Trump ogłasza Patriotyczne Igrzyska. Internet widzi powtórkę z „Igrzysk śmierci”

Internauci wychwycili już podobieństwa do książek i filmu "Hunger Games" (pol. "Igrzyska śmierci"). W produkcji, która zresztą ma teraz przygotowywaną nową wersję, młodzi ludzie walczyli podczas transmitowanych na żywo zawodów. Każdy z dystryktów dostarczał na nie chłopaka i dziewczynę w wieku 12-18 lat, a młodzież walczyła na śmierć i życie.

W internecie widać duże zainteresowanie projektem. Według danych z Google Trends w polskim Google widać wzrost zapytań o temat "Patriot games" o 300 proc. w ciągu ostatnich godzin, a hasło jest w grupie najszybciej zyskujących na popularności.

Patriotyczne igrzyska, transmisja i symbolika 250-lecia USA

– Jesienią zorganizujemy pierwsze w historii Igrzyska Patriotyczne, bezprecedensowe czterodniowe wydarzenie sportowe, w którym wezmą udział najlepsi sportowcy szkół średnich – jeden młody mężczyzna i jedna młoda kobieta z każdego stanu i terytorium – powiedział Trump.

Także Demokraci wyśmiewają zawody sportowe, porównując je do „Igrzysk Śmierci”. Prezydent ujawnił plany Igrzysk Patriotycznych w zapowiedzi wideo organizacji Freedom 250, która pojawiła się w czwartek. Według komunikatu prasowego jest to „krajowa, bezpartyjna organizacja, która przewodniczy obchodom 250. rocznicy powstania Ameryki”.