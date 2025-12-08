Tego szukaliśmy w sieci w 2025 r. Co wbudziło największe zainteresowanie na świecie?

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były najczęściej wyszukiwane hasła na świecie w 2025 roku?

Jakie wiadomości budziły największe zainteresowanie w 2025 roku?

Kto znalazł się w centrum uwagi internautów w 2025 roku?

Jakie filmy były najczęściej wyszukiwane w 2025 roku?

Ze światowego podsumowania Google Trends „Year in Search 2025” możemy dowiedzieć się m.in. jakie wiadomości były wyszukiwane najczęściej i które osoby budziły największe zainteresowanie w 2025 r. Zebrano również listę filmów i seriali, które cieszyły się szczególną popularnością wśród internautów.

Rok 2025 na świecie. Najpopularniejsze hasła

Podsumowanie najczęściej wyszukiwanych w sieci haseł odzwierciedla tematy, które wzbudzały największe zainteresowanie internautów na przestrzeni całego roku. Oto lista pięciu najpopularniejszych haseł w wyszukiwarce Google na świecie:

Gemini, Indie kontra Anglia, Charlie Kirk, Club World Cup Indie kontra Australia.

Najczęściej wpisywanym hasłem w wyszukiwarce Google był chatbot Gemini – asystent AI od Google. Na drugim miejscu znalazło się hasło „Indie kontra Anglia”. Dotyczy ono rozgrywek tych krajów w krykiecie, które cieszą się ogromną popularnością na świecie. Trzecim najczęściej wyszukiwanym hasłem było nazwisko Charliego Kirka – amerykańskiego prawicowego aktywisty, który zginął w 2025 r. z rąk zamachowca.