Ta akcja Biedronki co roku przyciąga tłumy. Rośnie zainteresowanie „Gangiem Biedroniaków"

W sieci dyskontów Biedronka ruszyła kolejna edycja akcji promocyjnej, która co roku budzi zaskakujące zainteresowanie wśród Polaków. Za zrobione zakupy można otrzymać jedną z maskotek z „Gangu Biedroniaków". Już od kilku dni internauci intensywnie szukają w sieci informacji na ten temat.

Publikacja: 25.08.2025 17:31

Akcja promocyjna „Gang Biedroniaków" cieszy się dużym zainteresowaniem

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

O akcji promocyjnej sieci Biedronka co roku jest głośno za sprawą dużego zainteresowania klientów. „Gang Biedroniaków” od poniedziałku 25 sierpnia jest dostępny w sklepach.

Słynna akcja lojalnościowa przyciąga uwagę Polaków

Jak wynika z analiz Google Trends tegoroczna akcja lojalnościowa Biedronki cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków. W ciągu minionych kilku dni liczba osób poszukujących w internecie informacji na jej temat systematycznie rośnie. Od 20 sierpnia internautów wpisujących frazę "gang Biedronka 2025" przybywa z każdym dniem. Szczególnie duże zainteresowanie utrzymuje się od piątku. Rekord popularności nastąpił w dniu premiery tegorocznej akcji - w poniedziałek 25 sierpnia.

Osoby zainteresowane tematem najczęściej szukają takich fraz jak: „nowy gang Biedronka”, „gang biedroniaków 2025” czy „nowy gang w Biedronce”, a także „gang mocniaków”, „gang produkciaków” czy „gang słodziaków”.

Na czym polega akcja Biedronki?

Akcja „Gang Biedroniaków” polega na zbieraniu naklejek za określoną wartość zakupów. Po uzbieraniu konkretnej liczby naklejek można otrzymać jedną z promocyjnych maskotek. Tegoroczna edycja akcji odbywa się już po raz dziesiąty. Za każdym razem promocja cieszyła się dużą popularnością wśród klientów. Podczas poprzednich edycji serie pluszaków nosiły nazwy takie jak: Gang Świeżaków, Gang Słodziaków czy Gang Mocniaków.

Akcja rozpoczęła się w 2016 roku i jak podaje Biedronka do domów trafiło w tym czasie 55 mln maskotek. W tym roku przypominają one m.in. produkty spożywcze, a także budynki sklepów z różnych okresów. Tegoroczna akcja związana jest z 30-leciem otwarcia pierwszego sklepu Biedronka w Polsce. Obecnie w całym kraju jest ich już 3800.

Źródło: rp.pl

Handel dyskont

