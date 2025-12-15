Kiedy wypada najkrótszy dzień w 2025 roku? Przesilenie zimowe już niedługo

Coraz późniejszy wschód słońca i wcześniejszy jego zachód sprawiają, że dni są coraz krótsze. Z tego powodu w ostatnim czasie wiele osób zastanawia się, kiedy wypada najkrótszy dzień w roku. Zainteresowanie tym tematem wśród internautów wyraźnie widoczne jest w godzinach porannych i popołudniowych.

Najkrótszy dzień w roku 2025: Jakich informacji na jego temat szukają Polacy?

W ciągu ostatnich siedmiu dni, jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „najkrótszy dzień w roku” utrzymywało się na dosyć wysokim poziomie. Wzrost liczby wyszukiwań tego hasła można obserwować dwa razy w ciągu doby. Pierwszy raz w godzinach porannych – ok. godz. 7:00, natomiast drugi raz w godzinach popołudniowych – ok. godz. 15:00.

Tym samym, jak można łatwo zauważyć, wzrost zainteresowania przedmiotową frazą obserwowany jest każdego dnia najpierw jeszcze przed wschodem słońca, kiedy na zewnątrz – mimo coraz późniejszej godziny – nadal jest ciemno. Następnie natomiast liczba wyszukiwań rośnie po południu, gdy – mimo cały czas dosyć wczesnej pory – w związku z już zbliżającym się zachodem słońca zaczyna się ściemniać.

Polacy zainteresowani tematem najkrótszego dnia w roku – jak pokazują analizy Google Trends – często wyszukują również następujące frazy: „kiedy najkrótszy dzień w roku” oraz „najkrótszy dzień w roku 2025”. Ponadto w ostatnim czasie pojawiają się także zapytania „kiedy jest najkrótszy dzień roku” i „kiedy jest najkrótszy dzień”.