Ta akcja Biedronki co roku przyciąga tłumy. Rośnie zainteresowanie „Gangiem Biedroniaków"

O akcji promocyjnej sieci Biedronka co roku jest głośno za sprawą dużego zainteresowania klientów. „Gang Biedroniaków” od poniedziałku 25 sierpnia jest dostępny w sklepach.

Reklama Reklama

Słynna akcja lojalnościowa przyciąga uwagę Polaków

Jak wynika z analiz Google Trends tegoroczna akcja lojalnościowa Biedronki cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków. W ciągu minionych kilku dni liczba osób poszukujących w internecie informacji na jej temat systematycznie rośnie. Od 20 sierpnia internautów wpisujących frazę "gang Biedronka 2025" przybywa z każdym dniem. Szczególnie duże zainteresowanie utrzymuje się od piątku. Rekord popularności nastąpił w dniu premiery tegorocznej akcji - w poniedziałek 25 sierpnia.

Osoby zainteresowane tematem najczęściej szukają takich fraz jak: „nowy gang Biedronka”, „gang biedroniaków 2025” czy „nowy gang w Biedronce”, a także „gang mocniaków”, „gang produkciaków” czy „gang słodziaków”.

Na czym polega akcja Biedronki?

Akcja „Gang Biedroniaków” polega na zbieraniu naklejek za określoną wartość zakupów. Po uzbieraniu konkretnej liczby naklejek można otrzymać jedną z promocyjnych maskotek. Tegoroczna edycja akcji odbywa się już po raz dziesiąty. Za każdym razem promocja cieszyła się dużą popularnością wśród klientów. Podczas poprzednich edycji serie pluszaków nosiły nazwy takie jak: Gang Świeżaków, Gang Słodziaków czy Gang Mocniaków.