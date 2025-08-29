Rok szkolny 2025/2026 pełen nowości. Wielkie zmiany w feriach, religii i edukacji zdrowotnej

Aktualizacja: 30.08.2025 01:45 Publikacja: 29.08.2025 18:28
W nowym roku szkolnym nie zabraknie nowości. Jakich informacji szukamy w sieci?
Foto: Adobe Stock
Nowe przedmioty, mniej lekcji religii i terminy ferii na nowych zasadach - to tylko część zmian, które czekają uczniów w nadchodzącym roku szkolnym 2025/2026. Sprawdziliśmy, które tematy wzbudzają największe zainteresowanie Polaków.
Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie nowym rokiem szkolnym w ostatnich dniach jest bardzo duże i cały czas rośnie. Widać to po liczbie wyszukiwanych w internecie informacji związanych z tym tematem. Coraz więcej osób wpisuje takie frazy jak: rok szkolny, rozpoczęcie roku szkolnego, edukacja zdrowotna, ferie 2026, religia czy kalendarz roku szkolnego.
Osoby szukające informacji na temat roku szkolnego lub rozpoczęcia roku szkolnego często wpisują dodatkowo frazy „ferie zimowe”, „kalendarz roku szkolnego 2025/2026” lub „kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026”. Powtarza się również fraza „na rozpoczęcie roku szkolnego”, co może świadczyć o przygotowaniach do nowego semestru.
Najbardziej wyraźny w ostatnim czasie jest wzrost zainteresowania edukacją zdrowotną. Temat ten mniej więcej od połowy sierpnia bije rekordy popularności w sieci. Polacy najczęściej chcą się dowiedzieć, od której klasy przedmiot ten wchodzi do szkół, w jakich klasach będzie nauczany oraz jaki będzie program nauczania. Internauci często wpisują przy tym temacie także frazę „edukacja seksualna”.
Edukacja zdrowotna od 1 września 2025 zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia mają dotyczyć wszystkich aspektów zdrowia człowieka na różnych etapach życia. Będzie obejmować m.in. takie działy jak wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie seksualne, internet i profilaktyka uzależnień, dojrzewanie czy system ochrony zdrowia.
Kontrowersje i protesty części społeczeństwa budził obszar dotyczący zdrowia seksualnego. Ostatecznie przedmiot ten będzie nieobowiązkowy, a rodzice mają czas na ewentualną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach do 25 września. Przedmiot zostanie wprowadzony w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I-III w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Bardzo dużą popularnością w sieci cieszy się temat ferii 2026. Zainteresowanie feriami zaczęło rosnąć już w trakcie wakacji i z każdym dniem jest coraz wyższe. Internauci najczęściej szukają informacji, kiedy będą ferie 2026 i sprawdzają ich termin w konkretnych województwach. Wygląda na to, że wiele osób robi już plany na przyszłoroczne ferie, ponieważ często wyszukują ich w połączeniu z hasłem „loty” lub nazwą konkretnych biur podróży.
W nowym roku szkolnym wprowadzono zmiany dotyczące terminów ferii zimowych. Ferie 2026 będą podzielone na trzy dwutygodniowe tury, a nie jak dotąd - na cztery. Zimowa przerwa w nauce rozpocznie się 19 stycznia 2026. Pierwsza tura potrwa do 1 lutego (województwo mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), druga tura od 2 do 15 lutego obejmie województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie. Trzecia tura, dla województw podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego, potrwa od 16 lutego do 1 marca 2026.
Wśród internautów rośnie również zainteresowanie zmianami dotyczącymi lekcji religii. Najczęściej pojawiają się pytania, czy religia wlicza się do średniej, a także hasło „religia w szkole”.
W nowym roku szkolnym 2025/2026 liczba lekcji religii i etyki będzie zmniejszona z dwóch do jednej godziny tygodniowo. Lekcje te mają się odbywać bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, chyba że na dzień 15 września wszyscy uczniowie w klasie będą na nie uczęszczać.
Przy okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2025/2026 internauci chcą także poznać jego kalendarz. W ostatnich dniach coraz częściej wyszukują takie frazy jak „kalendarz roku szkolnego 2025/2026”, także z dopiskiem „do druku”.
W tym roku rozpoczęcie szkoły zbiega się z początkiem tygodnia - 1 września przypada w poniedziałek. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia 2025. Ferie zimowe rozpoczną się 19 stycznia i zakończą się 1 marca 2026. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się w terminie 2 – 7 kwietnia. Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów nastąpi 24 kwietnia. Wakacje rozpoczną się 27 czerwca 2026 roku.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
Źródło: rp.pl
