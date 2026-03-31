Z tego artykułu dowiesz się: Jakie obowiązują terminy dla wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?

Jakie kluczowe zmiany zajdą w formach i obiegu faktur w relacjach biznesowych?

Jakich informacji szukają internauci w kontekście zmian w systemie fakturowania?

Cyfryzacja polskiego systemu podatkowego wchodzi w decydującą i ostateczną fazę. Po tym, jak 1 lutego Krajowy System e-Faktur (KSeF) stał się prawnym obowiązkiem dla największych rynkowych graczy, osiągających roczne obroty przekraczające próg 200 mln zł, przyszedł czas na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z harmonogramem 1 kwietnia to nowa „godzina zero”.

Koniec ery PDF, czas na XML

W środę do systemu muszą niezwłocznie dołączyć wszyscy pozostali czynni podatnicy VAT, których miesięczna sprzedaż – podlegająca udokumentowaniu w KSeF – przekracza limit 10 tys. zł. Dla tysięcy właścicieli firm, począwszy od jednoosobowych warsztatów samochodowych, a skończywszy na wyspecjalizowanych biurach projektowych, oznacza to konieczność błyskawicznej zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń rozliczeniowych.

Największą i najbardziej odczuwalną zmianą dla polskiego biznesu jest definitywne pożegnanie z tradycyjnym fakturowaniem w relacjach międzyprzedsiębiorczych (B2B). Od początku kwietnia faktura wysłana kontrahentowi pocztą elektroniczną jako standardowy załącznik PDF, czy wręczona fizycznie na papierze, całkowicie traci swoją moc prawną. Jedynym oficjalnym, wiążącym dla administracji skarbowej dokumentem staje się plik w ustrukturyzowanym formacie XML, który został prawidłowo nadany i skutecznie odebrany na serwerach systemu KSeF.

To rewolucja, nie dziwi więc, że w internecie Polacy na potęgę szukają informacji o zmianach. Według Google Trends, narzędzia firmy Google, to hasło tylko w ciągu ostatnich 24 godzin było najszybciej zyskującym na popularności w wyszukiwarce Google. Jak pokazują statystyki, zainteresowanie dostępem do wiedzy o KSeF skoczyło w tym czasie o 50 proc.

Kto ma czas do 2027 r.?

Wszelkie dokumenty drukowane z systemów księgowych lub generowane do formatu PDF są od teraz traktowane wyłącznie jako „wizualizacje” właściwej e-faktury. Należy bezwzględnie pamiętać, że aby taka wizualizacja była ważna i mogła zostać wręczona klientowi, musi obligatoryjnie posiadać specjalny kod QR. Znak ten pozwala na późniejszą weryfikację autentyczności dokumentu. Głównym celem tej potężnej zmiany jest uszczelnienie systemu podatkowego i pełna automatyzacja archiwizacji, co w ujęciu długoterminowym uwolni biura od papierowej dokumentacji i istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Zanim jednak mali przedsiębiorcy ulegną technologicznej panice, warto dokładnie przeanalizować ustawowe odstępstwa od nowych reguł. Najważniejszy z nich dotyczy obsługi rynku detalicznego. KSeF nie obejmuje bowiem sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (relacje B2C). Tzw. faktury konsumenckie są całkowicie wyłączone z systemu – nadal należy je wystawiać i przekazywać na dotychczasowych, starych zasadach.

Ustawodawca przewidział także niezbędne mechanizmy buforowe dla mikrofirm. Podmioty, których obrót nie przekracza limitu 10 tys. zł miesięcznie i które wystawiają faktury do 450 zł dla jednego dokumentu, wejdą do KSeF dopiero 1 stycznia 2027 r. Ponadto, do końca 2026 r. utrzymano możliwość swobodnego korzystania z kas rejestrujących do fakturowania oraz posługiwania się paragonami z numerem NIP nabywcy (do kwoty 450 zł), traktowanymi prawem jako faktury uproszczone.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends