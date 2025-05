Wybory prezydenckie rozgrzały internet. Kto „wygrywa" w wyszukiwarce?

Odliczanie do wyborów prezydenckich trwa – kampania jest już na finiszu i w niedzielę Polacy pójdą do urn. Liczne sondaże pokazują, na kogo będą głosować. Pierwsze dwa miejsca właściwie we wszystkich badaniach są te same – Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Z tego wynikać mogłoby, że obaj kandydaci zmierzą się w II turze wyborów. Ale, gdyby popularność, czy też raczej poparcie dla kandydatów, mierzyć liczbą wyszukiwani informacji o nich w sieci, ranking potencjalnych wygranych o fotel prezydenta nie byłby wcale taki oczywisty.

Który z kandydatów na prezydenta zyskał?

Sprawdziliśmy w Google Trends, którzy z kandydatów byli najczęściej wyszukiwani w sieci w ostatnim tygodniu. Okazuje się, że w ciągu siedmiu dni najmocniej zyskiwał Krzysztof Stanowski. Wzrost zainteresowania jego osobą w wyszukiwarce Google w tym czasie wyniósł aż 125 proc. Co ciekawe, pod względem zwiększonego zainteresowania uplasowali się za nim Sławomir Mentzen (+39 proc.) i Grzegorz Braun (+17 proc.). Dwaj liderzy sondaży z kolei mocno tracili. Rafał Trzaskowski był w ciągu ostatnich dni szukany w sieci rzadziej o 13 proc., natomiast Karol Nawrocki zanotował spadek o 27 proc.

To jednak swoisty ranking zyskujących i tracących najmocniej, gdzie brane pod uwagę są dynamiki zmian trendów. Jeśli przyjrzeć się kandydatom, którzy przyciągają uwagę największej liczby internautów, to nie widać większych różnic względem badań sondażowych. Liderują Trzaskowski i Nawrocki. Najświeższe dane z 24 godzin pokazują, że idą łeb w łeb pod względem popularności w sieci. Tuż za nimi jest Mentzen. Gdy jednak spojrzymy nie na kandydatów, a na partie, które za nimi stoją, rozkład sił w sieci wygląda już inaczej.

PiS zdominował wyszukiwanie w sieci

Czwartkowe dane Google Trends wskazują, że wyszukiwarkę pod tym względem zdominowało Prawo i Sprawiedliwość. Informacji o partii „googlowano” dwa razy częściej niż o Koalicji Obywatelskiej. Nieznacznie słabiej wypada Konfederacja, a daleko w tyle znalazła się Nowa Lewica. W takim zestawieniu Google’a tworzona przez Polskę 2050 i PSL koalicja Trzecia Droga generuje wyniki, które na tle rywali, są praktycznie niezauważalne. W ciągu tygodnia PiS w wyszukiwarce utrzymał pozycję lidera zainteresowania internautów. Co ciekawe, KO dopiero na dniach wyprzedziła Konfederację i wskoczyła z trzeciej pozycji na drugą.