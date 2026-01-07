Ferie zimowe 2026 odbędą się na zmienionych zasadach, a wzrost zainteresowania nimi już widać wśród internautów.

Ferie zimowe 2026: Terminy dla wszystkich województw

W tym roku ferie zimowe odbędą się w trzech – a nie tak jak wcześniej czterech – turach. W efekcie w poszczególnych terminach, które nie będą się już na siebie nakładać, wypoczywać będą uczniowie z większej liczby województw.

Oto terminy ferii zimowych 2026 z podziałem na województwa:

od 19 stycznia do 1 lutego – województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

od 2 do 15 lutego – województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

od 16 lutego do 1 marca – województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Ferie zimowe na nowych zasadach

Zmiany w organizacji ferii zimowych – jak uzasadniało Ministerstwo Edukacji Narodowej – są odpowiedzią na pojawiające się od dawna głosy m.in. branży turystycznej. Nowy rozkład, uwzględniający liczbę uczniów w poszczególnych województwach, ma ułatwić wspólny wypoczynek rodzinom z sąsiadujących ze sobą województw, a przede wszystkim pomóc w bardziej równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego w popularnych ośrodkach. Część rodziców wyraża jednak obawy związane z tym rozwiązaniem, sugerując że może ono prowadzić do wzrostu cen w kurortach oraz większego tłoku.