Polacy mocno interesują się wyborem nowego papieża. Kiedy rozpocznie się konklawe?

W rozpoczynającym się 7 maja konklawe, które wybierze kolejnego papieża, uczestniczyć będzie 133 kardynałów, najwięcej w historii – poinformował Watykan. Uczestnicy konklawe złożą przysięgę na dochowanie jego tajemnicy i wysłuchają rozważań na temat znaczenia wyboru papieża. Gdy drzwi zostaną zamknięte, jeszcze tego dnia odbędzie się pierwsze głosowanie. W kolejnych dniach będą dwa głosowania rano i dwa po południu.

Budzi to ogromne zainteresowanie Polaków, w Google Trends widać szereg haseł powiązanych z tym głównym. Popularność takich wyszukiwań rośnie od dnia śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia 2025 r. Samo konklawe szczyt popularności miało póki co 27 kwietnia z wynikiem 98 w 100 pkt. skali, zaś kolejne to konklawe 2023 z 93. Inne hasła z tej grupy to jeszcze „kiedy konklawe" oraz „kiedy konklawe 2025".

Wśród popularnych haseł znalazł się także film „Konklawe". Polacy szukają także wielu innych haseł powiązanych jak kardynał czy papież.

Kto weźmie udział w konklawe?

W konklawe wezmą udział kardynałowie-elektorzy, a więc ci w wieku poniżej 80 lat, pochodzą z 71 krajów: 17 państw Afryki, 15 Ameryki Północnej i Południowej, 18 europejskich, 17 azjatyckich i czterech z Oceanii. Spośród 133 uczestników konklawe, 51 pochodzi z Europy, 16 z Ameryki Północnej, czterech z Ameryki Środkowej, 17 z Ameryki Południowej, 23 z Azji, 18 z Afryki i czterech z Oceanii. Z Polski będzie czterech kardynałów: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.