Dominik Skoczek: W Polsce cyfrowi giganci mają się dobrze

Należy dodatkowo wziąć pod uwagę, że produkcje oryginalne na platformach streamingowych to jedynie 10-15% całego repertuaru platform. Pozostałe 85-90% biblioteki stanowią filmy i seriale zakupione na licencji i to najczęściej od dystrybutora, rzadziej bezpośrednio od producenta. Zdecydowana większość produkcji dostępnych na platformach odrywa się zatem od osoby producenta. Produkcjami filmowymi w Polsce zajmują się też często spółki celowe, powołane do realizacji tylko jednego filmu, sprzedające prawa dystrybutorowi za jednorazowym wynagrodzeniem i likwidujące swoją działalność. Prawa do filmu krążą więc stale pomiędzy wieloma podmiotami, a w ujęciu transgranicznym jest to jeszcze bardziej skomplikowane – na różnych rynkach różne filmy nawet jednego producenta zarządzane są przez różne podmioty.

Prof. Markiewicz podparł swoją propozycję fałszywą tezą, jakoby groził nam nadmierny wypływ tantiem za granicę. Nie ma takiego zagrożenia. Polskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takie jak SFP-ZAPA czy ZAIKS, reprezentują w Polsce tzw. repertuar światowy. Obie organizacje mają podpisane umowy z siostrzanymi organizacjami reprezentującymi repertuar audiowizualny czy muzyczny we wszystkich krajach, gdzie lokalne prawo to przewiduje. Tak działa system zbiorowego zarządu od lat i nie ma żadnych przeciwskazań, by na polu streamingu miało być inaczej. Co ciekawe, VOD to jedyne pole eksploatacji, gdzie bilans wzajemnej wymiany tantiem autorskich między Polską a zagranicą może być korzystny dla polskich twórców, tzn. SFP-ZAPA może wypłacać mniej za granicę z tytułu VOD niż zagraniczne OZZ przekazują polskim twórcom. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, eksploatacja w streamingu odbywa się jednocześnie praktycznie na całym świecie, a wypracowana popularność polskiego filmu czy serialu przekłada się na jego popularność na innych rynkach. Po drugie, wiele krajów już dawno wprowadziło tantiemy z internetu. W przypadku filmu są to m.in. Francja, Hiszpania, Włochy, Szwajcaria, Belgia, Słowenia, Litwa, Estonia, ale także Argentyna, Chile, Kolumbia, Urugwaj, Panama czy Indie. Tych krajów będzie przybywać, trwają intensywne prace nad wprowadzeniem tantiem z VOD m. in. w Brazylii czy Korei Południowej. Po trzecie, stawki z opłat ze streamingu za granicą na największych rynkach, gdzie polski repertuar jest najbardziej popularny, np. we Francji, są zdecydowanie wyższe niż oczekiwania twórców i realne możliwości negocjacyjne polskich OZZ. Po czwarte Polska generalnie jest krajem, gdzie wyjątkowo dużo, na tle średniej europejskiej, konsumuje się treści lokalnych. Wiedzą o tym doskonale platformy streamingowe, dlatego tak dużo u nas inwestują.

Negocjacje z producentami są znacznie droższe w obsłudze niż negocjacje z platformami. SFP-ZAPA reprezentuje prawa 700 polskich producentów. Koszty transakcyjne indywidualnych negocjacji ze wszystkimi, plus z dystrybutorami filmów zagranicznych, byłyby gigantyczne. Trudno zrozumieć, dlaczego wybitni skądinąd eksperci, tacy jak prof. Markiewicz, proponują rozwiązania, które całkowicie pomijają interes polskich twórców. Tym bardziej, że istnieją sprawdzone mechanizmy ustawowych tantiem obowiązujące na polskim rynku przez ostatnie 25 lat na innych polach eksploatacji. Można jedynie zadać pytanie – cui bono? Odpowiedź jest prosta, korzyści z takich pomysłów odniosą wyłącznie platformy streamingowe.

A mogło być tak pięknie. Polska mogła przyjąć dyrektywę przed czerwcem 2021 r., tak jak to zrobiły niektóre kraje Unii Europejskiej. Polscy filmowcy, podobnie jak francuscy, włoscy czy hiszpańscy, mogli się cieszyć tantiemami z internetu już od kilku lat. Wystarczy popatrzeć na te rynki, policzyć ile filmów się tam produkuje, ile wartości dodanej przynoszą tam inwestycje w kulturę. Tantiemy są integralną częścią wynagrodzenia polskich twórców filmowych i uczciwą zapłatą za ich pracę. Bo to właśnie dzięki niej platformy streamingowe mogą w ogóle budować swoje bogate biblioteki i pomnażać swoje ogromne zyski. Środki te nie pochodzą z budżetu państwa, a wręcz przeciwnie – zasilają go, bo zostaną w Polsce wydane. Tantiemy zapewniają twórcom niezależność w podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu w kolejne projekty. Nie są oni skazani wyłącznie na udział w filmach komercyjnych, ale mogą skupić się także na kinie artystycznym. Na wprowadzeniu tantiem skorzystają zatem widzowie, otrzymując w perspektywie lepsze i bardziej różnorodne filmy czy seriale. Skorzystają także same platformy, w których długofalowym interesie powinno być pozyskiwanie wartościowych treści od polskich twórców.

Wierzę, że tym razem się uda. Przywrócony zapis o ustawowych tantiemach z internetu dla twórców filmowych zostanie przegłosowany w Sejmie bez żadnych wyjątków i ograniczeń, służących tylko interesom międzynarodowych korporacji. I jeszcze przed wakacjami, spóźnione o całe trzy lata przepisy wejdą ostatecznie w życie.