Kradzież biżuterii z Luwru rozpala domysły. Lawina pytań

Zgodnie z danymi z Google Trends hasło „kradzież Luwr" zanotowało w polskiej wyszukiwarce 550 proc. skok zainteresowania internautów. Podobne wzrosty notują inne powiązane hasła – sam „Luwr" notuje wzrost aż 850 proc., o 450 proc. skoczyło zainteresowanie wyszukiwaniami o cenach biletów do muzeum. Z kolei 350 proc. wzrost zanotowała jedna z najsłynniejszych rzeźb w kolekcji muzeum, czyli Nike z Samotraki.

Kradzież za miliony

Podczas niedzielnego włamania do Luwru skradziona została zabytkowa biżuteria. Złodzieje – przebrani w żółte kamizelki, przypominające stroje robotników budowlanych – podjechali ciężarówką od strony Sekwany i wchodząc po wysięgniku, wybili okno. Władze Luwru informowały, że podczas ucieczki zamaskowani złodzieje upuścili i uszkodzili koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III.

Według francuskiego resortu kultury brakuje jeszcze ośmiu innych bezcennych elementów biżuterii. Na opublikowanej liście znalazł się także naszyjnik ze szmaragdów i diamentów, który Napoleon I podarował swojej żonie, cesarzowej Marii Ludwice.

Skradziono również diadem należący niegdyś do cesarzowej Eugenii, wysadzany prawie dwoma tysiącami diamentów, oraz naszyjnik należący niegdyś do Marii Amelii, ostatniej królowej Francji.