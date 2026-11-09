Skandal dotyczący romansu budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i dotyczy jednego z najbardziej wpływowych dyrektorów branży technologicznej na świecie – napisał o sprawie portal Axios. Huang opowiada się za złagodzeniem ograniczeń dotyczących sprzedaży zaawansowanych układów scalonych wykorzystywanych w sektorze sztucznej inteligencji do Chin. Utrzymuje też bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem.

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Chińska agentka starała się zwiększyć dostęp Chin do zaawansowanych układów scalonych

„New York Times” ujawnił, że szef Nvidii Jensen Huang znalazł się w kręgu zainteresowania chińskiego wywiadu. Amerykańskie służby uznały, że związana z nim chińska menedżerka Alice Huang przekazywała informacje Pekinowi.

Amerykański dziennik napisał, że Huang została zwerbowana, by zdobywać informacje i potencjalnie wywierać nacisk na Nvidię. Celem jej działań miało być doprowadzenie do sytuacji, w której najbardziej zaawansowane układy scalone mogłyby być udostępniane na rynku chińskim, z pominięciem obowiązujących ograniczeń eksportowych. Alice Huang (Huang Le) była przedstawicielką kierownictwa singapurskiej firmy Megaspeed, działającej w branży centrów danych.

Prezes Nvidii w liście do pracowników przyznaje: Nie byłem wierny żonie, zawiodłem

Jensen Huang, 63-letni prezes Nvidii przyznał w wiadomości skierowanej do pracowników firmy, że nie był wierny żonie. „Byłem niewierny swojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem” – napisał, dodając, że jest winien przeprosiny zarówno rodzinie, jak i pracownikom. Treść informacji ujawnił portal Axios.

Prezes Nvidii podkreślił, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Przyznał też, że zawiódł pracowników firmy, zarząd i jej akcjonariuszy. Zapewnił, że będzie się starał odbudować zaufanie do siebie.

Nvidia: Nie ma powodów, by sądzić, że doszło do ujawnienia tajemnic handlowych

Nvidia w wydanym 8 listopada komunikacie podkreśliła, iż zarząd firmy „traktuje bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze Stanów Zjednoczonych jako priorytet, ponieważ ma ono nadrzędne znaczenie dla interesów firmy Nvidia i jej akcjonariuszy”. Spółka zdecydowała się wszcząć niezależne dochodzenie w sprawie swojego prezesa.

„Rada dyrektorów Nvidii wszczyna niezależne dochodzenie w związku z niedawnymi doniesieniami medialnymi, według których założyciel i dyrektor generalny firmy, Jensen Huang, stał się celem działań obcego wywiadu. Nadzór nad dochodzeniem obejmie komitet niezależnych członków rady dyrektorów, wspierany przez zewnętrznych, niezależnych doradców prawnych” – głosi komunikat. Czytamy w nim również, że Huang „w pełni popiera” przeprowadzenie dochodzenia i zobowiązuje się do współpracy.

Nvidia zaznaczyła jednocześnie, że „nie ma powodów, by sądzić, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub ujawnienia tajemnic handlowych” firmy.