Tego szukaliśmy w sieci w 2025 r. Co wbudziło największe zainteresowanie na świecie?

Rok 2025 na świecie. Najczęściej wyszukiwane hasła w internecie
Ze światowego podsumowania Google Trends „Year in Search 2025” możemy dowiedzieć się m.in. jakie wiadomości były wyszukiwane najczęściej i które osoby budziły największe zainteresowanie w 2025 r. Zebrano również listę filmów i seriali, które cieszyły się szczególną popularnością wśród internautów.
Podsumowanie najczęściej wyszukiwanych w sieci haseł odzwierciedla tematy, które wzbudzały największe zainteresowanie internautów na przestrzeni całego roku. Oto lista pięciu najpopularniejszych haseł w wyszukiwarce Google na świecie:
Najczęściej wpisywanym hasłem w wyszukiwarce Google był chatbot Gemini – asystent AI od Google. Na drugim miejscu znalazło się hasło „Indie kontra Anglia”. Dotyczy ono rozgrywek tych krajów w krykiecie, które cieszą się ogromną popularnością na świecie. Trzecim najczęściej wyszukiwanym hasłem było nazwisko Charliego Kirka – amerykańskiego prawicowego aktywisty, który zginął w 2025 r. z rąk zamachowca.
Czwarte w rankingu Google były Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2025 (FIFA Club World Cup 2025), które odbyły się w Stanach Zjednoczonych na przełomie czerwca i lipca. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna Chelsea FC. Piąte wśród wyszukiwanych haseł – „Indie kontra Australia” - również odnosi się do rywalizacji w krykiecie, którą kraje te toczą od 1947 r. Zespoły obu tych krajów są jednymi z najlepszych na świecie.
Google podaje również tematy, którymi w tym roku żył świat. Oto pięć najczęściej wyszukiwanych wiadomości w 2025 r.:
Zamach na Charliego Kirka miał miejsce 10 września 2025 r. Prawicowy aktywista został śmiertelnie postrzelony podczas przemówienia na kampusie uniwersytetu w Utah.
Duże zainteresowanie internautów na świecie budził także konflikt Izrael–Iran. Rozpoczął się on 13 czerwca nalotami Izraela na Iran. Według deklaracji Izraela uderzenie miało doprowadzić do zniszczenia irańskiego programu jądrowego. Zawieszenie broni nastąpiło po 12 dniach.
Najdłuższy w historii, sześciotygodniowy paraliż pracy rządu federalnego USA rozpoczął się 1 października. Przyczyną shutdownu był spór w Kongresie dotyczący ustawy budżetowej. Wiele usług rządowych zostało w tym czasie zawieszonych. Zamknięcie rządu miało wpływ m.in. na ruch lotniczy czy wypłatę świadczeń.
Nowy papież Leon XIV został wybrany 8 maja 2025 r. po śmierci papieża Franciszka. Został nim kardynał Robert Francis Prevost z USA.
Ogromne pożary w Kalifornii miały miejsce na początku 2025 r. Spowodowały ogromne straty materialne. Zginęło w nich 28 osób.
Lista osób, które znalazły się w centrum zainteresowania, może zaskakiwać. Nie brakuje na niej również postaci, które zyskały złą sławę. Wśród pięciu najczęściej wyszukiwanych osób znaleźli się:
D4vd to amerykański wokalista i autor tekstów. W 2025 r. zrobiło się o nim głośno głównie w związku ze śledztwem łączącym go z zabójstwem nastoletniej dziewczyny, której ciało znaleziono w bagażniku auta zarejestrowanego na artystę.
Drugie miejsce wśród najczęściej wyszukiwanych osób na świecie zajął amerykański raper Kendrick Lamar, który tegoroczną falę popularności zawdzięcza m.in. swojemu występowi podczas finału ligi NFL Super Bowl.
Znany amerykański prezenter Jimmy Kimmel był na ustach całego świata po tym, jak zawieszono jego program z powodu wypowiedzi, w której zarzucił środowisku politycznemu Donalda Trumpa, tzw. ruchowi MAGA, że próbowało wykorzystać zabójstwo Charliego Kirka do celów politycznych. O zamach na prawicowego aktywistę został oskarżony 22-letni Tyler Robinson.
W podsumowaniu podano również produkcje filmowe budzące największe zainteresowanie wśród internautów. Do najczęściej wyszukiwanych w sieci tytułów należą:
Film „Anora” to komediodramat, który zdobył w tym roku aż pięć Oscarów. Najnowszy film o Supermanie był jednym z najbardziej dochodowych filmów w 2025 r. Duży sukces komercyjny odniósł także „Minecraft: Film”, który powstał na podstawie gry komputerowej. „Thunderbolts*” to najnowszy film ze Studia Marvela. Film „Grzesznicy” okazał się natomiast hitem streamingowym.
Wśród najczęściej wyszukiwanych seriali królują produkcje dostępne na platformach streamingowych. Najpopularniejszymi serialami w 2025 r. na świecie według zestawienia Google Trends były:
