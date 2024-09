ING Hubs Poland z nowym szefem pionu globalnego bezpieczeństwa IT

Z początkiem września roku Maciej Ogórkiewicz objął funkcję szefa pionu globalnego bezpieczeństwa IT i członka zespołu zarządzającego ING Hubs Poland. Zastąpił Przemysława Wolka, który z końcem sierpnia zakończył pracę w ING.

Nowy menedżer będzie stał na czele zespołu odpowiedzialnego za wykrywanie zagrożeń i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa (Global Head of Security Detection and Response) w międzynarodowych strukturach banku ING, raportując do globalnego CISO. Będzie także uczestniczył w zarządzaniu spółką zatrudniającą 3700 ekspertów w obszarach IT, cyberbezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości finansowej i zarządzania ryzykiem, która świadczy specjalistyczne usługi na rzecz innych podmiotów z Grupy ING w Polsce i na świecie.

Ćwierć wieku doświadczenia w IT

– Witamy Macieja w gronie liderów ING Hubs Poland. Cieszymy się, że na czele jednego z największych zespołów w naszym polskim centrum usług staje osoba z bogatym doświadczeniem eksperckim i menedżerskim, znana i ceniona przez pracowników – powiedział Yucel Olcer, globalny szef centrów usług Grupy ING.

– Znajomość realiów funkcjonowania zarówno spółki usługowej, jak i bankowej, połączona z doświadczeniem zdobytym na rynku polskim i na arenie międzynarodowej, to zestaw kompetencji, które pomogą mu dalej rozwijać obszar cyberbezpieczeństwa w Grupie ING. Wobec rosnących zagrożeń w tym obszarze, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego jest jednym z najważniejszych zadań, które obecnie przed nami stoją – dodał Yucel Olcer.

Maciej Ogórkiewicz ma prawie 25-letnie doświadczenie w branży IT, z czego ponad dwie dekady to praca na stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem.