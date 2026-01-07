Reklama

Ferie zimowe 2026 w nowej odsłonie. Ważna zmiana w harmonogramie

Zima trwa w najlepsze. Już wkrótce uczniowie z kolejnych województw będą mogli cieszyć się jej urokami w trakcie przerwy od nauki. Zbliżają się ferie zimowe 2026. Wzrost zainteresowania nimi coraz wyraźniej widać wśród Polaków.

Publikacja: 07.01.2026 13:37

Polacy coraz częściej szukają w sieci informacji na temat ferii zimowych 2026

Foto: Albin Marciniak / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Ferie zimowe 2026 odbędą się na zmienionych zasadach, a wzrost zainteresowania nimi już widać wśród internautów.

Ferie zimowe 2026: Terminy dla wszystkich województw

W tym roku ferie zimowe odbędą się w trzech – a nie tak jak wcześniej czterech – turach. W efekcie w poszczególnych terminach, które nie będą się już na siebie nakładać, wypoczywać będą uczniowie z większej liczby województw.

Oto terminy ferii zimowych 2026 z podziałem na województwa:

  • od 19 stycznia do 1 lutego – województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;
  • od 2 do 15 lutego – województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;
  • od 16 lutego do 1 marca – województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Ferie zimowe na nowych zasadach

Zmiany w organizacji ferii zimowych – jak uzasadniało Ministerstwo Edukacji Narodowej – są odpowiedzią na pojawiające się od dawna głosy m.in. branży turystycznej. Nowy rozkład, uwzględniający liczbę uczniów w poszczególnych województwach, ma ułatwić wspólny wypoczynek rodzinom z sąsiadujących ze sobą województw, a przede wszystkim pomóc w bardziej równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego w popularnych ośrodkach. Część rodziców wyraża jednak obawy związane z tym rozwiązaniem, sugerując że może ono prowadzić do wzrostu cen w kurortach oraz większego tłoku.

Ferie zimowe 2026: Polacy coraz częściej szukają informacji na ich temat

Ferie zimowe 2026 w pierwszym z trzech terminów rozpoczną się już za niespełna dwa tygodnie. Wzrost zainteresowania tym tematem można obserwować w sieci. Jak wynika z analiz Google Trends, w ciągu ostatniego miesiąca pierwszy wzrost liczby wyszukiwań frazy „ferie zimowe 2026” widać było od 25 grudnia. Wyraźne zainteresowanie pojawiło się natomiast wraz z początkiem roku. Od 1 stycznia liczba wyszukiwań tego hasła systematycznie rośnie.

Wraz z frazą „ferie zimowe 2026” – jak pokazują analizy Google Trends – internauci często wpisują do wyszukiwarki hasło „kiedy ferie zimowe 2026”. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się frazy: „ferie zimowe 2026 mazowieckie”, „ferie mazowieckie 2026”, „ferie pomorskie 2026” oraz „ferie zimowe 2026 pomorskie”.

