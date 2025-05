Snus rozbił bank w internecie. Co to jest?

Sprawdziliśmy najnowsze dane Google Trends na temat najpopularniejszych haseł wpisywanych w ostatnich dniach przez Polaków do popularnej wyszukiwarki internetowej. Jak się okazuje, król jest jeden – to zwrot „snus”. W taki sposób określa się woreczki nikotynowe, które używane są przez osoby walczące z nałogiem.

Co zażywał Karol Nawrocki?

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki najwyraźniej z uzależnieniem od nikotyny ma duży problem, skoro nie był w stanie wytrwać dwóch godzin telewizyjnej debaty, odbywającej się przed drugą turą wyborów. Podczas transmisji, gdy program oglądały miliony Polaków, zażył specyfik, co rozpaliło dyskusję na temat jego zachowania, jak i samego specyfiku. Początkowo stwierdzono, że Nawrocki przyjął snus, czyli woreczek tytoniowy. Problem w tym, że to specyfik zakazy w Polsce, ale i w Unii Europejskiej (sprzedaż snusa legalna jest jedynie w Szwecji). Jak się okazało później, kandydat na prezydenta zażył woreczek nikotynowy, a to używka, która jest powszechnie dostępna w sprzedaży, dla osób pełnoletnich. Ów substytut tytoniu nie jest jednak w naszym kraju specjalnie popularny, stąd w sieci internauci rzucili się na poszukiwanie informacji o specyfiku.

Jak pokazują statystyki Google Trends, w ostatnim tygodniu hasło „snus” było najszybciej rosnącym w wyszukiwarce – jego popularność skoczyła o niemal 5000 proc. Polacy pytali „co to jest snus”, szukali wiadomości na temat „gumy nikotynowej” i sformułowania: „Nawrocki snus”, pytali także „czy snus jest legalny”.

Co to jest snus?

Snus, czyli woreczek tytoniowy, różni się od saszetki nikotynowej w niewielkim stopniu. Inna jest zawartość (snus zawiera tytoń, a saszetki nikotynowe czystą nikotynę), lecz produkt stosowany jest w taki sam sposób (wkłada się go pod wargą, by substancja powoli uwalniała się do organizmu). Podobne są też konsekwencje spożywania tego substytutu papierosa – to podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca i pracy mózgu, a także zmniejszona zdolność koncentracji i nauki, uszkodzenie błon śluzowych jamy ustnej i nawet choroby dziąseł, erozja zębów, czy nowotwory.