnał, że zakupy planowane są z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania.

– Polacy zaczynają traktować Black Friday jak inwestycję – w sprzęt, doświadczenia czy produkty, które będą im służyć przez dłuższy czas. Decyzje są bardziej racjonalne, a emocje ustępują miejsca kalkulacji – podkreślają analitycy Google.

Reklama
Reklama

Zmiana w strukturze wydatków

Firma podkreśla, że jednocześnie 2025 r. oznacza zmianę w strukturze wydatków. Polacy coraz częściej inwestują w doświadczenia zamiast rzeczy. Wyszukiwania fraz typu „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Antalya Warszawa” rosną w podobnym tempie jak kiedyś zapytania o konsole czy smartfony.

W ubiegłym roku największa tania linia lotnicza w Europie znalazła się wśród najczęściej wyszukiwanych marek obok producentów elektroniki czy największych sklepów, co jest symbolicznym potwierdzeniem przesunięcia w stronę „wydatków z wartością dodaną”.

Jednak wciąż to elektronika odpowiada za największy wolumen wyszukiwań w kontekście Black Friday. W 2025 r. najczęściej wyszukiwane produkty to: smartfony, gry (także te na platformach online) oraz konsole do gier, ekspresy do kawy i frytkownice beztłuszczowe, a także słuchawki i telewizory.

Także w tygodniu Black Friday wyszukiwania hasła „raty” osiągają najwyższe poziomy w roku. Wraz z nimi rośnie popularność usług odroczonych płatności. Polacy coraz częściej rozbijają płatności na raty 0 proc., traktując to jako sposób na optymalne zarządzanie gotówką bez rezygnacji z jakości i marek premium.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Firmy Google Internet Black Friday

Black Friday już w najbliższy piątek, choć w wielu sklepach okolicznościowe promocje z tym hasłem widać już od początku miesiąca. Niemniej nadal widać zainteresowanie tematem. Polaków temat promocji i wyprzedaży nieodmiennie mocno przyciąga.

Czego szukają Polacy w e-sklepach?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Uwaga na intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW
IT
Śnieg paraliżuje dużą część Polski. Nowe ostrzeżenia IMGW dla wielu regionów
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Anonimowe konta sugerują, że oskarża się bezpodstawnie Rosjan, a zapewne stoją za nim Ukraińcy lub…
IT
Wojna na torach, wojna w sieci. Potężny atak rosyjskiej dezinformacji
Problemy w Cloudflare pojawiły się niecały miesiąc po awarii Amazon Web Services, która spowodowała
IT
Globalna awaria internetu uderzyła w polskie serwisy
Na miejscu zabezpieczono urządzenia sabotażystów wraz z kartami SIM od polskiego operatora
IT
Śledztwo w sprawie sabotażu. Czego Polacy szukają w sieci?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
W części Polski spadł już śnieg
IT
Śnieg w wielu rejonach Polski, a pogoda nie chce odpuścić. Gdzie jeszcze będzie padać?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama