Burza wokół programu edukacji zdrowotnej. Teraz prześwietlają go rodzice

Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy znalazł się w programie nauczania, zastępując w nim wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w trakcie dwóch lat nauki (między klasą I a III) w szkole ponadpodstawowej. Jak kształtowało się zainteresowanie internautów programem nowego przedmiotu na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni? Sprawdzamy.

Program edukacji zdrowotnej budzi zainteresowanie Polaków: Czego chcą się dowiedzieć?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „edukacja zdrowotna program” wśród polskich internautów wzrosło około 20 sierpnia i przez 10 dni utrzymywało się na dosyć podobnym poziomie. Kolejny wzrost zanotowało 1 września. Tendencja ta widoczna jest do tej pory.

Osoby poszukujące informacji o programie edukacji zdrowotnej w sieci często wpisują również klasę, dla której podstawę chcą poznać, np. „edukacja zdrowotna klasa 4” lub „edukacja zdrowotna program klasa 5”.

Edukacja zdrowotna: Dlaczego jej program wzbudza zainteresowanie internautów?

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w polskich szkołach. Nie powinno więc dziwić, że jego program wzbudza wraz z rozpoczęciem roku szkolnego duże zainteresowanie wśród internautów.