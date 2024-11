Amerykanie alarmują: chińskie dźwigi portowe szpiegują. Są też w Polsce

Bill Evanina, były dyrektor amerykańskiego Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa (NCSC), stwierdził na łamach gazety, że „dźwigi mogą być nowym Huaweiem". Odniósł się w ten sposób do chińskiego koncernu, którego sprzęt telekomunikacyjny został zakazany w USA. Chińskie MSZ uznało doniesienia dotyczące dźwigów za „jawnie paranoiczne", wprowadzające w błąd amerykańską opinię publiczną i mające utrudnić współpracę handlową.



Biały Dom uznał jednak, że sprawa jest poważna i w lutym tego roku rozszerzył uprawnienia Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego w kwestii cyberbezpieczeństwa morskiego, umożliwiając wdrożenie nowych standardów bezpieczeństwa dla sieci i systemów portowych.

Chińskie dźwigi są w Polsce. Zagrożenie czy psychoza?

Chińskie urządzenia do przeładunku towarów są też w Polsce. W październiku do terminala kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku dotarły z Chin cztery nowoczesne suwnice nabrzeżowe STS. To pierwsze z siedmiu suwnic STS, które w 2025 r. zwiększą możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 miliona TEU (pojemność kontenera o długości 20 stóp). – Powiększenie terminala o trzecie nabrzeże wraz z placami składowymi zwiększy możliwości przeładunkowe Baltic Hub do 4,5 mln TEU rocznie. Jest to istotny krok w kierunku rozwoju naszej infrastruktury oraz umacniania pozycji Gdańska jako strategicznej bramy portowej i węzła logistycznego w Europie – mówił Charles Baker, dyrektor generalny Baltic Hub.

Ostrzeżenia przed chińskimi produktami, które mogą zbierać cenne dane za granicą, pojawiają się już regularnie. Informacje mogą zbierać, a następnie wysyłać samochody, inteligentne sprzęty domowe jak lodówki, odkurzacze, a nawet sterowane zdalnie żarówki. Dotąd nikogo jednak za rękę nie złapano.