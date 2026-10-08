Przez ostatnie trzy lata Tykarski zasiadał w zarządzie IAI, odpowiadając za obszary komercyjny, produktowy i IT. Dziś z ekosystemu IAI korzysta około 13 tys. sklepów internetowych, których łączne GMV przekracza 20 mld zł. Wcześniej doświadczenie w branży e-commerce zdobywał w Shopee, azjatyckiej platformie marketplace, a także w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się doradztwem strategicznym.

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IAI szykuje się na handel z agentami AI

Jednym z głównych zadań nowego prezesa będzie przeprowadzenie IAI przez transformację związaną z rozwojem sztucznej inteligencji i tzw. agentic commerce. W tym modelu agenci AI wyszukują produkty i finalizują zakupy w imieniu konsumentów.

IAI zamierza kontynuować rozwój platformy IdoSell, za pośrednictwem której sprzedawcy prowadzą sklepy internetowe, korzystając również z płatności oraz rozwiązań marketingowych i logistycznych. Równolegle firma będzie wprowadzać nowe rozwiązania, takie jak Agentic Checkout.

Michał Tykarski, prezes zarządu IAI, uważa, że to najciekawszy dla e-commerce moment od dwudziestu lat. Agentic commerce zmieni sposób, w jaki konsumenci wyszukują produkty i robią zakupy. – Dla sprzedawców to zarówno wyzwanie, jak i duża szansa. Sprzedawcy zawsze byli dla IAI najważniejsi i chcemy, by także w nowych warunkach znaleźli się po stronie wygranych. Dlatego budujemy najbardziej zaawansowaną i niezawodną platformę e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Na potrzeby sprzedawców chcemy odpowiadać szybciej i precyzyjniej – mówi Michał Tykarski, prezes zarządu IAI.

Montagu stawia na dalszy wzrost IAI

Zmianę na stanowisku prezesa komentuje także Montagu, fundusz private equity, w którego portfelu znajduje się IAI. – Zainwestowaliśmy w IAI jako lidera rynku z dużym potencjałem dalszego wzrostu, działającego w jednym z najszybciej rozwijających się regionów e-commerce w Europie. Powołanie Michała na stanowisko CEO jest wyrazem naszego pełnego zaufania do jego kompetencji, doświadczenia i doskonałej znajomości organizacji. Jesteśmy przekonani, że pod jego przywództwem IAI będzie skutecznie realizować swoją strategię i w pełni wykorzysta możliwości dalszego rozwoju – mówi Jan Stypułkowski, partner w Montagu.

Grupa IAI powstała w 2000 r. i jest dostawcą oprogramowania e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Montagu jest funduszem private equity działającym w segmencie średnich przedsiębiorstw. Zarządza aktywami o wartości 15 mld euro.