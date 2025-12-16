„Niebezpieczny krewny". Zabójstwo znanego aktora i reżysera wstrząsnęło internetem

Martwe małżeństwo znalazła w niedzielę w ich domu w Los Angeles córka pary. Mieli podcięte gardła i, jak podaje "The New York Post", córka Romy poinformowała policję, że zabójcą może być "niebezpieczny krewny". Chodzi o ich syna, 32-letniego scenarzystę Nicka Reinera.

Morderstwo Roba Reinera

W sprawie wciąż pojawiają się nowe informacje, zarówno ze źródeł policyjnych, jak i od znajomych pary, stąd jest to najczęściej wyszukiwane hasło i najszybciej zyskujący na popularności temat w polskim Google. Z danych z narzędzia Google Trends wynika, że w ciągu ostatnich 12 godzin mowa o wzroście o ponad 1 tys. proc., co przekłada się na tysiące nowych wyszukiwań.

Rob Reiner urodził się 6 marca 1947 r. w nowojorskiej dzielnicy Bronx, w żydowskiej rodzinie. Jest synem aktorki Estelle Reiner oraz komika, aktora i reżysera Carla Reinera. Jego żona, Michele, była fotografką, która zrobiła zdjęcia Donaldowi Trumpowi, które znalazły się na okładce jego książki "Trump: The Art of the Deal".

trendsKarierę zaczynał jako aktor – po raz pierwszy pojawił się na ekranie w 1961 r. w serialu "Obława", a szerszą popularność przyniosła mu rola Mike'a Stivica w kultowym sitcomie "All in the Family". Za tę kreację zdobył dwie nagrody Emmy i był wielokrotnie nominowany do Złotego Globu. Pojawiał się w wielu innych produkcjach telewizyjnych, jak "The Good Fight", "The Bear" czy "Hollywood".