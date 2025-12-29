Zaraz po świętach Polacy ze zdwojoną siłą zaczęli sprawdzać w internecie, kiedy wypadają dni wolne od pracy w 2026 roku – wynika z analiz Google Trends. Rosnące zainteresowanie tym tematem wcale nie dziwi. Planując wypoczynek zgodnie z kalendarzem, można zaoszczędzić kilka dni urlopowych.

Dni wolne od pracy 2026. Zainteresowanie rośnie

Liczba osób szukających w sieci informacji na temat dni wolnych od pracy w 2026 r. zaczęła wyraźnie rosnąć już w listopadzie, jednak dopiero w okolicach świąt Bożego Narodzenia zainteresowanie tym tematem wśród internautów poszybowało w górę. Szczyt popularności odnotowano w poświąteczny poniedziałek, a tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje – wynika z analiz Google Trends.

Internauci chcą wiedzieć, jak układa się kalendarz na 2026 r. Sprawdzają m.in. kiedy wypadają dni wolne w styczniu, w jakim terminie będą święta, a także daty niedziel handlowych.

W kontekście dni wolnych od pracy 2026 najczęściej w wyszukiwarce wpisywane są takie frazy jak: „kalendarz 2026”, „dni ustawowo wolne od pracy”, „styczeń 2026”, „święta 2026” oraz „niedziele handlowe 2026”. Coraz więcej osób wpisuje także hasła: „Zielone Świątki 2026”, „kiedy Wielkanoc 2026”, „niedziela handlowa styczeń 2026”, „dni robocze 2026” oraz „wymiar czasu pracy 2026”.