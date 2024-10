Widać duże przyspieszenie. Polacy odrabiają cyfrowe zapóźnienie

Kolejną zachętą jest rosnąca dostępność cyfrowych usług administracji publicznej (na czele z deklaracjami podatkowymi) a także szybki rozwój handlu online – wspierany także przez ekspansję automatów paczkowych.

Według danych serwisu cashless.pl w trzecim kwartale br. liczba automatów paczkowych w Polsce przekroczyła 50 tysięcy (do końca roku ten rekord może zostać pobity), a w ciągu ostatnich 12 miesięcy nad Wisłą przybyło ponad 15,5 tys. nowych automatów paczkowych. Pomogło to zwiększyć do 67,4 proc.(czyli o ponad 3 pkt proc.) odsetek osób kupujących w Internecie.

Zdalny dostęp do pracy

Rozwojowi cyfryzacji sprzyja też podejście pracodawców. Jak zwraca uwagę raport GUS, w ciągu dwóch lat (od 2022 roku) bardzo się zwiększył udział przedsiębiorstw, które zapewniają swoim pracownikom zdalny dostęp do zasobów firmy (na czele ze służbową pocztą elektroniczną). W tym roku ten dostęp zapewnia już prawie 89 proc. badanych firm - prawie o jedną trzecią więcej niż przed dwoma laty (67 proc.).

Zdecydowania większość, bo 94 proc. przedsiębiorstw stosuje też środki bezpieczeństwa ICT w 2024 r. (dbając najczęściej o silne hasła dostępu i zapasowe kopie danych) – ale nadal nie wszystkie….

Widać też rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych – w tym roku prawie jedna trzecia przedsiębiorstw (31,4 proc.) zapewniała swoim pracownikom szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu ICT (w tym co piąta szkoliła specjalistów ICT a ponad jedna czwarta pozostałych pracowników). To wyraźnie więcej niż w poprzednich latach, skoro np. w 2023 r. w szkolenia z kompetencji cyfrowych inwestowała niespełna co czwarta z firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników, a w 2021 r. ten odsetek szkolących też wynosił niespełna 25 proc.

Szkolenia są niezbędne, w sytuacji gdy w prawie co trzeciej firmie zadania związane z obsługą IT wykonują jej pracownicy. W tym specjaliści IT, których zatrudniało w tym roku 26 proc. przedsiębiorstwa, a 5,6 proc. prowadziło ich rekrutację.