Kiedy będzie zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Polacy zadają sobie kluczowe pytanie

Zbliża się koniec września, a za oknami coraz szybciej robi się ciemno. Dlatego coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, kiedy po raz kolejny przestawimy zegarki. Mimo że początek kalendarzowej jesieni już jutro, do zmiany czasu na zimowy zostało jeszcze kilka tygodni.

Publikacja: 22.09.2025 12:59

Kiedy zmiana czasu na zimowy? Coraz większe zainteresowanie tematem

Foto: BillionPhotos.com / Adobe Stock

Anna Rogalska

Choć dyskusja na temat zasadności zmian czasu w Europie trwa od lat, jak na razie żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły i tej jesieni znów przestawimy zegarki. Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Do tego momentu został jeszcze ponad miesiąc, a temat już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród Polaków.

Zmiana czasu na zimowy 2025. Rośnie zainteresowanie tematem

Jak wynika z analiz Google Trends, zmiana czasu na zimowy 2025 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Liczba osób szukających informacji na ten temat w internecie już od końca sierpnia rośnie z tygodnia na tydzień. Podobny wzrost zainteresowania ma miejsce za każdym razem, gdy zbliża się zmiana czasu, zarówno z letniego na zimowy, jak i z zimowego na letni.

Jak pokazują szacunki, wzorem ubiegłych lat popularność tego tematu w sieci będzie nadal rosła, aż do ostatniego weekendu października. Internauci wpisują w wyszukiwarce głównie takie frazy jak: „kiedy zmiana czasu?”, „zmiana czasu z letniego na zimowy”, czy „czas zimowy 2025”.

Kiedy wypada zmiana czasu na zimowy 2025?
Społeczeństwo
Kiedy zmiana czasu na zimowy? W Polsce już niedługo. W niektórych krajach dopiero w kwietniu

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2025? 

Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada zawsze w ostatni weekend października, z soboty na niedzielę. W tym roku nastąpi to dokładnie w niedzielę 26 października. Cofniemy wtedy zegarki z godziny 3.00 na 2.00. W efekcie o godzinę wcześniej zapadnie zmrok. W większości przypadków urządzenia elektroniczne przestawią się automatycznie, część zegarków będziemy jednak musieli ustawić ręcznie.

To nie ostatnia zmiana czasu. Kiedy znów przestawimy zegarki?

Dyskusja na temat zniesienia zmian czasu toczy się na forum unijnym od wielu lat. Z konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2018 roku wynika, że 84 proc. ankietowanych mieszkańców UE chce zniesienia zmian czasu. Podobne zdanie ma większość Polaków. Według badań CBOS z 2019 roku 74 proc. z nas woli pozostać przy czasie letnim. Prace nad zniesieniem zmiany czasu przerwała pandemia. Nie ma też jednomyślności państw członkowskich co do tego, jaki czas zastosować w całej Unii.

Polski rząd zabiegał o wznowienie dyskusji w tej sprawie podczas tegorocznej prezydencji w Unii Europejskiej. Jak zapowiedział unijny komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas, Komisja Europejska ma przeprowadzić nowe badania i przygotować propozycję zmian legislacyjnych. Obecne regulacje mają obowiązywać w krajach członkowskich co najmniej do końca 2026 roku, a więc kolejne terminy zmiany czasu przypadną 29 marca 2026 r. i 25 października 2026 r.



