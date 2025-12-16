Reklama

„Niebezpieczny krewny". Zabójstwo znanego aktora i reżysera wstrząsnęło internetem

Śmierć Rob Reiner i jego żony Michele Singer Reiner zszokowała cały świat. W kręgu podejrzeń znalazł się syn pary, choć jeszcze nie został zatrzymany przez policję.

Publikacja: 16.12.2025 00:00

Rob Reiner nakręcił m.in. kultowy film "Kiedy Harry poznał Sally" oraz thriller "Misery"

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Martwe małżeństwo znalazła w niedzielę w ich domu w Los Angeles córka pary. Mieli podcięte gardła i, jak podaje "The New York Post", córka Romy poinformowała policję, że zabójcą może być "niebezpieczny krewny". Chodzi o ich syna, 32-letniego scenarzystę Nicka Reinera.

Morderstwo Roba Reinera

W sprawie wciąż pojawiają się nowe informacje, zarówno ze źródeł policyjnych, jak i od znajomych pary, stąd jest to najczęściej wyszukiwane hasło i najszybciej zyskujący na popularności temat w polskim Google. Z danych z narzędzia Google Trends wynika, że w ciągu ostatnich 12 godzin mowa o wzroście o ponad 1 tys. proc., co przekłada się na tysiące nowych wyszukiwań.

Rob Reiner urodził się 6 marca 1947 r. w nowojorskiej dzielnicy Bronx, w żydowskiej rodzinie. Jest synem aktorki Estelle Reiner oraz komika, aktora i reżysera Carla Reinera. Jego żona, Michele, była fotografką, która zrobiła zdjęcia Donaldowi Trumpowi, które znalazły się na okładce jego książki "Trump: The Art of the Deal".

Czytaj więcej

Jedną z najgłośniejszych wpadek YouTube jest likwidacja konta z filmami dotyczącymi Pokemonów
Globalne Interesy
YouTube tnie konta, twórcy w panice. Fani Pokemonów ruszają do ataku

trendsKarierę zaczynał jako aktor – po raz pierwszy pojawił się na ekranie w 1961 r. w serialu "Obława", a szerszą popularność przyniosła mu rola Mike'a Stivica w kultowym sitcomie "All in the Family". Za tę kreację zdobył dwie nagrody Emmy i był wielokrotnie nominowany do Złotego Globu. Pojawiał się w wielu innych produkcjach telewizyjnych, jak "The Good Fight", "The Bear" czy "Hollywood".

Od aktora do reżysera 

Przełom w jego karierze nastąpił, gdy zajął się reżyserią. Zadebiutował "Oto Spinal Tap" z 1984 r., który z czasem zyskał status filmu kultowego. Pracował przy wielu produkcjach – od komedii romantycznych, przez kino przygodowe, po dramaty psychologiczne. Do jego najbardziej znanych filmów należą m.in. "Stań przy mnie", "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally" oraz thriller "Misery", za rolę w którym Kathy Bates dostała nagrodę Oscara (za pierwszoplanową rolę żeńską).

Dorobek Reinera obejmuje także uznane dramaty, takie jak "Ludzie honoru", nominowany do Oscara za najlepszy film, oraz "Prezydent: Miłość w Białym Domu".

Źródło: rp.pl

Przestępczość Film Firmy Google
