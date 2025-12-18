Pogoda szykuje niespodziankę na święta. Najnowsze prognozy na Boże Narodzenie

Aktualizacja: 18.12.2025 18:51 Publikacja: 18.12.2025 11:40
Czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg? Pogoda na święta w centrum zainteresowania Polaków
Foto: Adobe Stock
Jak wynika z analiz Google Trends, temat pogody na święta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. O co najczęściej pytają internauci?
Zdecydowany wzrost zainteresowania pogodą na święta jest widoczny już od 9 grudnia. Coraz więcej osób szuka informacji na ten temat w internecie. Aktualnie popularność tego tematu w sieci znów wyraźnie rośnie i zapewne ten trend będzie się utrzymywał aż do ostatnich przedświątecznych dni.
Internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarce takie frazy jak: „pogoda na święta”, „jaka będzie pogoda na święta Bożego Narodzenia” czy „pogoda na 16 dni”. Wiele osób jest zainteresowanych również tym, czy spadnie śnieg – często powtarza się hasło „białe święta”. Pojawiają się również pytania dotyczące lokalnych prognoz, np. „pogoda Łódź”.
Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że jest szansa na białe święta. Opady śniegu prognozowane są w Wigilię. Padać będzie w wielu regionach Polski – na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce, województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubskim i lubelskim oraz w górach. W pozostałych częściach kraju – na południu i południowym zachodzie – może padać deszcz ze śniegiem.
W środę 24 grudnia będzie dość chłodno. Najniższa temperatura będzie na wschodzie i w centrum kraju – wyniesie zero stopni. Najcieplej będzie na zachodzie Polski – tam maksymalnie do 2 stopni Celsjusza. W nocy w większości regionów temperatura spadnie poniżej zera. Będzie od -5 na Warmii i Mazurach i w rejonach podgórskich do 0 na południu, południowym zachodzie i nad morzem.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia będzie nieco chłodniejszy, ale nie będzie już padać. Niewielkie opady śniegu mogą się pojawić jedynie na Mazowszu. W większości regionów będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -1 stopnia na Mazurach i na Podlasiu do 1 stopnia na Dolnym Śląsku i nad morzem. Noc będzie zimna – od -6 stopni na wschodzie kraju do -2 nad morzem.
W piątek, drugiego dnia świąt mróz pojawi się w wielu częściach kraju. Prawie w całej Polsce będzie słonecznie. Tylko na północy prognozowane są niewielkie opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Minimalna temperatura w dzień wyniesie -2 stopnie na południu i w centrum kraju. Na zachodzie, południowym zachodzie i południowym wschodzie będzie około -1 stopnia. Na północy kraju zdecydowanie cieplej – nad morzem do 5 stopni, a na Warmii i Mazurach do 3 stopni. W nocy termometry pokażą do -7 stopni na południowym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Najwyższa temperatura będzie na Pomorzu – tam około -3 stopni.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
