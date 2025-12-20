Reklama

Trump ogłasza Patriotyczne Igrzyska. Internet widzi powtórkę z „Igrzysk śmierci”

Prezydent Donald Trump zapowiedział organizację „Igrzysk Patriotycznych” – ogólnokrajowych zawodów sportowych dla młodzieży, które mają uczcić 250. rocznicę powstania USA. Pomysł, zakładający udział jednej dziewczyny i jednego chłopaka z każdego stanu, wywołał wielkie kontrowersje.

Publikacja: 20.12.2025 10:12

Donald Trump chce efektownie uczcić 250-tą rocznicę powstania USA. Pomysłów mu nie brakuje

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Internauci wychwycili już podobieństwa do książek i filmu "Hunger Games" (pol. "Igrzyska śmierci"). W produkcji, która zresztą ma teraz przygotowywaną nową wersję, młodzi ludzie walczyli podczas transmitowanych na żywo zawodów. Każdy z dystryktów dostarczał na nie chłopaka i dziewczynę w wieku 12-18 lat, a młodzież walczyła na śmierć i życie.

W internecie widać duże zainteresowanie projektem. Według danych z Google Trends w polskim Google widać wzrost zapytań o temat "Patriot games" o 300 proc. w ciągu ostatnich godzin, a hasło jest w grupie najszybciej zyskujących na popularności.

Patriotyczne igrzyska, transmisja i symbolika 250-lecia USA

– Jesienią zorganizujemy pierwsze w historii Igrzyska Patriotyczne, bezprecedensowe czterodniowe wydarzenie sportowe, w którym wezmą udział najlepsi sportowcy szkół średnich – jeden młody mężczyzna i jedna młoda kobieta z każdego stanu i terytorium – powiedział Trump.

Także Demokraci wyśmiewają zawody sportowe, porównując je do „Igrzysk Śmierci”. Prezydent ujawnił plany Igrzysk Patriotycznych w zapowiedzi wideo organizacji Freedom 250, która pojawiła się w czwartek. Według komunikatu prasowego jest to „krajowa, bezpartyjna organizacja, która przewodniczy obchodom 250. rocznicy powstania Ameryki”.

Trump zapowiedział już wcześniej, że zawody odbędą się w lipcu. Mają być transmitowane w telewizji, a poprowadzi je sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy.

Wielkie plany Donalda Trumpa na rocznicę powstania USA

Łuk triumfalny, czyli wielkie plany Donalda Trumpa

W nagraniu wideo Trump podkreślił również swoje plany rychłego rozpoczęcia budowy nowego wielkiego pomnika w stolicy kraju. – Jesteśmy jedynym dużym miejscem bez łuku triumfalnego. Pięknego łuku triumfalnego, takiego jak w Paryżu, gdzie są wspaniałe, piękne łuki. Nazywają go Łukiem Triumfalnym i wkrótce będziemy mieli taki w Waszyngtonie – powiedział Trump.

Walka UFC na Południowym Trawniku to kolejny pomysł Trumpa na obchody 250. rocznicy, która odbędzie się w dniu jego urodzin, 14 czerwca.

Trump od dawna podkreślał chęć ukształtowania obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku administracja Trumpa szybko podjęła działania, aby dostosować finansowanie federalne do priorytetów rocznicowych prezydenta.

Na przykład Departament Rolnictwa poparł prezydencką inicjatywę Great American State Fair. Pomysł ten po raz pierwszy pojawił się podczas kampanii wyborczej w 2023 r. i wzywa stany do konkurowania o to, aby ich imprezy handlowe zostały uznane przez Trumpa za „najbardziej patriotyczne”.

W międzyczasie Biały Dom przeprowadza gruntowną kontrolę Smithsonian Institution i domaga się, aby 250. edycja wystawy w największym kompleksie muzealnym w kraju była okazją do odnowienia dumy narodowej.

Źródło: rp.pl

