Nie tylko tulipany. Skąd się wziął Dzień Kobiet i dlaczego obchodzimy go 8 marca?

Dziś Dzień Kobiet kojarzy się głównie z tulipanami, życzeniami i drobnymi upominkami. Mało kto pamięta jednak, że święto obchodzone 8 marca powstało ponad sto lat temu jako element walki kobiet o prawa pracownicze i wyborcze.

Publikacja: 08.03.2026 11:46

Foto: Zarateman, CC0, Wikimedia Commons

Nie tylko Polacy poszukują informacji na temat Dnia Kobiet w sieci. Według Google Trends, narzędzia Google, najczęściej wyszukiwaną frazą w Polsce jest „międzynarodowy dzień kobiet” ze skokiem wyszukiwań w kilka godzin o 1000 proc. Z kolei w USA wysoko jest fraza „womens day 2026”.

Od lat królem tego święta jest tulipan. W tym roku hitem są odmiany „Brownie” (o miedziano-czekoladowym kolorze) oraz tulipany papuzie (postrzępione, wielokolorowe płatki). To one wypierają klasyczne, gładkie bukiety z marketów. Wracają też goździki, ale w formie bogatych bukietów w stylu boho, łączących goździki w pastelowych kolorach z gipsówką lub eukaliptusem. Modne są też kwiaty doniczkowe, coraz częściej wybierane jako prezent ekologiczny – storczyki, kolorowe jaskry azjatyckie oraz tzw. „uszy Shreka” (Crassula), które mają przyciągać pomyślność.

Od protestów robotnic do międzynarodowego święta

Dzień Kobiet, obchodzony corocznie 8 marca, to święto o długiej historii, którego korzenie sięgają początków XX wieku i są nierozerwalnie związane z ruchami robotniczymi w Ameryce Północnej oraz Europie. Pierwsze obchody, zorganizowane w 1909 r. w Nowym Jorku, były głosem sprzeciwu wobec nieludzkich warunków pracy w fabrykach oraz braku praw wyborczych dla kobiet. Te wczesne manifestacje kładły fundament pod walkę o równouprawnienie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet oficjalnie ustanowiono w 1910 r. podczas konferencji w Kopenhadze, z inicjatywy socjalistki Klary Zetkin. Celem było krzewienie idei praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla przyznania im powszechnego prawa głosu.

Data święta nawiązuje do protestów robotnic w Rosji w 1917 r.. Demonstracje kobiet domagających się „chleba i pokoju” rozpoczęły się 8 marca według kalendarza gregoriańskiego i zapoczątkowały wydarzenia, które doprowadziły do rewolucji lutowej i upadku caratu. Od 1975 r. Dzień Kobiet jest oficjalnie uznawany przez ONZ, co nadaje mu rangę globalnego wydarzenia.

Tulipany, goździki i rajstopy – jak zmieniał się Dzień Kobiet

W okresie PRL-u święto to miało charakter państwowy i było obchodzone na ogromną skalę w zakładach pracy, kojarząc się wielu osobom z wręczaniem obowiązkowych goździków oraz deficytowych dóbr, takich jak rajstopy czy kawa. Choć po 1989 r. oficjalne obchody zniesiono, święto przetrwało w sferze prywatnej i społecznej. Współcześnie 8 marca odzyskał swój dwutorowy charakter: z jednej strony jest okazją do miłych gestów, wręczania kwiatów i życzeń, z drugiej zaś – momentem organizowania manifestacji i debat nad aktualnymi wyzwaniami, takimi jak luka płacowa czy reprezentacja kobiet w biznesie i nauce.

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest dniem wolnym od pracy m.in. w Chinach (dla części pracownic), Rosji, Ukrainie, Wietnamie czy w kilku krajach Azji Centralnej.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

