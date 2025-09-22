Kiedy będzie zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Polacy zadają sobie kluczowe pytanie

Choć dyskusja na temat zasadności zmian czasu w Europie trwa od lat, jak na razie żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły i tej jesieni znów przestawimy zegarki. Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Do tego momentu został jeszcze ponad miesiąc, a temat już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród Polaków.

Zmiana czasu na zimowy 2025. Rośnie zainteresowanie tematem

Jak wynika z analiz Google Trends, zmiana czasu na zimowy 2025 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Liczba osób szukających informacji na ten temat w internecie już od końca sierpnia rośnie z tygodnia na tydzień. Podobny wzrost zainteresowania ma miejsce za każdym razem, gdy zbliża się zmiana czasu, zarówno z letniego na zimowy, jak i z zimowego na letni.

Jak pokazują szacunki, wzorem ubiegłych lat popularność tego tematu w sieci będzie nadal rosła, aż do ostatniego weekendu października. Internauci wpisują w wyszukiwarce głównie takie frazy jak: „kiedy zmiana czasu?”, „zmiana czasu z letniego na zimowy”, czy „czas zimowy 2025”.

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2025?

Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada zawsze w ostatni weekend października, z soboty na niedzielę. W tym roku nastąpi to dokładnie w niedzielę 26 października. Cofniemy wtedy zegarki z godziny 3.00 na 2.00. W efekcie o godzinę wcześniej zapadnie zmrok. W większości przypadków urządzenia elektroniczne przestawią się automatycznie, część zegarków będziemy jednak musieli ustawić ręcznie.