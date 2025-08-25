Polacy czekają na niedzielę handlową. Czy 31 sierpnia sklepy będą otwarte?

Aktualizacja: 27.08.2025 14:21 Publikacja: 25.08.2025 17:44
Czy 31 sierpnia to niedziela handlowa? Polacy często szukają tej informacji
Foto: Adobe Stock
Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zakupy można zrobić tylko w kilka niedziel w roku i niekiedy ciężko zapamiętać, kiedy dokładnie wypadają. Dlatego Polacy często szukają tej informacji w sieci. W miniony weekend zainteresowanie tym tematem było szczególnie duże, choć 24 sierpnia niedzielą handlową nie był.
Pytanie o niedzielę handlową było jedną z najczęściej wyszukiwanych informacji w sieci w miniony weekend - wynika z analiz Google Trends. Największe zainteresowanie temat ten wzbudził właśnie w niedzielę 24 sierpnia. Internauci chcieli wiedzieć, czy tego dnia sklepy będą otwarte. Wiele osób kojarzy, że ostatnia niedziela sierpnia jest wyłączona z zakazu handlu. Niedziela 24 sierpnia nie była jednak ostatnią niedzielą tego miesiąca - wypada ona bowiem dopiero 31 sierpnia.
Internauci poszukujący informacji o handlowej niedzieli 2025 najczęściej wpisywali takie frazy jak: „niedziela handlowa sierpień”, „kiedy niedziela handlowa”, a także „24.08 niedziela handlowa”, „czy 24 sierpnia jest niedziela handlowa” oraz „czy dzisiaj jest niedziela handlowa”.
Z analiz wynika, że handlowa niedziela co tydzień jest obiektem wzmożonego zainteresowania Polaków. Było tak w każdy sierpniowy weekend. Większość osób zadawała pytanie „kiedy niedziela handlowa” lub wpisywała konkretną datę z dopiskiem handlowa niedziela. Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłych miesiącach. Poprzednio największą popularnością wśród internautów temat ten cieszył się w niedzielę 29 czerwca, kiedy to ostatnio wypadała niedziela handlowa.
Niedziela 31 sierpnia będzie niedzielą handlową. Do kolejnej trzeba poczekać do grudnia. W tym roku zostały jeszcze cztery niedziele handlowe. Oto ich lista:
