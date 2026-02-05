Reklama

Zbliża się Tłusty Czwartek. Ile pączków i za ile zjemy w tym roku?

Tłusty Czwartek, który w tym roku przypada 12 lutego, niezmiennie pozostaje jednym z najmocniej zakorzenionych polskich zwyczajów. Choć ceny pączków rosną, statystyczny Polak i tak zjada tego dnia co najmniej dwa, a łączne wydatki liczone są w setkach milionów złotych.

Publikacja: 05.02.2026 18:16

Polacy wydadzą na pączki w Tłusty Czwartek ok. 200 mln zł

Polacy wydadzą na pączki w Tłusty Czwartek ok. 200 mln zł

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Przypadający 12 lutego Tłusty Czwartek obchodzony jest w zasadzie tylko w Polsce i w nieco mniejszej skali także w katolickiej części Niemiec. Ma w Polsce zaprzysięgłych zwolenników, którzy będą objadać się tego dnia pączkami i zjedzą ich znacznie więcej niż statystyczne 2-3, jakie przypadają na osobę.

Tłusty Czwartek na fali

Zainteresowanie widać także po internetowych wyszukiwarkach. Zgodnie z danymi Google Trends obecnie hasło "tłusty czwartek 2026" należy do grupy najmocniej zyskujących na popularności. Widać wzrost o ponad 20 proc., co przekłada się na dziesiątki tysięcy nowych zapytań. Póki co głównie Polaków interesuje sprawdzanie daty, kiedy w tym roku to ruchome święto obżarstwa przypada. Im bliżej będzie do 12 lutego, wówczas pojawią się także pytania o ceny tego smakołyku w konkretnych sieciach oraz licytowanie się, kto w tym roku zaserwuje najdroższe.

Czytaj więcej

Złoto kosztuje najwięcej w historii. Czy dalej będzie drożeć?
IT
Złoto kosztuje najwięcej w historii. Czy dalej będzie drożeć?

BNP Paribas podawał w ubiegłorocznym badaniu, że w dyskoncie najprostszy pączek w 2025 r. kosztował 1 zł, w piekarni przynajmniej 5 zł za sztukę. Produkty rzemieślnicze kosztowały już co najmniej kilkanaście złotych. – Mimo rosnących kosztów większość z nas z pewnością skusi się na choćby jednego pączka – wyjaśniał bank BNP Paribas. Analitycy rynku spożywczego szacowali, że tradycyjny pączek powinien w 2025 r. kosztować 5,17 zł. Polacy zaś wydadzą na nie tylko w jeden dzień ok. 200 mln zł. W tym roku i cena, i sumaryczna kwota zapewne wzrosną.

Pączki coraz droższe

Szacunki analityków wskazywały, że ceny pączków w 2025 r. rdr. wzrosły ponad 3 proc., ale kosztowały też prawie 2/3 więcej niż w 2020 r. Mimo to w Tłusty Czwartek według branżowych szacunków Polacy zjedzą ich ok. 100 mln sztuk.

Reklama
Reklama

W hipermarketach i dyskontach spożywczych można znaleźć nawet pączki, których cena to zaledwie kilkadziesiąt groszy. Na drugim biegunie znajdą się za to pączki sprzedawane przez uznane marki czy propozycje firmowane przez celebrytów. Tu ceny bywają kosmiczne, jak 30 zł za sztukę, a na pewno nie zawsze cena podąża w krok za jakością.

Za jednego takiego pączka powinniśmy zapłacić przeciętnie około 5,17 zł. Uwzględniane w tym są nie tylko ceny półproduktów (mąki, cukru, mleka, smalcu, drożdży czy różanej konfitury), ale też koszty pracy, energii i marża, z której cukiernik oprócz zysku musi opłacić lokal, utrzymać sprzęt itp.

Także BNP Paribas zauważał, że choć ceny niektórych składników ciasta pączkowego już w 2024 r. znacząco wzrosły, sytuacja w wielu kategoriach produktowych jest relatywnie stabilniejsza niż w latach poprzednich. W tym roku tańszy jest cukier, cena mąki wzrosła nieznacznie, ale już jajek o ponad 20 proc.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

zwyczaj Żywność ceny żywności
Zamiast traktować AI jako zagrożenie, warto spojrzeć na jej realną rolę w codziennym życiu młodych l
IT
Internet szyty na miarę młodych
Złoto kosztuje najwięcej w historii. Czy dalej będzie drożeć?
IT
Złoto kosztuje najwięcej w historii. Czy dalej będzie drożeć?
Dariusz Stefaniuk, poseł, zastępca przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnyc
IT
„Przestrzeń do kompromisu”. Dalsze prace nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa
W najnowszej prognozie pogody IMGW pojawiają się ponownie opady śniegu
IT
Zima nie odpuszcza, ale idzie zmiana w pogodzie. Gdzie opady śniegu będą największe?
Grenlandia budzi coraz większe zainteresowanie
IT
Co skrywa Grenlandia? Największa wyspa świata przyciąga uwagę nie tylko największych mocarstw
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama