Kiedy wypada najkrótszy dzień w 2025 roku? Przesilenie zimowe już niedługo

Najkrótszy dzień w roku, który jest ściśle związany ze zjawiskiem przesilenia zimowego i początkiem astronomicznej zimy, nastąpi już w niedzielę 21 grudnia. Sprawdzamy, ile potrwa najkrótszy dzień w roku oraz kiedy wypada najkrótsza noc w roku.

Publikacja: 15.12.2025 20:48

Najkrótszy dzień w 2025 roku wypada 21 grudnia

Najkrótszy dzień w 2025 roku wypada 21 grudnia

Foto: P.Ch. Fotografia / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Coraz późniejszy wschód słońca i wcześniejszy jego zachód sprawiają, że dni są coraz krótsze. Z tego powodu w ostatnim czasie wiele osób zastanawia się, kiedy wypada najkrótszy dzień w roku. Zainteresowanie tym tematem wśród internautów wyraźnie widoczne jest w godzinach porannych i popołudniowych.

Najkrótszy dzień w roku 2025: Jakich informacji na jego temat szukają Polacy?

W ciągu ostatnich siedmiu dni, jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „najkrótszy dzień w roku” utrzymywało się na dosyć wysokim poziomie. Wzrost liczby wyszukiwań tego hasła można obserwować dwa razy w ciągu doby. Pierwszy raz w godzinach porannych – ok. godz. 7:00, natomiast drugi raz w godzinach popołudniowych – ok. godz. 15:00.

Tym samym, jak można łatwo zauważyć, wzrost zainteresowania przedmiotową frazą obserwowany jest każdego dnia najpierw jeszcze przed wschodem słońca, kiedy na zewnątrz – mimo coraz późniejszej godziny – nadal jest ciemno. Następnie natomiast liczba wyszukiwań rośnie po południu, gdy – mimo cały czas dosyć wczesnej pory – w związku z już zbliżającym się zachodem słońca zaczyna się ściemniać.

Polacy zainteresowani tematem najkrótszego dnia w roku – jak pokazują analizy Google Trends – często wyszukują również następujące frazy: „kiedy najkrótszy dzień w roku” oraz „najkrótszy dzień w roku 2025”. Ponadto w ostatnim czasie pojawiają się także zapytania „kiedy jest najkrótszy dzień roku” i „kiedy jest najkrótszy dzień”.

Coraz większym zainteresowaniem wśród internautów cieszą się także następujące hasła: „przesilenie zimowe 2025”, „przesilenie zimowe” i  „kiedy zaczyna się zima”.

Przesilenie zimowe 2025 i najkrótszy dzień w roku

Najkrótszy dzień w roku na danej półkuli jest zawsze dniem występowania na niej przesilenia zimowego. To natomiast na naszej półkuli północnej oznacza moment, w którym Słońce góruje w zenicie w możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej, czyli nad Zwrotnikiem Koziorożca. Moment ten przypada 21 lub 22 grudnia. Ta zmienność wynika z długości roku słonecznego – trwającego około 365 dni, 5 godzin i 49 minut – oraz stosowania lat przestępnych. W wielu dawnych kulturach dzień ten stanowił wyjątkową okazję do świętowania „odrodzenia Słońca”.

Od momentu przesilenia zimowego dni na półkuli północnej stają się coraz dłuższe i tak jest do czasu czerwcowego przesilenia letniego.

Kiedy wypada najkrótszy dzień w 2025 r. i ile trwa? Kiedy jest najkrótsza noc w roku i ile trwa?

Najkrótszy dzień w 2025 r. wypada w niedzielę 21 grudnia. Potrwa on w Polsce średnio 7 godzin i 40 minut. Dokładna długość uzależniona będzie jednak od konkretnej lokalizacji – im dalej na północ, tym dzień będzie krótszy. Różnica w czasie trwania dnia między północą (około 7 godzin i 15 minut) a południem (około 8 godzin i 10 minut) wyniesie około godziny.

Po najkrótszym dniu nastąpi najdłuższa noc w roku (z 21 na 22 grudnia), która potrwa średnio 16 godzin i 20 minut.

Z kolei na najkrótszą noc w roku, która wiąże się ze zjawiskiem przesilenia letniego, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Najkrótsza noc w 2026 r. nastąpi z 21 na 22 czerwca i potrwa w naszym kraju średnio około 6 godzin i 30 minut.

Źródło: rp.pl

