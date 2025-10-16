Michał Markiewicz: Polska ryzykuje spór przed TSUE o opłatę reprograficzną

Aktualizacja: 16.10.2025 18:22 Publikacja: 16.10.2025 15:58
dr Michał Markiewicz
Foto: mat. pras.
W europejskim systemie dozwolonego użytku osobistego opłata reprograficzna pełni istotną rolę, zapewniając twórcom wynagrodzenie w zamian za korzystanie z utworów pozostające poza kontrolą podmiotów uprawnionych. W szczególności chodzi o nieodpłatne korzystanie przez użytkowników z utworów polegające na ich kopiowaniu, drukowaniu, przekazywaniu ich w ramach rodziny oraz bliskich znajomych oraz wspólnym zapoznawaniu się z nimi, np. oglądaniu filmu, słuchaniu muzyk). W zamian za te formy eksploatacji utworów twórcy otrzymują wynagrodzenie ustalane jako procent ceny określonych urządzeń (wykorzystywanych do dozwolonego użytku) oraz czystych nośników (dyski, papier, itp.).
Oczywiście przy zachowaniu dotychczasowego systemu (jego zmiana wymagałaby ingerencji w prawo na poziomie unijnym) zasadne jest aktualizowanie listy urządzeń oraz nośników wykorzystywanych w celach dozwolonego użytku osobistego – przecież mało kto jeszcze korzysta z magnetowidów czy płyt CD. Zamiast kserografów coraz częściej wykorzystujemy aparaty z telefonów komórkowych.
Trzeba jednak pamiętać, że opłata, a także jej podział pomiędzy organizacje zbiorowego zarządzenia, powinien odpowiadać faktycznemu (choć ogólnie tylko szacowanemu) zakresowi korzystania z tych urządzeń na potrzeby dozwolonego użytku. Ocena w tym zakresie wymaga szczegółowego i pogłębionego badania rynku i zwyczajów użytkowników.
Co do zasady system opłat reprograficznych jest zgodny z prawem UE. Natomiast niewątpliwie wymaga on aktualizacji ze względu na zmiany w sposobie eksploatacji treści cyfrowych przez społeczeństwo. Nie jest to jednak zadanie proste, trzeba bowiem uwzględnić specyfikę konkretnych form korzystania z utworów.
Dobrym przykładem w tym zakresie jest spór pomiędzy Stowarzyszeniem Filmowców Polskich a państwem Polskim. W tej kwestii przygotowywałem na zlecenie Związku Polska Cyfrowa opinię, która odnosiła się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 lutego 2025 r., sygn. akt XXII GW 738/23, w którym stwierdzono, że Polska odpowiada za nieprawidłowe implementowanie dyrektywy. Wyrok ten nie jest trafny ze względu na to, że nie uwzględnia specyfiki korzystania z utworów audiowizualnych na smartfonach czy tabletach. Tymczasem, po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że korzystanie z pirackich źródeł jest nielegalne, co zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, wyłącza możliwość kwalifikacji takiej eksploatacji za podejmowane w ramach dozwolonego użytku, co z kolei wyklucza możliwość wykorzystywania tej eksploatacji na potrzeby ustalenia wysokości opłaty reprograficznej (pozostaje bowiem, poza tym systemem).
Po drugie, obecnie ze względu na funkcjonowanie serwisów streamingowych duża część eksploatacji filmów oparta jest o licencje (a zatem umowne wynagrodzenie na rzecz twórców) nie jest zatem dokonywane w ramach dozwolonego użytku osobistego). Po trzecie można zastanawiać się, czy możliwość pobierania filmów do późniejszego oglądnięcia w ramach aplikacji serwisów streamingowych (offline streaming copy) mieści się w ramach dozwolonego użytku i w związku z tym, czy również takie wykorzystanie nie powinno być objęte opłatą reprograficzną. W tym zakresie kluczowy wydaje się spór toczony przed TSUE, dla którego ostatnio wydał opinię Rzecznik Generalny. Stwierdził, że takie korzystanie z utworów nie jest dokonywane w ramach dozwolonego użytku osobistego. Platformy typu Netflix czy Disney powinny posiadać w tym zakresie odpowiednie uprawnienia licencyjne i stosownie wynagradzać twórców. A zatem ze względu na taką eksploatację filmów „opłata reprograficzna” z założenia nie ma zastosowania.
Tak jak wskazywałem, jeśli wyrok TSUE będzie zbieżny z stanowiskiem przyjętym w opinii Rzecznika Generalnego, to trzeba stwierdzić, że większość eksploatacji utworów audiowizualnych w intrenecie nie będzie objęta dozwolonym użytkiem osobistym, a co za tym idzie nie powinna wpływać na opłatę reprograficzną.
Wciąż pozostanie oczywiście konieczność analizy, czy np. telefony nie są wykorzystywane do dozwolonego użytku osobistego na potrzeby np. zwielokrotniania fragmentów książek (np. przez studentów na potrzeby nauki) ale w takim przypadku opłata powinna odnosić się właśnie do tych form eksploatacji, które rzeczywiście są wykonywane za pośrednictwem określonego urządzenia, a ewentualne środki pozyskane z tej opłaty powinny trafiać do tej organizacji zbiorowego zarządzanie, której repertuar jest faktycznie wykorzystywany w ramach dozwolonego użytku.
Skoro w dyrektywie 2001/29/WE w motywie 35 wyraźnie wskazano, że „gdy szkoda poniesiona przez podmiot praw autorskich jest niewielka, może nie powstać żadne zobowiązanie do zapłaty” – to celowe jest przeprowadzenie odpowiednich badań w kontekście projektowanych przepisów prawa krajowego. Tak jak wskazywałem wcześniej w przypadku utworów audiowizualnych wystąpienie szkody po stronie podmiotów praw ze względu na sposób korzystna z telefonów i tabletów wydaje się wątpliwe. A nawet jeśli ona powstanie np. wskutek możliwości legalnego pobrania plików z filmami z Internetu (poza ekosystemem platform VOD) to ze względu na skalę takie zjawiska może stanowić właśnie tę ewentualną „niewielką” szkodę, na którą wskazuje się w dyrektywie.
Oczywiście tak. Dyrektywa wymaga zapewnienia możliwości zwrotu opłaty w przypadku, gdy jest ona nienależna tj., gdy urządzenie nie będzie wykorzystywane dla celów dozwolonego użytku osobistego użytkowników. W szczególności dotyczy to zatem nabywców prowadzących działalność gospodarczą i wykorzystujących urządzenia w tym celu. Brak takiej regulacji w polskim prawie stanowi naruszenie dyrektywy i może rodzić odpowiedzialność po stronie Polski za jej nieprawidłowe wdrożenie.
W moim przekonaniu istnieje niebezpieczeństwo uznania, że projektowana opłata reprograficzna oraz sposób jej podziału nie jest zgodny z prawem unijnym. Wiąże się z tym ryzyko zarówno odpowiedzialności Polski względem UE za nieprawidłową implementację, jak i możliwość dochodzenia odszkodowania przez podmioty prywatne za niesłuszne obciążenie opłatami (powstanie szkody), niezgodne z prawem unijnym, którego obowiązek prawidłowej implementacji ciążył na Polsce.
Źródło: rp.pl
