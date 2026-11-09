Kradzież kryptowalut o szokującej wartości 6,3 mld dol. z największej na świecie giełdy Binance amerykańskie FBI przypisało grupie TraderTraitor, powiązanej z północnokoreańską organizacją hakerską Lazarus Group. To najpewniej ona wykorzystała fikcyjną rozmowę kwalifikacyjną oraz złośliwe oprogramowanie ukryte w reklamie, aby przejąć kontrolę nad komputerami pracowników. Następnie hakerzy Kim Dzong Una wykorzystali wewnętrzne narzędzie AI do uzyskania kontroli nad systemami giełdy.

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Kryptowaluty najlepszym celem

Pjongjang zaprzecza odpowiedzialności za atak, ale tajemnicą poliszynela jest, że armia hakerów z Korei Północnej kradnie kryptowaluty co najmniej od dekady. Wiosną 2024 r. eksperci ONZ przedstawili Radzie Bezpieczeństwa raport, w którym poinformowali, że analizują 58 cyberataków na firmy związane z kryptowalutami w latach 2017–2023. O przeprowadzenie tych ataków, które przyniosły łącznie ponad 3 mld dol., podejrzewano Koreę Północną. Jak oszacowano, skradzione pieniądze miały odpowiadać za połowę wpływów dewizowych tego kraju.

Skala takich kradzieży stale rośnie. Tylko w 2023 r. podejrzewano Koreę Północną o przeprowadzenie nawet 17 ataków na podmioty z branży kryptowalut, w wyniku których skradziono aktywa warte 750 mln dol. Ale już w lutym 2025 r. podczas tylko jednego ataku na giełdę Bybit skradziono aż 1,5 mld dol. Według FBI również za tym atakiem stała grupa TraderTraitor.

Ciaran Martin, były szef brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), przekonuje, że Korea Północna obrała sobie za cel kryptowaluty, ponieważ tradycyjne banki mają zaawansowane systemy zabezpieczeń, o których szybko rozwijający się i słabo regulowany sektor kryptowalut może tylko pomarzyć. – W ciągu ostatniej dekady hakerzy ponad 30 razy kradli w atakach na sektor kryptowalut kwoty liczone w setkach milionów lub miliardach dolarów. Tymczasem liczba tradycyjnych banków, które w tym samym okresie straciły w wyniku cyberataku ponad 100 mln dol., wynosi zero lub jeden – powiedział Martin w rozmowie z „The Guardian”.

To Korea Północna stała za jedną z największych cyberkradzieży wymierzoną w tradycyjny bank. W lutym 2016 r. jej hakerzy próbowali nielegalnie przelać 951 mln dol. z rachunku banku centralnego Bangladeszu prowadzonego w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Wykorzystali przy tym różnice czasu między krajami. Przypadek sprawił, że większość pieniędzy nie trafiła na rachunek pośredniczący na Filipinach. Bank odbiorcy znajdował się przy ulicy Jupiter Street. Pierwszy człon tej nazwy był identyczny z nazwą irańskiego statku objętego sankcjami, dlatego większość przelewów została wstrzymana. Ostatecznie hakerzy ukradli „tylko” 81 mln dol.

Odizolowany reżim od dawna jest oskarżany o działalność przestępczą, która ma zapewnić mu dewizy. W latach 90. chodziło m.in. o fałszowanie wysokiej jakości banknotów studolarowych, znanych jako „superdolary”. W pierwszej dekadzie XXI w. Korea Północna miała natomiast zajmować się produkcją i przemytem metamfetaminy z przeznaczeniem na eksport.

Kradną miliardy. Pieniądze trafiają do arsenału

Potężną armią doskonałych hakerów dysponuje kraj, którego mieszkańcy zmagają się z ubóstwem i niedożywieniem (według ONZ 40 proc. mieszkańców jest niedożywionych). Gdyby potwierdziła się wartość 6,3 mld dol. skradzionych kryptowalut z Binance, odpowiadałoby to z grubsza jednej piątej koreańskiego nominalnego PKB w 2025 roku (według danych Banku Korei Południowej to 34 mld dol.).

Ale pieniądze z kradzieży kryptowalut nie trafiają do ubogich. Pozwalają reżimowi finansować armię, w tym program rozwoju broni jądrowej. Według nieoficjalnych informacji Kim Dzong Un dysponuje obecnie arsenałem około 50 głowic nuklearnych.

Reżim wykorzystuje jednak hakerów nie tylko do zdobywania pieniędzy. W grudniu 2014 r. na jaw wyszły kompromitujące dla Sony Pictures informacje, że gwiazdy filmowe Jennifer Lawrence i Amy Adams otrzymały za role w filmie „American Hustle” niższe wynagrodzenia niż ich koledzy. Była to jedna z tysięcy poufnych wiadomości e-mail wykradzionych z hollywoodzkiego studia podczas cyberataku. Powodem było sfinansowanie przez Sony filmu „The Interview” – komedii z Sethem Rogenem, przedstawiającej zamach na Kim Dzong Una.

W chaosie wywołanym ujawnieniem poufnej korespondencji Sony próbowało wycofać film z dystrybucji. Ostatecznie jednak studio zmieniło decyzję i udostępniło go w internecie oraz w ograniczonej liczbie kin. Stało się tak po fali krytyki, w której zarzucano firmie uleganie presji Korei Północnej.

Kim Dzong Un wybiera przyszłych hakerów już wśród dzieci

Kim są północnokoreańscy hakerzy? Reżim wyszukuje uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie (już w wieku 11–12 lat) i kieruje ich do wyspecjalizowanych szkół oraz uczelni technicznych. Najlepsi trafiają do jednostek powiązanych z wywiadem wojskowym i grup takich jak Lazarus, działających pod nadzorem Głównego Biura Rozpoznania – północnokoreańskiej agencji wywiadowczej. – Są jedną z tajnych broni Kim Dzong Una – powiedział agencji Reuters Kim Heung-kwang, uciekinier z Korei Północnej, który przed ucieczką do Korei Południowej w 2004 r. szkolił hakerów na zlecenie państwa. – Nie ma drugiego kraju, który w taki sposób wychowywałby hakerów, systematycznie wyszukując najzdolniejsze dzieci wyłącznie po to, by uczynić z nich swoich operacyjnych specjalistów. Nie ma znaczenia, czy same chcą zostać hakerami, czy nie – dodał.

Sama kradzież kryptowalut to dopiero początek operacji. Hakerzy muszą zatrzeć ślady i zamienić cyfrowe aktywa na pieniądze. W tym celu rozdzielają skradzione środki między setki portfeli, przenoszą je pomiędzy różnymi sieciami blockchain i korzystają z usług utrudniających śledzenie transakcji, tzw. mikserów. Następnie za pośrednictwem giełd i innych pośredników próbują wymieniać kryptowaluty na tradycyjne waluty. Choć transakcje w blockchainie pozostawiają ślad, odzyskanie pieniędzy jest niezwykle trudne, zwłaszcza gdy aktywa przechodzą przez wiele krajów i firm.

Fałszywe tożsamości, AI i nagrody za kradzieże

Korea Północna zdobywa pieniądze nie tylko dzięki cyberatakom. Tysiące informatyków ze skradzionymi tożsamościami zatrudniają się w sposób zdalny w zachodnich firmach, często wykorzystując sztuczną inteligencję do fałszowania zdjęć i udziału w rozmowach rekrutacyjnych. Taka infiltracja pozwala reżimowi nie tylko zdobywać pieniądze z wynagrodzeń, ale także stwarza ryzyko kradzieży danych, uzyskania dostępu do wewnętrznych systemów firm i przeprowadzania kolejnych cyberataków.

Najlepsi „pracownicy” otrzymują od władz hojne nagrody. To przestronne mieszkania w stolicy kraju, Pjongjangu, oraz ogromne premie wypłacane w twardej walucie. Według jednego z uciekinierów czołowi hakerzy mogą także liczyć na członkostwo w rządzącej partii oraz możliwość zawarcia prestiżowego małżeństwa z przedstawicielami elit. Jednak, jeśli nie realizują miesięcznych celów finansowych wyrażonych w dolarach albo zawiodą podczas akcji, grożą im upokorzenia i inne kary.