W nowych rolach będzie: kierował zespołem odpowiedzialnym za dane w obszarze zarządzania ryzykiem w międzynarodowych strukturach ING, raportując do globalnego szefa ds. operacji w ryzyka (Global Head of COO Risk); odpowiadał za zapewnienie dostępności danych do programów zarządzania ryzykiem o krytycznym znaczeniu dla organizacji, wzmocnienie i rozwój globalnych kompetencji w zakresie danych do zarządzania ryzykiem, poprawę jakości tych danych i usprawnienie związanych z nimi procesów; pełnił funkcję lidera zespołu zlokalizowanego w Polsce, który skupia się na zarządzaniu i modelowaniu ryzyka (Risk Hub); uczestniczył w zarządzaniu centrum kompetencyjnym ING, zatrudniającym ponad 3500 ekspertów ds. IT, cyberbezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości finansowej, zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem.

Łukasz Światowski jest ekspertem w dziedzinie zarządzania ryzykiem z niemal 15-letnim doświadczeniem, a samym modelowaniem ryzyka zajmuje się od ponad dekady. Do grona pracowników ING dołączył w 20211 roku, obejmując stanowisko analityka ds. ryzyka rynkowego w ING Banku Śląskim w Katowicach. W 2014 roku przeniósł się do centrali Grupy ING w Amsterdamie, aby pełnić rolę analityka ds. badań ilościowych i właściciela produktu. Po powrocie do Polski, dołączył do grona pracowników departamentu rozwoju modeli w pionie ds. zarządzania ryzykiem (Risk Hub) w ING Hubs Poland, pełniąc tam kilka ról kierowniczych. W 2023 roku awansował na stanowisko dyrektora tego departamentu, na którym pracował do końca stycznia 2024.

- Cieszę się z objęcia nowych ról i możliwości budowania przyszłości tego obszaru na silnych fundamentach stworzonych już przez nasz zespół. Miałem możliwość uczestniczenia w rozwoju pionu ds. zarządzania ryzykiem (Risk Hub) od wczesnego etapu jego istnienia i jestem pewny, że możemy dalej rozwijać rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem w Grupie ING. Ta możliwość to symbol uznania i zaufania w siłę talentów, które mamy w zespole - mówi Łukasz Światowski. Globalny zespół, któremu przewodzi, tworzy ponad 520 ekspertów zlokalizowanych w Polsce, w Filipinach i w Holandii. W gronie tym znajduje się 450 specjalistów zatrudnionych w ING Hubs Poland.