Brytyjczycy w szoku. Rosyjskie oprogramowanie na ich atomowych okrętach podwodnych

Według niej, jeżeli dostęp do danych osobowych osób pracujących w brytyjskiej flocie łodzi podwodnych trafią do przeciwników, to pracownicy brytyjscy mogą stać się ofiarami „szantażowania lub ukierunkowanego ataku”:

Rosjanie mogą śledzić brytyjskie łodzie podwodne

Ze strategicznego punktu widzenia okręty podwodne są ważne, ponieważ są bardzo trudne do wykrycia i bardzo mobilne. Gdyby ktoś miał dostęp do systemu śledzenia pokazującego przez cały czas, gdzie znajdują się okręty podwodne, dałoby mu to ogromną przewagę strategiczną: planując atak na Wielką Brytanię, mógłby najpierw namierzyć nuklearne okręty podwodne i unieszkodliwić pociski nuklearne Trident.

A w brytyjskiej flocie wszystkie okręty podwodne mają napęd nuklearny. Cztery z nich wyposażone są w rakiety Trident z głowicami nuklearnymi. Jeden z czterech takich okrętów podwodnych zawsze pełni dyżur bojowy.

Firma ukrywała zagranicznych programistów

Aby nie stracić kontraktu, kierownictwo WM Reply próbowało ukryć przed Rolls-Royce'em zaangażowanie zagranicznych programistów. Część pracowników zaczęła wyrażać zaniepokojenie tym faktem. Menedżerowie postanowili jednak nie informować Rolls-Royce'a i ukryć białoruskie nazwiska, zastępując je nazwiskami zmarłych Brytyjczyków.

Powodem takiego działanie była najzwyklejsza pazerność, która kierownictwu firmy przesłoniła groźne konsekwencje takiego postępowania. WM Reply chciał wykorzystać zagranicznych programistów do obniżenia kosztów. Programiści białoruscy byli „znacznie tańsi” od programistów brytyjskich, więc zaangażowanie ich do projektu, kosztującego łącznie około 0,5 mln funtów, „zwiększyłoby marże zysku” – wynika z dokumentów uzyskanych przez Ministerstwo Obrony.