Kalendarz na 2026 rok. Kiedy wypadają dni wolne od pracy?
Zaraz po świętach Polacy ze zdwojoną siłą zaczęli sprawdzać w internecie, kiedy wypadają dni wolne od pracy w 2026 roku – wynika z analiz Google Trends. Rosnące zainteresowanie tym tematem wcale nie dziwi. Planując wypoczynek zgodnie z kalendarzem, można zaoszczędzić kilka dni urlopowych.
Liczba osób szukających w sieci informacji na temat dni wolnych od pracy w 2026 r. zaczęła wyraźnie rosnąć już w listopadzie, jednak dopiero w okolicach świąt Bożego Narodzenia zainteresowanie tym tematem wśród internautów poszybowało w górę. Szczyt popularności odnotowano w poświąteczny poniedziałek, a tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje – wynika z analiz Google Trends.
Internauci chcą wiedzieć, jak układa się kalendarz na 2026 r. Sprawdzają m.in. kiedy wypadają dni wolne w styczniu, w jakim terminie będą święta, a także daty niedziel handlowych.
W kontekście dni wolnych od pracy 2026 najczęściej w wyszukiwarce wpisywane są takie frazy jak: „kalendarz 2026”, „dni ustawowo wolne od pracy”, „styczeń 2026”, „święta 2026” oraz „niedziele handlowe 2026”. Coraz więcej osób wpisuje także hasła: „Zielone Świątki 2026”, „kiedy Wielkanoc 2026”, „niedziela handlowa styczeń 2026”, „dni robocze 2026” oraz „wymiar czasu pracy 2026”.
Kalendarz świąt i innych dni wolnych w 2026 r. stwarza okazję do kilku długich weekendów. Pierwsze dni wolne od pracy wypadają już na początku stycznia. Nowy Rok będziemy obchodzić w czwartek 1 stycznia, a święto Trzech Króli – we wtorek 6 stycznia. Dwa dni urlopu – w piątek 2 stycznia i w poniedziałek 5 stycznia – dają zatem możliwość sześciodniowego odpoczynku.
Następny dłuższy weekend czeka nas dopiero w Święta Wielkanocne, które w 2026 r. przypadają w dniach 5-6 kwietnia. Wraz z sobotą będą to trzy dni wolnego, bez konieczności brania urlopu.
Również trzydniowa będzie tegoroczna majówka. 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Boże Ciało to z kolei czwartek 4 czerwca. Biorąc urlop w piątek 5 czerwca, mamy czterodniowy weekend.
15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego to sobota, ale za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie.
1 listopada wypadnie w niedzielę – weekend nie będzie więc przedłużony. Natomiast 11 listopada to środa.
Wigilia Bożego Narodzenia przypadnie w czwartek i tak jak w tym roku będzie dniem wolnym od pracy. Wraz z weekendem czeka nas zatem czterodniowy odpoczynek. Warto jednak pamiętać, że drugi dzień świąt to sobota, za którą pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny.
W 2026 r. będzie czternaście dni ustawowo wolnych od pracy. Oto ich pełna lista:
W 2026 r. będzie osiem niedziel handlowych. Będą to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz niedziela poprzedzająca Wielkanoc i trzy niedziele przed Wigilią. Oto terminy niedziel handlowych w 2026 r.:
