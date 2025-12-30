Aktualizacja: 31.12.2025 02:13 Publikacja: 30.12.2025 14:25
Zakupy przed zabawą? Polacy pytają, czy w sylwestra można jeszcze się zaopatrzyć
Foto: Adobe Stock
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie 2025 r., a tradycyjnie większość Polaków spędzi go w domowym zaciszu – czy to w gronie rodzinnym, czy podczas imprez z przyjaciółmi. Takie okazje wymagają odpowiedniego zaopatrzenia, dlatego jedną z ważniejszych kwestii nurtujących Polaków jest to, czy w sylwestra będą mogli zrobić zakupy.
Hasło „czy w sylwestra są otwarte sklepy" to według Google Trends jedno z najszybciej zyskujących na popularności. Wzrost tego rodzaju zapytań widać od kilku godzin, obecnie mowa jest o ponad 300 proc. skoku. Dodatkowo dochodzi wiele haseł powiązanych, gdy zapytania dotyczą godzin otwarcia konkretnych sieci handlowych. Biedronka już zapowiedziała, że w odpowiedzi na wzmożony ruch zakupowy w okresie świąteczno-noworocznym wydłuża godziny pracy swoich sklepów. W dniach 29–30.12 większość będzie czynna do godziny 23 lub dłużej, a w sylwestra wszystkie placówki będą otwarte do godziny 21. Firma zapowiada, że wydłużone godziny otwarcia pozwolą klientom w dogodnym czasie zaplanować zakupy i uzupełnić domowe zapasy przed pożegnaniem 2025 r. W dniach 29–30 grudnia 2025 r. ponad 2,7 tys. sklepów sieci Biedronka będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej.
– Okres świąteczno-noworoczny co roku wiąże się ze wzmożonym ruchem klientów w placówkach handlowych. Dodatkowo nadchodząca zabawa sylwestrowa, podczas której Polacy będą świętować zakończenie roku, oznacza wiele przygotowań – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny, członek zarządu sieci Biedronka. – Wydłużając godziny pracy części sklepów, chcemy umożliwić naszym klientom uzupełnienie braków po Świętach, w trakcie których sklepy były zamknięte, oraz zaplanowanie kolejnych zakupów, tak aby w spokoju mogli przygotować się na nadejście Nowego 2026 r. Równolegle dbamy o dostępność naszej oferty – tylko w ostatnim czasie otworzyliśmy dla klientów łącznie 12 nowych oraz zmodernizowanych sklepów – dodaje.
Z badania Rankomat.pl wynika, że tylko 5 proc. Polaków nie planuje celebrować Nowego Roku. 30 proc. wybierze domową imprezę z rodziną lub znajomymi, a 20 proc. spędzi ostatni wieczór w roku przed telewizorem. 5 proc. zdecyduje się na udział w balu lub imprezie w lokalu, taka sama grupa planuje wyjazd za miasto. 22 proc. jeszcze nie podjęło decyzji, jak spędzą ten czas.
4 proc. Polaków zamierza wyjechać, a rozważane są kierunki zarówno w kraju, jak i poza granicami. Tylko 3 proc. planuje powitać Nowy Rok za granicą w cieplejszym klimacie. Tyle samo osób deklarowało udział w miejskiej imprezie plenerowej.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
