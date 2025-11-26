Jak Polacy polują na okazje? Black Friday może jeszcze zaskoczyć

Aktualizacja: 27.11.2025 00:46 Publikacja: 26.11.2025 12:01
Zakupy planowane są coraz częściej z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania
Foto: CardMapr
Black Friday już w najbliższy piątek, choć w wielu sklepach okolicznościowe promocje z tym hasłem widać już od początku miesiąca. Niemniej nadal widać zainteresowanie tematem. Polaków temat promocji i wyprzedaży nieodmiennie mocno przyciąga.
Potwierdzają to dane z Google Trends, pokazujące całą grupę haseł wokół tematu Black Friday w grupie mocno zyskujących na popularności. Co więcej, narzędzie wskazuje również, iż duża grupa konsumentów wyszukuje z tej okazji ofertę konkretnych sieci, jak zwłaszcza Sephora czy Media Expert. Z kolei jeśli chodzi o produkty, to najczęściej poszukiwany jest iPhone 17 Pro Max.
Czytaj więcej
OpenAI wchodzi mocno na rynek e-commerce. Firma wprowadziła właśnie funkcję Shopping Research – n...
Polacy coraz bardziej traktują listopadowe wyprzedaże jako strategiczny moment finansowy, a nie emocjonalny zakupowy szał. Jak wynika z danych Google, wyszukiwania frazy „Black Friday” wzrosły o ponad 90 proc. w ciągu zaledwie siedmiu dni – już na miesiąc przed wydarzeniem. To sygnał, że zakupy planowane są z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania.
– Polacy zaczynają traktować Black Friday jak inwestycję – w sprzęt, doświadczenia czy produkty, które będą im służyć przez dłuższy czas. Decyzje są bardziej racjonalne, a emocje ustępują miejsca kalkulacji – podkreślają analitycy Google.
Firma podkreśla, że jednocześnie 2025 r. oznacza zmianę w strukturze wydatków. Polacy coraz częściej inwestują w doświadczenia zamiast rzeczy. Wyszukiwania fraz typu „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Antalya Warszawa” rosną w podobnym tempie jak kiedyś zapytania o konsole czy smartfony.
W ubiegłym roku największa tania linia lotnicza w Europie znalazła się wśród najczęściej wyszukiwanych marek obok producentów elektroniki czy największych sklepów, co jest symbolicznym potwierdzeniem przesunięcia w stronę „wydatków z wartością dodaną”.
Jednak wciąż to elektronika odpowiada za największy wolumen wyszukiwań w kontekście Black Friday. W 2025 r. najczęściej wyszukiwane produkty to: smartfony, gry (także te na platformach online) oraz konsole do gier, ekspresy do kawy i frytkownice beztłuszczowe, a także słuchawki i telewizory.
Także w tygodniu Black Friday wyszukiwania hasła „raty” osiągają najwyższe poziomy w roku. Wraz z nimi rośnie popularność usług odroczonych płatności. Polacy coraz częściej rozbijają płatności na raty 0 proc., traktując to jako sposób na optymalne zarządzanie gotówką bez rezygnacji z jakości i marek premium.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Black Friday już w najbliższy piątek, choć w wielu sklepach okolicznościowe promocje z tym hasłem widać już od początku miesiąca. Niemniej nadal widać zainteresowanie tematem. Polaków temat promocji i wyprzedaży nieodmiennie mocno przyciąga.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w wielu regionach kraju. Wy...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Akt dywersji pod Puławami wywołał kolejną falę dezinformacji w internecie. To drugi front hybrydowej wojny, któr...
Problem z dostępem do wielu stron internetowych to efekt kłopotów Cloudflare, amerykańskiej firmy zajmującej się...
Wybuch na torach kolejowych pod Puławami jest wciąż w centrum uwagi internautów. Z zestawienia najczęściej wysz...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Śnieg w listopadzie jest w Polsce normalnym zjawiskiem. Mimo tego jego pierwsze opady wywołują zazwyczaj sporo e...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas