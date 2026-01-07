Aktualizacja: 07.01.2026 17:14 Publikacja: 07.01.2026 13:37
Polacy coraz częściej szukają w sieci informacji na temat ferii zimowych 2026
Ferie zimowe 2026 odbędą się na zmienionych zasadach, a wzrost zainteresowania nimi już widać wśród internautów.
W tym roku ferie zimowe odbędą się w trzech – a nie tak jak wcześniej czterech – turach. W efekcie w poszczególnych terminach, które nie będą się już na siebie nakładać, wypoczywać będą uczniowie z większej liczby województw.
Oto terminy ferii zimowych 2026 z podziałem na województwa:
Zmiany w organizacji ferii zimowych – jak uzasadniało Ministerstwo Edukacji Narodowej – są odpowiedzią na pojawiające się od dawna głosy m.in. branży turystycznej. Nowy rozkład, uwzględniający liczbę uczniów w poszczególnych województwach, ma ułatwić wspólny wypoczynek rodzinom z sąsiadujących ze sobą województw, a przede wszystkim pomóc w bardziej równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego w popularnych ośrodkach. Część rodziców wyraża jednak obawy związane z tym rozwiązaniem, sugerując że może ono prowadzić do wzrostu cen w kurortach oraz większego tłoku.
Ferie zimowe 2026 w pierwszym z trzech terminów rozpoczną się już za niespełna dwa tygodnie. Wzrost zainteresowania tym tematem można obserwować w sieci. Jak wynika z analiz Google Trends, w ciągu ostatniego miesiąca pierwszy wzrost liczby wyszukiwań frazy „ferie zimowe 2026” widać było od 25 grudnia. Wyraźne zainteresowanie pojawiło się natomiast wraz z początkiem roku. Od 1 stycznia liczba wyszukiwań tego hasła systematycznie rośnie.
Wraz z frazą „ferie zimowe 2026” – jak pokazują analizy Google Trends – internauci często wpisują do wyszukiwarki hasło „kiedy ferie zimowe 2026”. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się frazy: „ferie zimowe 2026 mazowieckie”, „ferie mazowieckie 2026”, „ferie pomorskie 2026” oraz „ferie zimowe 2026 pomorskie”.
