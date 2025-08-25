Ta akcja Biedronki co roku przyciąga tłumy. Rośnie zainteresowanie „Gangiem Biedroniaków"

Aktualizacja: 27.08.2025 14:20 Publikacja: 25.08.2025 17:31
Akcja promocyjna „Gang Biedroniaków" cieszy się dużym zainteresowaniem
Foto: Adobe Stock
O akcji promocyjnej sieci Biedronka co roku jest głośno za sprawą dużego zainteresowania klientów. „Gang Biedroniaków” od poniedziałku 25 sierpnia jest dostępny w sklepach.
Jak wynika z analiz Google Trends tegoroczna akcja lojalnościowa Biedronki cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków. W ciągu minionych kilku dni liczba osób poszukujących w internecie informacji na jej temat systematycznie rośnie. Od 20 sierpnia internautów wpisujących frazę "gang Biedronka 2025" przybywa z każdym dniem. Szczególnie duże zainteresowanie utrzymuje się od piątku. Rekord popularności nastąpił w dniu premiery tegorocznej akcji - w poniedziałek 25 sierpnia.
Osoby zainteresowane tematem najczęściej szukają takich fraz jak: „nowy gang Biedronka”, „gang biedroniaków 2025” czy „nowy gang w Biedronce”, a także „gang mocniaków”, „gang produkciaków” czy „gang słodziaków”.
Akcja „Gang Biedroniaków” polega na zbieraniu naklejek za określoną wartość zakupów. Po uzbieraniu konkretnej liczby naklejek można otrzymać jedną z promocyjnych maskotek. Tegoroczna edycja akcji odbywa się już po raz dziesiąty. Za każdym razem promocja cieszyła się dużą popularnością wśród klientów. Podczas poprzednich edycji serie pluszaków nosiły nazwy takie jak: Gang Świeżaków, Gang Słodziaków czy Gang Mocniaków.
Akcja rozpoczęła się w 2016 roku i jak podaje Biedronka do domów trafiło w tym czasie 55 mln maskotek. W tym roku przypominają one m.in. produkty spożywcze, a także budynki sklepów z różnych okresów. Tegoroczna akcja związana jest z 30-leciem otwarcia pierwszego sklepu Biedronka w Polsce. Obecnie w całym kraju jest ich już 3800.
