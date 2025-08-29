Rok szkolny 2025/2026 pełen nowości. Wielkie zmiany w feriach, religii i edukacji zdrowotnej

Nowe przedmioty, mniej lekcji religii i terminy ferii na nowych zasadach - to tylko część zmian, które czekają uczniów w nadchodzącym roku szkolnym 2025/2026. Sprawdziliśmy, które tematy wzbudzają największe zainteresowanie Polaków.

Nowy rok szkolny 2025/2026. Czego chcą się dowiedzieć internauci?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie nowym rokiem szkolnym w ostatnich dniach jest bardzo duże i cały czas rośnie. Widać to po liczbie wyszukiwanych w internecie informacji związanych z tym tematem. Coraz więcej osób wpisuje takie frazy jak: rok szkolny, rozpoczęcie roku szkolnego, edukacja zdrowotna, ferie 2026, religia czy kalendarz roku szkolnego.

Osoby szukające informacji na temat roku szkolnego lub rozpoczęcia roku szkolnego często wpisują dodatkowo frazy „ferie zimowe”, „kalendarz roku szkolnego 2025/2026” lub „kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026”. Powtarza się również fraza „na rozpoczęcie roku szkolnego”, co może świadczyć o przygotowaniach do nowego semestru.

Nowe przedmioty. Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej

Najbardziej wyraźny w ostatnim czasie jest wzrost zainteresowania edukacją zdrowotną. Temat ten mniej więcej od połowy sierpnia bije rekordy popularności w sieci. Polacy najczęściej chcą się dowiedzieć, od której klasy przedmiot ten wchodzi do szkół, w jakich klasach będzie nauczany oraz jaki będzie program nauczania. Internauci często wpisują przy tym temacie także frazę „edukacja seksualna”.