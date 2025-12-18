Pogoda szykuje niespodziankę na święta. Najnowsze prognozy na Boże Narodzenie

Jak wynika z analiz Google Trends, temat pogody na święta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. O co najczęściej pytają internauci?

Pogoda na święta 2025 w centrum zainteresowania Polaków

Zdecydowany wzrost zainteresowania pogodą na święta jest widoczny już od 9 grudnia. Coraz więcej osób szuka informacji na ten temat w internecie. Aktualnie popularność tego tematu w sieci znów wyraźnie rośnie i zapewne ten trend będzie się utrzymywał aż do ostatnich przedświątecznych dni.

Internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarce takie frazy jak: „pogoda na święta”, „jaka będzie pogoda na święta Bożego Narodzenia” czy „pogoda na 16 dni”. Wiele osób jest zainteresowanych również tym, czy spadnie śnieg – często powtarza się hasło „białe święta”. Pojawiają się również pytania dotyczące lokalnych prognoz, np. „pogoda Łódź”.

Boże Narodzenie 2025. Kiedy spadnie śnieg?

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że jest szansa na białe święta. Opady śniegu prognozowane są w Wigilię. Padać będzie w wielu regionach Polski – na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce, województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubskim i lubelskim oraz w górach. W pozostałych częściach kraju – na południu i południowym zachodzie – może padać deszcz ze śniegiem.