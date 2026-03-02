Reklama

Irańscy hakerzy przechodzą do ofensywy. Europa na celowniku

Cyberprzestępcy, w odpowiedzi na izraelsko-amerykański atak na Iran, ruszają z ofensywą. Do natarcia ruszyły hakerskie grupy Educated Manticore, MuddyWater, Agrius i Cotton Sandstorm. Zmieniły przy tym taktykę.

Publikacja: 02.03.2026 17:32

Atak USA na Iran spotkał się z rakietową ripostą. Reżim spuścił również ze smyczy groźne grupy haker

Atak USA na Iran spotkał się z rakietową ripostą. Reżim spuścił również ze smyczy groźne grupy hakerskie

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Aktywność grup hakerskich powiązanych z Teheranem niebezpiecznie rośnie – alarmuje specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie firma Check Point. Jak wskazuje, nie ograniczają się one jedynie do Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Na celowniku znaleźli się użytkownicy z państw sojuszniczych, co oznacza realne niebezpieczeństwo dla firm i użytkowników w Europie.

Czytaj więcej

Iran zaatakował terytorium ZEA i trafił centrum danych Amazona
Globalne Interesy
Wojna przenosi się do chmury. Zaatakowane i trafione centrum danych Amazona

W kogo uderzą hakerzy?

Z analizy Check Point wynika, że „ekosystem irańskich cyberoperacji”, zasilany przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa (MOIS), to obecnie jedno z poważniejszych zagrożeń w przestrzeni cyfrowej. Główne cele tych grup to dziś szpiegostwo, destabilizacja poprzez ataki destrukcyjne oraz szeroko zakrojona operacja informacyjna.

Jak zauważają eksperci, irańscy hakerzy zmienili taktykę, bo zagrożenie przestało dotyczyć wyłącznie prominentnych polityków czy aktywistów, a na celowniku są przede wszystkim osoby posiadające dostęp do wrażliwych zasobów wewnątrz firm: administratorzy systemów, menedżerowie szczebla średniego czy doradcy prawni. Szczególnie niebezpieczna w tym kontekście jest aktywność grupy znanej jako Educated Manticore – specjalizuje się w wyrafinowanej inżynierii społecznej, podszywa się pod dziennikarzy, ekspertów branżowych lub organizatorów konferencji, nakłaniając ofiary do klikania w linki prowadzące na fałszywe strony logowania do złudzenia przypominające WhatsApp, Microsoft Teams czy Google Meet, przejmując hasła i tokeny sesyjne. Równolegle operuje grupa MuddyWater, celująca w rządy, telekomy i sektor energetyczny. Jej znakiem rozpoznawczym jest tzw. cicha infiltracja. Przestępcy wykorzystują legalne narzędzia systemowe (takie jak PowerShell), co znacznie utrudnia ich wykrycie. Przejęcie zaledwie jednego konta e-mailowego często otwiera im drogę do wysyłania kolejnych, groźnych wiadomości do pracowników już z pozornie zaufanego źródła.

Czytaj więcej:

Fatalny początek roku. Polskie instytucje to nr 1 celów hakerów w regionie
Raporty ekonomiczne
Fatalny początek roku. Polskie instytucje to nr 1 celów hakerów w regionie

Pro

Reklama
Reklama

Sabotaż ważniejszy niż okup

W europejskich realiach biznesowych wyjątkowo groźna może okazać się działalność grupy Agrius. W przeciwieństwie do tradycyjnych cyberprzestępców finansowych, nie zależy im na okupie. Stosują oni tzw. wipery – złośliwe oprogramowanie, które maskuje się pod postacią ransomware, a w rzeczywistości bezpowrotnie niszczy dane ofiary. Celem jest tu całkowity paraliż organizacji i wywołanie efektu psychologicznego. Wspomaga to grupa Cotton Sandstorm ze swoją taktyką „hack-and-leak” – kradnie dane i publikuje je w sieci przy użyciu dziesiątek fałszywych kont, aby wywołać presję reputacyjną i polityczną. Eksperci z Check Point nie mają wątpliwości: europejskie firmy z sektora energetycznego, logistycznego, finansowego czy IT mogą wkrótce stać się ofiarami w ramach szerszej presji wywieranej przez Iran.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dzieci pod presją lajków. Seksualizacja zaczyna się w podstawówce
IT
Dzieci pod presją lajków. Seksualizacja zaczyna się w podstawówce
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Robot sprzątający ROMO chińskiej firmy DJI
IT
Niespodziewane odkrycie programisty. Te urządzenia mogły podglądać i podsłuchiwać
Najpotężniejszy baron narkotykowy zginął w niedzielę w Meksyku
IT
Kim był „El Mencho”? Historia najgroźniejszego bossa narkotykowego w Meksyku
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, otrzymała apel organizacji zrzeszających
IT
Europejscy operatorzy krytykują unijny plan usunięcia sprzętu z Chin
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama