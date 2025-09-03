Reklama

Burza wokół programu edukacji zdrowotnej. Teraz prześwietlają go rodzice

W polskich szkołach pojawiło się sporo nowości. Wśród nich znalazł się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, której program wzbudza coraz większe zainteresowanie. Polacy zaczęli masowo szukać informacji na ten temat w internecie.

Publikacja: 03.09.2025 15:34

Edukacja zdrowotna i jej program wzbudza duże zainteresowanie internautów

Edukacja zdrowotna i jej program wzbudza duże zainteresowanie internautów

Foto: Kzenon / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy znalazł się w programie nauczania, zastępując w nim wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w trakcie dwóch lat nauki (między klasą I a III) w szkole ponadpodstawowej. Jak kształtowało się zainteresowanie internautów programem nowego przedmiotu na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni? Sprawdzamy.

Program edukacji zdrowotnej budzi zainteresowanie Polaków: Czego chcą się dowiedzieć?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „edukacja zdrowotna program” wśród polskich internautów wzrosło około 20 sierpnia i przez 10 dni utrzymywało się na dosyć podobnym poziomie. Kolejny wzrost zanotowało 1 września. Tendencja ta widoczna jest do tej pory.

Osoby poszukujące informacji o programie edukacji zdrowotnej w sieci często wpisują również klasę, dla której podstawę chcą poznać, np. „edukacja zdrowotna klasa 4” lub  „edukacja zdrowotna program klasa 5”.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną
Rodzice i uczniowie
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną

Edukacja zdrowotna: Dlaczego jej program wzbudza zainteresowanie internautów?

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w polskich szkołach. Nie powinno więc dziwić, że jego program wzbudza wraz z rozpoczęciem roku szkolnego duże zainteresowanie wśród internautów.

Reklama
Reklama

„Edukacja zdrowotna to nowy, interdyscyplinarny przedmiot szkolny, który ma na celu nie tylko przekazanie rzetelnej wiedzy o zdrowiu fizycznym, psychicznym i społecznym, ale również rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń, m.in. cyfrowych, przeciwdziałanie uzależnieniom, a także budowanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i krytycznego myślenia” – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia z edukacji zdrowotnej odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo przez cały rok szkolny. Wyjątkiem jest klasa VIII, w której zajęcia prowadzone będą nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego. Uprawnieni do nauczania nowego przedmiotu są nauczyciele posiadający wykształcenie kierunkowe w zakresie edukacji zdrowotnej oraz nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, przyrody, wychowania fizycznego, psycholodzy, a także osoby z wykształceniem medycznym i przygotowaniem pedagogicznym.

Rodzice i opiekunowie mogą do 25 września zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z zajęć, dotyczącą swojego dziecka.

Czytaj więcej

PiS Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki
Opinie polityczno - społeczne
Joanna Ćwiek-Świdecka: Rewolucja w szkole według PiS. Czy naprawdę wróci HiT?

Edukacja zdrowotna: Program

Podstawa programowa przedmiotu edukacja zdrowotna określona została w dwóch Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z 6 marca 2025 r., zmieniających podstawy programowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozporządzenia te znaleźć można TUTAJ.

Podstawa programowa edukacji zdrowotnej obejmuje 11 działów (obszarów):

Reklama
Reklama
  • wartości i postawy,
  • zdrowie fizyczne,
  • aktywność fizyczna,
  • odżywianie,
  • zdrowie psychiczne,
  • zdrowie społeczne,
  • dojrzewanie (w szkołach podstawowych),
  • zdrowie seksualne,
  • zdrowie środowiskowe,
  • internet i profilaktyka uzależnień,
  • system ochrony zdrowia (w szkołach ponadpodstawowych).

Czytaj więcej

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka
Polityka
Barbara Nowacka chwali edukację zdrowotną w szkołach. Udzieliła rady biskupom

Przykładowy program edukacji zdrowotnej

Oto wymagania szczegółowe dotyczące wiedzy i umiejętności uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, wraz z pytaniami wiodącymi w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna, zaczerpnięte ze wspomnianego rozporządzenia:

  • I Wartości i postawy: Dlaczego zdrowie jest wartością oraz jak rozwijać odpowiedzialność za zdrowie własne i innych osób?
  • II Zdrowie fizyczne: Jak kształtować postawy i umiejętności w zakresie dbania o zdrowie oraz systematycznego monitorowania zdrowia fizycznego i stosowania podstawowej profilaktyki zdrowotnej?
  • III Aktywność fizyczna: Jak systematycznie podejmować pozaszkolną aktywność fizyczną oraz świadomie ograniczać sedentarny styl życia (bezczynność ruchową) w kontekście dbałości o zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości?
  • IV Odżywianie: Jak zdrowo się odżywiać, aby wspierać swój rozwój fizyczny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nieprawidłowej masy ciała?
  • V Zdrowie psychiczne: Jak dbać o dobrostan psychiczny i emocjonalny, w tym poczucie własnej wartości i skuteczności?
  • VI Zdrowie społeczne: Jak budować relacje interpersonalne oparte na otwartości, zaufaniu i podmiotowości w otoczeniu rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym i lokalnym?
  • VII Dojrzewanie: Jak akceptować przemiany okresu dojrzewania oraz radzić sobie z jego wyzwaniami i kształtować pozytywny obraz własnego ciała?
  • VIII Zdrowie seksualne: Jak kształtować pozytywną postawę wobec seksualności człowieka wraz z respektowaniem autonomii cielesnej swojej i innych osób?
  • IX Zdrowie środowiskowe: Jak środowisko naturalne i jego zanieczyszczenia wpływają na zdrowie publiczne i indywidualne?
  • X Internet i profilaktyka uzależnień: Co należy wiedzieć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych?

Przykładowe programy nauczania edukacji zdrowotnej znaleźć można TUTAJ.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja nauka Ministerstwo Edukacji Narodowej szkoła

Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy znalazł się w programie nauczania, zastępując w nim wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w trakcie dwóch lat nauki (między klasą I a III) w szkole ponadpodstawowej. Jak kształtowało się zainteresowanie internautów programem nowego przedmiotu na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni? Sprawdzamy.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
W nowym roku szkolnym nie zabraknie nowości. Jakich informacji szukamy w sieci?
IT
Rok szkolny 2025/2026 pełen nowości. Wielkie zmiany w feriach, religii i edukacji zdrowotnej
Futrzane lalki Labubu stały się światową sensacją
IT
Rekordy popularności w Polsce. Labubu przebija nawet iPhone’a
Czy 31 sierpnia to niedziela handlowa? Polacy często szukają tej informacji
IT
Polacy czekają na niedzielę handlową. Czy 31 sierpnia sklepy będą otwarte?
Akcja promocyjna „Gang Biedroniaków" cieszy się dużym zainteresowaniem
IT
Ta akcja Biedronki co roku przyciąga tłumy. Rośnie zainteresowanie „Gangiem Biedroniaków"
Carla Fernandes. Laureatka Bursztynowego Słowika 2025
IT
Carla Fernandes podbiła serca polskiej publiczności. Kim jest artystka?
Reklama
Reklama
e-Wydanie