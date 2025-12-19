Kiedy wypada pierwszy dzień zimy? Są aż trzy daty

Aktualizacja: 19.12.2025 19:11 Publikacja: 19.12.2025 16:23
Kiedy wypada pierwszy dzień zimy?
W ostatnim czasie zainteresowanie Polaków tematem pierwszego dnia zimy wyraźnie widać w sieci.
W ciągu ostatnich miesięcy wzrost zainteresowania frazą „pierwszy dzień zimy”, jak wynika z analiz Google Trends, można było po raz pierwszy zauważyć między 21 a 27 września. Miało to z pewnością związek z przypadającym wówczas pierwszym dniem jesieni. Kolejna, bardziej znacząca liczba wyszukiwań widoczna była od połowy listopada, a jej szczyt przypadał na tydzień od 23 do 29 listopada. Na początku grudnia obserwowany był następnie nieznaczny spadek zainteresowania frazą „pierwszy dzień zimy”. Od połowy miesiąca po raz kolejny widać jednak tendencję wzrostową.
Wraz z hasłem „pierwszy dzień zimy” – jak pokazują analizy Google Trends – internauci bardzo często wpisują również frazę „pierwszy dzień zimy kiedy”. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się następujące hasła: „kiedy jest pierwszy dzień zimy”, „pierwszy dzień jesieni”, „pierwszy dzień zimy 2025” oraz „pierwszy dzień lata”.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie, kiedy wypada pierwszy dzień zimy, zależy od tego, czy mowa o zimie meteorologicznej, kalendarzowej czy astronomicznej. Każda z nich ma nieco inną definicję i jednocześnie wiąże się z inną datą rozpoczęcia tej najchłodniejszej pory roku.
Zima meteorologiczna to pojęcie używane przede wszystkim przez meteorologów i klimatologów. W tym znaczeniu zima rozpoczyna się już 1 grudnia i trwa do końca lutego. Klasyfikacja ta oparta jest na pełnych miesiącach kalendarzowych. Wszystko po to, aby ułatwić analizę danych pogodowych oraz ich porównywanie w kolejnych latach.
Zima kalendarzowa również ma stałą datę rozpoczęcia, która wypada zawsze 22 grudnia, a więc dwa dni przed Wigilią. W tym roku kalendarzowa zima rozpocznie się zatem już w najbliższy poniedziałek.
Stałej daty rozpoczęcia nie ma natomiast zima astronomiczna. Jej początek jest bowiem ściśle związany z przesileniem zimowym, w trakcie którego Słońce góruje w zenicie w możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej (nad Zwrotnikiem Koziorożca). Przesilenie to na naszej półkuli ma miejsce 21 lub 22 grudnia, co jest efektem stosowania lat przestępnych, a także długości roku słonecznego, który trwa około 365 dni, 5 godzin i 49 minut. Dzień, w którym wypada w danym roku moment przesilenia zimowego, jest jednocześnie pierwszym dniem astronomicznej zimy. W tym roku przypada on w niedzielę 21 grudnia.
Warto dodać, że pierwszy dzień astronomicznej zimy jest jednocześnie najkrótszym dniem w roku. W Polsce trwa on średnio 7 godzin i 40 minut. Najkrótszy jest na krańcach północnych, gdzie jego długość wynosi zaledwie około 7 godzin i 15 minut. Dla porównania, na krańcach południowych dzień ten trwa około 8 godzin i 10 minut.
