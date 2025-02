Sustainable Industry Lab 2025: Cyfrowa transformacja na rzecz zrównoważonego przemysłu

• Dane i ich wykorzystanie w procesach zrównoważonego zarządzania/ESG

• Technologiczna rewolucja - zarządzanie wodą, energią i ciepłem

Ideały zrównoważonego rozwoju

W dobie dynamicznej rewolucji cyfrowej niezwykle ważne jest, aby nie zatracić fundamentalnych ideałów zrównoważonego rozwoju. Nowoczesne rozwiązania przynoszą znaczące korzyści ekonomiczne i poprawę efektywności, ale równocześnie stawiają przed nami wyzwania związane z ochroną środowiska, etyką biznesu oraz sprawiedliwością społeczną.

Rozwój technologii, takich jak AI, IoT czy cyfrowe bliźniaki, ma ogromny potencjał wspierania zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie generuje istotne wyzwania środowiskowe i społeczne. Według Digital Economy Report 2024 produkcja standardowego laptopa o wadze 2 kg wymaga niemal tony surowców, a sektor technologiczny odpowiada za 1,5–3,2 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów elektronicznych o 2 mln ton rocznie.

Sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju

Do redukcji globalnych emisji GHG o 5-10 proc., co odpowiada rocznej emisji UE, może jednak przyczynić się AI. W sektorze energetycznym wspiera ona optymalizację dystrybucji, zwiększa efektywność sieci i umożliwia rozwój odnawialnych źródeł energii, co może wygenerować do 1,3 biliona dolarów wartości w gospodarce do 2030 r.

Inteligentne technologie wspierają również sektor zdrowia, edukacji i zarządzania zasobami naturalnymi. Systemy prognozowania plonów oparte na AI umożliwiają przewidywanie zbiorów z 8-miesięcznym wyprzedzeniem, a inteligentne systemy irygacyjne pomagają zmniejszyć marnotrawstwo wody i emisje rolnicze. AI wspiera ochronę środowiska poprzez monitoring wylesiania, degradacji ekosystemów i populacji zagrożonych gatunków, czego przykłady można znaleźć na Platformie Informacji o Globalnym Środowisku (WESR). Aby cyfrowa transformacja była zgodna z celami zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wdrażanie strategii oszczędzania energii w centrach danych, etycznego wykorzystania AI oraz zapewnienia sprawiedliwego dostępu do technologii na całym świecie.