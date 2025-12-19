Kiedy wypada pierwszy dzień zimy? Są aż trzy daty

Zima meteorologiczna to pojęcie używane przede wszystkim przez meteorologów i klimatologów. W tym znaczeniu zima rozpoczyna się już 1 grudnia i trwa do końca lutego. Klasyfikacja ta oparta jest na pełnych miesiącach kalendarzowych. Wszystko po to, aby ułatwić analizę danych pogodowych oraz ich porównywanie w kolejnych latach.

Zima kalendarzowa również ma stałą datę rozpoczęcia, która wypada zawsze 22 grudnia, a więc dwa dni przed Wigilią. W tym roku kalendarzowa zima rozpocznie się zatem już w najbliższy poniedziałek.

Stałej daty rozpoczęcia nie ma natomiast zima astronomiczna. Jej początek jest bowiem ściśle związany z przesileniem zimowym, w trakcie którego Słońce góruje w zenicie w możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej (nad Zwrotnikiem Koziorożca). Przesilenie to na naszej półkuli ma miejsce 21 lub 22 grudnia, co jest efektem stosowania lat przestępnych, a także długości roku słonecznego, który trwa około 365 dni, 5 godzin i 49 minut. Dzień, w którym wypada w danym roku moment przesilenia zimowego, jest jednocześnie pierwszym dniem astronomicznej zimy. W tym roku przypada on w niedzielę 21 grudnia.

Warto dodać, że pierwszy dzień astronomicznej zimy jest jednocześnie najkrótszym dniem w roku. W Polsce trwa on średnio 7 godzin i 40 minut. Najkrótszy jest na krańcach północnych, gdzie jego długość wynosi zaledwie około 7 godzin i 15 minut. Dla porównania, na krańcach południowych dzień ten trwa około 8 godzin i 10 minut.

