Burza wokół programu edukacji zdrowotnej. Teraz prześwietlają go rodzice

Aktualizacja: 03.09.2025 17:07 Publikacja: 03.09.2025 15:34
Edukacja zdrowotna i jej program wzbudza duże zainteresowanie internautów
Foto: Kzenon / Adobe Stock
Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy znalazł się w programie nauczania, zastępując w nim wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w trakcie dwóch lat nauki (między klasą I a III) w szkole ponadpodstawowej. Jak kształtowało się zainteresowanie internautów programem nowego przedmiotu na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni? Sprawdzamy.
Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „edukacja zdrowotna program” wśród polskich internautów wzrosło około 20 sierpnia i przez 10 dni utrzymywało się na dosyć podobnym poziomie. Kolejny wzrost zanotowało 1 września. Tendencja ta widoczna jest do tej pory.
Osoby poszukujące informacji o programie edukacji zdrowotnej w sieci często wpisują również klasę, dla której podstawę chcą poznać, np. „edukacja zdrowotna klasa 4” lub „edukacja zdrowotna program klasa 5”.
Czytaj więcej
Obok ulotek MEN przygotowało dla szkół i nauczycieli szeroką bazę materiałów dydaktycznych. Na st...
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w polskich szkołach. Nie powinno więc dziwić, że jego program wzbudza wraz z rozpoczęciem roku szkolnego duże zainteresowanie wśród internautów.
„Edukacja zdrowotna to nowy, interdyscyplinarny przedmiot szkolny, który ma na celu nie tylko przekazanie rzetelnej wiedzy o zdrowiu fizycznym, psychicznym i społecznym, ale również rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń, m.in. cyfrowych, przeciwdziałanie uzależnieniom, a także budowanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i krytycznego myślenia” – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zajęcia z edukacji zdrowotnej odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo przez cały rok szkolny. Wyjątkiem jest klasa VIII, w której zajęcia prowadzone będą nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego. Uprawnieni do nauczania nowego przedmiotu są nauczyciele posiadający wykształcenie kierunkowe w zakresie edukacji zdrowotnej oraz nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, przyrody, wychowania fizycznego, psycholodzy, a także osoby z wykształceniem medycznym i przygotowaniem pedagogicznym.
Rodzice i opiekunowie mogą do 25 września zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z zajęć, dotyczącą swojego dziecka.
Czytaj więcej
Były minister edukacji Przemysław Czarnek nie ustępuje. Zapowiada, że gdy tylko PiS wróci do wład...
Podstawa programowa przedmiotu edukacja zdrowotna określona została w dwóch Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z 6 marca 2025 r., zmieniających podstawy programowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozporządzenia te znaleźć można TUTAJ.
Podstawa programowa edukacji zdrowotnej obejmuje 11 działów (obszarów):
Czytaj więcej
- Dajmy uczniom narzędzia do uzyskania odporności, dajmy im szansę budowanie prawdziwych relacji....
Oto wymagania szczegółowe dotyczące wiedzy i umiejętności uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, wraz z pytaniami wiodącymi w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna, zaczerpnięte ze wspomnianego rozporządzenia:
Przykładowe programy nauczania edukacji zdrowotnej znaleźć można TUTAJ.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy znalazł się w programie nauczania, zastępując w nim wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w trakcie dwóch lat nauki (między klasą I a III) w szkole ponadpodstawowej. Jak kształtowało się zainteresowanie internautów programem nowego przedmiotu na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni? Sprawdzamy.
To już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Przygotowania do rozpoczęcia nauki ruszyły pełną parą. W nowym roku...
Maskotki od mniej więcej roku są globalną sensacją. Zainteresowanie futrzanymi zabawkami rośnie rekordowo także...
Zbliża się kolejna w tym roku handlowa niedziela. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał 31 sierpnia. Tego dnia zak...
W sieci dyskontów Biedronka ruszyła kolejna edycja akcji promocyjnej, która co roku budzi zaskakujące zaintereso...
Carla Fernandes została tegoroczną laureatką nagrody Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas