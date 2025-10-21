Kradzież biżuterii z Luwru rozpala domysły. Lawina pytań

Aktualizacja: 22.10.2025 00:03 Publikacja: 21.10.2025 15:49
Podczas niedzielnego włamania do Luwru skradziona została zabytkowa biżuteria
Foto: AdobeStock
Zgodnie z danymi z Google Trends hasło „kradzież Luwr" zanotowało w polskiej wyszukiwarce 550 proc. skok zainteresowania internautów. Podobne wzrosty notują inne powiązane hasła – sam „Luwr" notuje wzrost aż 850 proc., o 450 proc. skoczyło zainteresowanie wyszukiwaniami o cenach biletów do muzeum. Z kolei 350 proc. wzrost zanotowała jedna z najsłynniejszych rzeźb w kolekcji muzeum, czyli Nike z Samotraki.
Podczas niedzielnego włamania do Luwru skradziona została zabytkowa biżuteria. Złodzieje – przebrani w żółte kamizelki, przypominające stroje robotników budowlanych – podjechali ciężarówką od strony Sekwany i wchodząc po wysięgniku, wybili okno. Władze Luwru informowały, że podczas ucieczki zamaskowani złodzieje upuścili i uszkodzili koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III.
Czytaj więcej
Sześć lat temu Francja nie zdołała ochronić przed pożarem katedry Notre Dame. Teraz nie potrafiła...
Według francuskiego resortu kultury brakuje jeszcze ośmiu innych bezcennych elementów biżuterii. Na opublikowanej liście znalazł się także naszyjnik ze szmaragdów i diamentów, który Napoleon I podarował swojej żonie, cesarzowej Marii Ludwice.
Skradziono również diadem należący niegdyś do cesarzowej Eugenii, wysadzany prawie dwoma tysiącami diamentów, oraz naszyjnik należący niegdyś do Marii Amelii, ostatniej królowej Francji.
Alexandre Giquello, prezes domu aukcyjnego Drouot, twierdzi, że łupu – w jego obecnym stanie – nie da się sprzedać. Jest ryzyko, że kamienie mogą być sprzedane oddzielnie, zaś szlachetne kruszce po prostu przetopione.
Niedzielny rabunek w Luwrze był pierwszą kradzieżą w tym muzeum od 1998 r., kiedy skradziono obraz Camille'a Corota. Dzieła nigdy nie odnaleziono.
Jak podaje AFP, muzea we Francji są krytykowane za słabe zabezpieczenia – są o wiele słabiej chronione niż banki i coraz częściej padają ofiarą złodziei. Ruszyły domysły, czy kradzież była dziełem przypadkowych rabusiów, czy może została wykonana na zlecenie.
We wrześniu przestępcy włamali się do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i ukradli próbki złota warte 700 tys. dol. W tym samym miesiącu złodzieje zrabowali dwa talerze i wazon z muzeum w centrum miasta Limoges – straty oszacowano wówczas na 7,6 mln dol.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zgodnie z danymi z Google Trends hasło „kradzież Luwr" zanotowało w polskiej wyszukiwarce 550 proc. skok zainteresowania internautów. Podobne wzrosty notują inne powiązane hasła – sam „Luwr" notuje wzrost aż 850 proc., o 450 proc. skoczyło zainteresowanie wyszukiwaniami o cenach biletów do muzeum. Z kolei 350 proc. wzrost zanotowała jedna z najsłynniejszych rzeźb w kolekcji muzeum, czyli Nike z Samotraki.
„Klęska urodzaju” obserwowana w tym roku w rolnictwie wpłynęła na wzrost popularności samozbiorów. Ta bezpośredn...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Porozumienie pokojowe między Izraelem i Hamasem daje nadzieję na zakończenie wojny i przerwanie katastrofy human...
Narzędzia sztucznej inteligencji znalazły szerokie pole działania m.in. w procesach rekrutacyjnych. AI skanuje C...
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni opublikowały komunikat ostrzegający przed kampanią phishingową, której celem mogą...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Do Polski przyjechały najlepsze drużyny narodowe z 40 krajów, by zmierzyć się w finale European Cybersecurity Ch...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas