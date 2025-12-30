Reklama

Sklepy były zamknięte w Wigilię, a co z sylwestrem? Zakupowe zaskoczenie

Po raz pierwszy w tym roku 24 grudnia był dniem świątecznym, a zamknięte sklepy zaskoczyły wielu Polaków. Teraz, gdy zbliża się Sylwester, rosną obawy, czy przed pożegnaniem 2025 r. będzie jeszcze można zrobić zakupy.

Publikacja: 30.12.2025 14:25

Zakupy przed zabawą? Polacy pytają, czy w sylwestra można jeszcze się zaopatrzyć

Piotr Mazurkiewicz

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie 2025 r., a tradycyjnie większość Polaków spędzi go w domowym zaciszu – czy to w gronie rodzinnym, czy podczas imprez z przyjaciółmi. Takie okazje wymagają odpowiedniego zaopatrzenia, dlatego jedną z ważniejszych kwestii nurtujących Polaków jest to, czy w sylwestra będą mogli zrobić zakupy.

Czy w sylwestra sklepy będą otwarte? Klienci masowo szukają odpowiedzi

Hasło czy w sylwestra są otwarte sklepy" to według Google Trends jedno z najszybciej zyskujących na popularności. Wzrost tego rodzaju zapytań widać od kilku godzin, obecnie mowa jest o ponad 300 proc. skoku. Dodatkowo dochodzi wiele haseł powiązanych, gdy zapytania dotyczą godzin otwarcia konkretnych sieci handlowych. Biedronka już zapowiedziała, że w odpowiedzi na wzmożony ruch zakupowy w okresie świąteczno-noworocznym wydłuża godziny pracy swoich sklepów. W dniach 29–30.12 większość będzie czynna do godziny 23 lub dłużej, a w sylwestra wszystkie placówki będą otwarte do godziny 21. Firma zapowiada, że wydłużone godziny otwarcia pozwolą klientom w dogodnym czasie zaplanować zakupy i uzupełnić domowe zapasy przed pożegnaniem 2025 r. W dniach 29–30 grudnia 2025 r. ponad 2,7 tys. sklepów sieci Biedronka będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej.

– Okres świąteczno-noworoczny co roku wiąże się ze wzmożonym ruchem klientów w placówkach handlowych. Dodatkowo nadchodząca zabawa sylwestrowa, podczas której Polacy będą świętować zakończenie roku, oznacza wiele przygotowań – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny, członek zarządu sieci Biedronka. – Wydłużając godziny pracy części sklepów, chcemy umożliwić naszym klientom uzupełnienie braków po Świętach, w trakcie których sklepy były zamknięte, oraz zaplanowanie kolejnych zakupów, tak aby w spokoju mogli przygotować się na nadejście Nowego 2026 r. Równolegle dbamy o dostępność naszej oferty – tylko w ostatnim czasie otworzyliśmy dla klientów łącznie 12 nowych oraz zmodernizowanych sklepów – dodaje.

Imprezy w domach, a zapasy trzeba uzupełnić

Z badania Rankomat.pl wynika, że tylko 5 proc. Polaków nie planuje celebrować Nowego Roku. 30 proc. wybierze domową imprezę z rodziną lub znajomymi, a 20 proc. spędzi ostatni wieczór w roku przed telewizorem. 5 proc. zdecyduje się na udział w balu lub imprezie w lokalu, taka sama grupa planuje wyjazd za miasto. 22 proc. jeszcze nie podjęło decyzji, jak spędzą ten czas.

4 proc. Polaków zamierza wyjechać, a rozważane są kierunki zarówno w kraju, jak i poza granicami. Tylko 3 proc. planuje powitać Nowy Rok za granicą w cieplejszym klimacie. Tyle samo osób deklarowało udział w miejskiej imprezie plenerowej.

Źródło: rp.pl

