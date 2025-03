Przyznali się do uderzenia w platformę X. Zemsta na Elonie Musku?

Firma Elona Muska padła ofiarą serii ataków paraliżujących tę popularną platformę mediów społecznościowych. Zaczęło się w poniedziałek, ale problemy z poprawnym działaniem serwisu występowały również we wtorek. Eksperci mówili o „masowym cyberataku”. – Nie jesteśmy pewni, co dokładnie się stało – powiedział Elon Musk w wywiadzie dla Fox Business.

Wielki cyberatak na X. Kto za nim stał?

Przekonywał, że chodziło o zniszczenie systemów X, ale nie podał żadnych szczegółów na temat źródła ataku. Wedle analiz DownDetector już chwilę po uderzeniu problemy zgłosiło prawie 40 tys. użytkowników. Awaria miała charakter globalny. Musk wskazał natomiast, że była to „duża, skoordynowana akcja”, za którą miała stać wyspecjalizowana grupa lub nawet kraj. Nie rozwinął jednak tego wątku. Odpowiedział jednak na jeden z tweetów, w który użytkownik pytał, czy „ktoś próbuje uciszyć” miliardera i jego platformę, pisząc: „Tak”.

Czytaj więcej IT X padł. Elon Musk twierdzi, że to zmasowany atak hakerski Od rana internauci zgłaszają problemy z odświeżaniem treści, wyszukiwaniem czy publikowaniem nowych wpisów na X. Chodziło o użytkowników m.in. z Polski, Japonii i USA. Problemy wcale nie znikają, coraz więcej użytkowników raportuje o kłopotach.

A jak jest w rzeczywistości? Do ataku przyznała się grupa The Dark Storm Team. To palestyńscy i propalestyńscy hakerzy – grupa założona w 2023 r., specjalizująca się we włamaniach do systemów o wysokim poziomie cybernetycznych zabezpieczeń. W swoim arsenale korzysta m.in. z DDoS (atak z wielu miejsc jednocześnie, blokujący serwery ofiary) i wymuszeń ransomware. Na swoim koncie ma m.in. uderzenia w kraje NATO oraz podmioty wspierające Izrael. Ostatnio na celownik wzięła Stany Zjednoczone.

Jak działa The Dark Storm? Ataki na infrastrukturę krytyczną

Więcej informacji na temat cyberataku na X ujawnił właśnie Check Point. Firma specjalizująca się w bezpieczeństwie IT wskazuje, że The Dark Storm Team w ciągu ostatniego miesiąca przeprowadziła udane ataki na infrastrukturę krytyczną, w tym na lotniska (np. w Los Angeles), port w Hajfie w Izraelu, czy na ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz grupa chwali się ciosem w platformę X. „The Dark Storm Team przypisał sobie zasługi za atak na X, co jest zgodne z ich ogólnym celem destabilizacji prominentnych platform cyfrowych i infrastruktury” – podają eksperci Check Point Research.