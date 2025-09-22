Kiedy będzie zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Polacy zadają sobie kluczowe pytanie

Aktualizacja: 22.09.2025 18:25 Publikacja: 22.09.2025 12:59
Kiedy zmiana czasu na zimowy? Coraz większe zainteresowanie tematem
Choć dyskusja na temat zasadności zmian czasu w Europie trwa od lat, jak na razie żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły i tej jesieni znów przestawimy zegarki. Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Do tego momentu został jeszcze ponad miesiąc, a temat już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród Polaków.
Jak wynika z analiz Google Trends, zmiana czasu na zimowy 2025 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Liczba osób szukających informacji na ten temat w internecie już od końca sierpnia rośnie z tygodnia na tydzień. Podobny wzrost zainteresowania ma miejsce za każdym razem, gdy zbliża się zmiana czasu, zarówno z letniego na zimowy, jak i z zimowego na letni.
Jak pokazują szacunki, wzorem ubiegłych lat popularność tego tematu w sieci będzie nadal rosła, aż do ostatniego weekendu października. Internauci wpisują w wyszukiwarce głównie takie frazy jak: „kiedy zmiana czasu?”, „zmiana czasu z letniego na zimowy”, czy „czas zimowy 2025”.
Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada zawsze w ostatni weekend października, z soboty na niedzielę. W tym roku nastąpi to dokładnie w niedzielę 26 października. Cofniemy wtedy zegarki z godziny 3.00 na 2.00. W efekcie o godzinę wcześniej zapadnie zmrok. W większości przypadków urządzenia elektroniczne przestawią się automatycznie, część zegarków będziemy jednak musieli ustawić ręcznie.
Dyskusja na temat zniesienia zmian czasu toczy się na forum unijnym od wielu lat. Z konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2018 roku wynika, że 84 proc. ankietowanych mieszkańców UE chce zniesienia zmian czasu. Podobne zdanie ma większość Polaków. Według badań CBOS z 2019 roku 74 proc. z nas woli pozostać przy czasie letnim. Prace nad zniesieniem zmiany czasu przerwała pandemia. Nie ma też jednomyślności państw członkowskich co do tego, jaki czas zastosować w całej Unii.
Polski rząd zabiegał o wznowienie dyskusji w tej sprawie podczas tegorocznej prezydencji w Unii Europejskiej. Jak zapowiedział unijny komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas, Komisja Europejska ma przeprowadzić nowe badania i przygotować propozycję zmian legislacyjnych. Obecne regulacje mają obowiązywać w krajach członkowskich co najmniej do końca 2026 roku, a więc kolejne terminy zmiany czasu przypadną 29 marca 2026 r. i 25 października 2026 r.
