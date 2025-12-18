Reklama

Pogoda szykuje niespodziankę na święta. Najnowsze prognozy na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie już za kilka dni, nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, jaka będzie pogoda w czasie tegorocznych świąt. Czy jest szansa na śnieg? Najnowsza prognoza daje nadzieję na białe święta.

Publikacja: 18.12.2025 11:40

Czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg? Pogoda na święta w centrum zainteresowania Polaków

Czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg? Pogoda na święta w centrum zainteresowania Polaków

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jak wynika z analiz Google Trends, temat pogody na święta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. O co najczęściej pytają internauci? 

Pogoda na święta 2025 w centrum zainteresowania Polaków

Zdecydowany wzrost zainteresowania pogodą na święta jest widoczny już od 9 grudnia. Coraz więcej osób szuka informacji na ten temat w internecie. Aktualnie popularność tego tematu w sieci znów wyraźnie rośnie i zapewne ten trend będzie się utrzymywał aż do ostatnich przedświątecznych dni.

Internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarce takie frazy jak: „pogoda na święta”, „jaka będzie pogoda na święta Bożego Narodzenia” czy „pogoda na 16 dni”. Wiele osób jest zainteresowanych również tym, czy spadnie śnieg – często powtarza się hasło „białe święta”. Pojawiają się również pytania dotyczące lokalnych prognoz, np. „pogoda Łódź”.

Boże Narodzenie 2025. Kiedy spadnie śnieg?

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że jest szansa na białe święta. Opady śniegu prognozowane są w Wigilię. Padać będzie w wielu regionach Polski – na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce, województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubskim i lubelskim oraz w górach. W pozostałych częściach kraju – na południu i południowym zachodzie – może padać deszcz ze śniegiem.

Czytaj więcej

Najkrótszy dzień w 2025 roku wypada 21 grudnia
IT
Kiedy wypada najkrótszy dzień w 2025 roku? Przesilenie zimowe już niedługo
Reklama
Reklama

W środę 24 grudnia będzie dość chłodno. Najniższa temperatura będzie na wschodzie i w centrum kraju – wyniesie zero stopni. Najcieplej będzie na zachodzie Polski – tam maksymalnie do 2 stopni Celsjusza. W nocy w większości regionów temperatura spadnie poniżej zera. Będzie od -5 na Warmii i Mazurach i w rejonach podgórskich do 0 na południu, południowym zachodzie i nad morzem.

Jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia?

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia będzie nieco chłodniejszy, ale nie będzie już padać. Niewielkie opady śniegu mogą się pojawić jedynie na Mazowszu. W większości regionów będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -1 stopnia na Mazurach i na Podlasiu do 1 stopnia na Dolnym Śląsku i nad morzem. Noc będzie zimna – od -6 stopni na wschodzie kraju do -2 nad morzem.

W piątek, drugiego dnia świąt mróz pojawi się w wielu częściach kraju. Prawie w całej Polsce będzie słonecznie. Tylko na północy prognozowane są niewielkie opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Minimalna temperatura w dzień wyniesie -2 stopnie na południu i w centrum kraju. Na zachodzie, południowym zachodzie i południowym wschodzie będzie około -1 stopnia. Na północy kraju zdecydowanie cieplej – nad morzem do 5 stopni, a na Warmii i Mazurach do 3 stopni. W nocy termometry pokażą do -7 stopni na południowym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Najwyższa temperatura będzie na Pomorzu – tam około -3 stopni.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Boże Narodzenie Prognoza pogody pogoda
Rob Reiner nakręcił m.in. kultowy film "Kiedy Harry poznał Sally" oraz thriller "Misery"
IT
„Niebezpieczny krewny". Zabójstwo znanego aktora i reżysera wstrząsnęło internetem
Najkrótszy dzień w 2025 roku wypada 21 grudnia
IT
Kiedy wypada najkrótszy dzień w 2025 roku? Przesilenie zimowe już niedługo
Pracownicy otrzymali już od związkowców instrukcje dotyczące udziału w proteście
IT
Związkowcy straszą strajkiem w Kauflandzie. Czy klienci ucierpią?
Rok 2025 na świecie. Najczęściej wyszukiwane hasła w internecie
IT
Tego szukaliśmy w sieci w 2025 r. Co wbudziło największe zainteresowanie na świecie?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
W USA pojawiły się aplikacje wykorzystywane do namierzania funkcjonariuszy zwalczających nielegalną
IT
Kongres uderza w aplikacje śledzące agentów imigracyjnych. „Narażanie na niebezpieczeństwo”
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama