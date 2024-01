Bonnie i Clyde XXI wieku. Powstaje film o parze hakerów, którzy ukradli 4 mld dol.

W 2016 roku do giełdy Bitfinex udało się włamać przestępcom i wyprowadzić z niej 120 900 bitcoinów, które warte były wówczas około 3,6 mld dolarów. Obecnie warte są około 5 mld dolarów. Przestępców odpowiedzialnych za włamanie i związane z tym próby wyprania gigantycznych kwot pieniędzy udało się aresztować w 2022 roku i zostali wówczas oskarżeni o pranie pieniędzy.

Jak raper został hakerem

Za włamaniem mieli stać Ilya Lichtenstein i Heather Morgan. Z doniesień z sądu wynika, ze Lichtenstein przyznał się, że to on był odpowiedzialny za cyberatak. Mężczyzna miał odpowiednią wiedzę – pracował w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Całe wydarzenie stało się, dzięki artykułowi w „New York Times”, inspiracją do filmu, który powstanie, jak informuje serwis Coin Edition, dzięki wytwórni Amazon MGM Studio. Reżyserką i scenarzystką filmu ma być Hannah Marks, a produkcją mają zająć się między innymi Lili Reinhart (znana z serialu Riverdale). Film ma nosić tytuł „Razzlekhan”, co nawiązywać ma do pseudonimu scenicznego Lichtensteina, który zajmował się także rapowaniem. Produkcja ma skupić się właśnie na małżeństwie odpowiedzialnym za organizację włamania i pranie pieniędzy – Lichtenstein i Morgan są bowiem małżeństwem.

„Razzlekhan” i rekordowa kradzież bitcoinów

Oboje przyznali się już do winy. Środki z kradzieży, jak twierdzi prokuratura, prano poprzez zakup innych kryptowalut, złota czy akcji Walmartu. Wymiarowi sprawiedliwości udało się skonfiskować 94 tysiące BTC i tym samym rząd USA stał się jednym z największych posiadaczy tej kryptowaluty na świecie.