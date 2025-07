Sztuczna inteligencja wesprze urzędników

System EZD RP jest wspierany przez sztuczną inteligencję, która m.in. streści daną sprawę i przygotuje odpowiedź. Jest on przeznaczony bezpłatnie dla najmniejszych urzędów w małych gminach, ale także dla centralnych instytucji. Jak podkreśla NASK, jednostki, które z niego korzystają, otrzymują bezpłatnie zarówno szkolenia dla pracowników, wsparcie przy wdrożeniu, jak i infrastrukturę chmurową.

Na wdrożenie projektu i udostępnienie usługi SaaS EZD RP dla 300 tys. użytkowników zostanie przeznaczone 200 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach korzystania z EZD RP samorządy mogą zlecać tworzenie dodatkowych modułów lokalnym firmom, co ma pozwolić na pełne dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

– W wielu urzędach w Polsce trwa już rewolucja, którą albo już czujemy, albo wszyscy za chwilę odczujemy przy okazji załatwiania naszych spraw. Sposobem kontaktu z urzędem będzie albo smartfon albo komputer – podkreśla Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

– Mówię to nie tylko jako wiceminister cyfryzacji, ale jako użytkownik systemu klasy EZD. Od wielu miesięcy, po rozpatrzeniu już kilkudziesięciu tysięcy spraw administracyjnych, na papierze podpisałem może z osiem. I to jest właśnie skala procesu, o którym mówimy. Wszystko po to, by codziennością stało się przejście z papierowego na elektroniczny model zarządzania – dodaje.