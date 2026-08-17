Śmierć Hayden Panettiere wywołała poruszenie w sieci, także w Polsce. W poniedziałek jest to najszybciej zyskujące hasło w polskiej wyszukiwarce Google, a zgodnie z danymi Google Trends przekłada się to na ponad 100 tys. wyszukiwań.

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Nie tylko „Heroes”. Kariera Hayden Panettiere zaczęła się, gdy miała cztery lata

Widzowie pamiętają Panettiere z roli cheerleaderki z supermocami w serialu „Heroes”, wschodzącej gwiazdy country w „Nashville”. Jako dziecięca gwiazda zagrała również inne znane role, między innymi w filmach „Tytani” i „Dziewczyna z Helen”.

Szczegóły dotyczące jej śmierci nie są jeszcze znane.

Ojciec Panettiere poprosił o zachowanie prywatności, ponieważ nasza rodzina potrzebuje czasu, aby uporać się z tą stratą – czytamy w oświadczeniu wydanym za pośrednictwem jej przedstawiciela.

Zdobywczyni Oscara, Viola Davis, która wystąpiła u boku Panettiere w dramacie sądowym z 2016 r. „Custody”, opublikowała na Instagramie hołd dla swojej byłej partnerki z planu. Bethany Joy-Lenz, wieloletnia przyjaciółka Panettiere i gwiazda filmu „Pogoda na miłość”, która znała ją od dzieciństwa, napisała na swoich profilach, że jest zdruzgotana.

Panettiere rozpoczęła karierę jako aktorka dziecięca, mając zaledwie cztery lata, gdy została obsadzona w popularnej amerykańskiej operze mydlanej „One Life to Live”. Użyczyła głosu Dot w filmie Pixara „A Bug's Life”. Później zdobyła szerszą sławę, grając cheerleaderkę Claire Bennet w serialu science fiction „Heroes”, emitowanym w latach 2006-2010. Rola wschodzącej piosenkarki country Juliette Barnes w serialu „Nashville” przyniosła jej dwie nominacje do Złotego Globu dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Ostatnie miesiące życia aktorki. Rodzina prosi o prywatność

Kariera Panettiere trwała trzy dekady i obejmowała szereg ról w innych hitowych serialach i filmach, w tym w horrorach „Krzyk” i komedii romantycznej „Kocham cię, Beth Cooper”. Na początku tego roku Panettiere wydała autobiografię zatytułowaną „This Is Me: A Reckoning”, w której opowiada o zmaganiach dorastania jako aktorka dziecięca oraz o swoich doświadczeniach z uzależnieniem, przemocą i późniejszym powrotem do zdrowia. W maju Panettiere w rozmowie z CBS News przekazała, że jej matka zabrała ją na przesłuchania, gdy miała zaledwie osiem miesięcy. – Stąd poszło już 50 reklam, zanim skońiłam pięć lat... To się nigdy nie skończyło – mówiła.

Panettiere pozostawiła córkę Kayę i byłego partnera, byłego ukraińskiego mistrza świata wagi ciężkiej w boksie, Władimira Kliczkę. Wcześniej w tym roku zmarły inne młode aktorki Kaylee Hottle czy Daveigh Chase.

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