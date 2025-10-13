Polska buduje „suwerenny” superkomputer AI. Jeden z najsilniejszych w Europie

Aktualizacja: 13.10.2025 12:41 Publikacja: 13.10.2025 10:10
Superkomputer F.I.N. ma napędzać naszą gospodarkę w adaptacji cyfrowych zmian, w szczególności tych związanych ze sztuczną inteligencją. To superkomputer, który został zbudowany na bazie referencyjnej technologii NVIDIA. Będzie wspierał tworzenie rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją w Polsce, w modelu suwerennym i w pełni bezpiecznym, ponieważ dane są przechowywane i przetwarzane w kraju. Przewidujemy, że znajdzie się w okolicach 100. miejsca w rankingu najmocniejszych komputerów na świecie.
To infrastruktura, która w przeciwieństwie do tradycyjnych komputerów bazujących na czipach CPU, korzysta z czipów GPU, czyli kart graficznych. Karty są ze sobą połączone za pomocą specjalnych rozwiązań, co pozwala im efektywnie wykorzystywać moc i „przemielić” bardzo duże ilości danych w sposób optymalny kosztowo. Sam superkomputer ma 248 kart graficznych najnowszej generacji NVIDIA i towarzyszy mu cała otoczka w postaci serwerów, macierzy, switchów.
Jesteśmy pierwszym dostawcą usług w tej części Europy, który uruchomił superkomputer w modelu komercyjnym. Istnieją superkomputery bazujące na starszych kartach graficznych należące do instytucji publicznych i naukowych, które są używane głównie w procesach związanych z badaniami i rozwojem.
Nasz superkomputer pewnie w skali światowej jest niezauważalny. W wyścigu technologicznym wygrywają USA, Chiny nie są daleko za nimi. W Europie mamy inny problem, który musimy rozwiązać. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy być tylko importerem technologii, czy chcemy jednak rozwijać własne rozwiązania. Nasz superkomputer nie ma wygrywać z graczami globalnymi, ale działać komplementarnie do tego, co dostarczają najwięksi. W kontekście zagrożeń geopolitycznych coraz więcej firm zauważa ryzyko wynikające z braku definitywnej kontroli nad infrastrukturą IT wykorzystywaną do tworzenia i utrzymywania kluczowych rozwiązań informatycznych w firmie, w instytucjach państwowych i życiu prywatnym. Zabezpieczenie infrastruktury, na której tworzymy i utrzymujemy rozwiązania w pełni suwerenne jest pierwszym krokiem do ochrony przed zagrożeniami geopolitycznymi. Niektóre dane nie powinny wychodzić na zewnątrz, poza kraj i UE. Temu właśnie służy nasza inicjatywa – żeby pozwolić firmom budować rozwiązania, które są odporne na ryzyka geopolityczne.
To zależy od odbiorcy. Przedstawiciele sektora publicznego, IT, firmy klasy enterprise i nawet ekosystemy startupowe – wszyscy budują lub wdrażają rozwiązania software'owe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Takie rozwiązania można budować lub hostować właśnie u nas. Można u nas trenować modele na dużym kwancie danych i później je komercjalizować. Także wykorzystywać infrastrukturę dla celów inferencji, czyli wykorzystywać przetrenowane modele do wdrożeń produkcyjnych. Nasz model współpracy demokratyzuje dostęp do AI. Firmy nie są zmuszone podejmować znaczących wydatków na infrastrukturę IT oraz na ludzi. Mogą wynająć u nas dostęp do tej infrastruktury, skalując rozwiązanie według potrzeb.
Dodatkowo posiadamy pełen pakiet rozwiązań software'owych NVIDIA, które wspierają bardzo szybkie wdrożenia rozwiązań opartych na AI, obniżając czas, koszt oraz ryzyko związane z prowadzeniem tego typu projektów. Co więcej, na tej samej infrastrukturze firmy mogą nawet uruchamiać i zarządzać wieloma projektami AI równocześnie, optymalizując wykorzystanie kart graficznych. Mamy też w ofercie ponad 600 wstępnie przetrenowanych modeli AI, które można wykorzystać w modelu w pełni prywatnym, by dotrenować je na swoich własnych danych, obniżając koszt i czas związany z wdrożeniem. Celem jest dostęp do AI dla wszystkich uczestników rynku, abyśmy nie zostali w tyle globalnego wyścigu.
Niekoniecznie. Udostępniamy tę infrastrukturę nawet w kwantach tygodniowych, co pozwala firmom stanowczo ograniczyć inwestycje. Zamiast ją kupować, mogą wynająć potrzebną ilość mocy na okres niezbędny do zrealizowania danego zadania lub projektu. Mogą niewielkim kosztem przeprowadzać pilotaże różnych rozwiązań. I niekoniecznie muszą posiadać specjalistów, którzy znają się na AI. Wokół tej inicjatywy, wspólnie z NVIDIA i z innymi partnerami, budujemy ekosystem, który pozwoli firmom przechodzić przez tę transformację. I tutaj mówimy zarówno o korporacjach, jak i o lokalnych, butikowych doradcach. Co ważne, nasz superkomputer opiera się bezpośrednio na infrastrukturze referencyjnej NVIDIA. Mamy zagwarantowane pełne wsparcie techniczne i powdrożeniowe. To wszystko ma na celu właśnie zapewnienie klientom, w szczególności tym oczekującym rozwiązań typu enterprise, najwyższego poziomu bezpieczeństwa o najwyższych parametrach ciągłości działania dla ich rozwiązań.
Nie ujawniając wartości kontraktu, jest to dziewięć liczb przed przecinkiem. Ale nie mówimy tu tylko o inwestycji w samą infrastrukturę kart GPU. To jest cała inwestycja w infrastrukturę IT i w data center. Nie można zapomnieć o tym, że wymogi dotyczące data center rosną, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię i chłód, który musimy zapewnić na jeden metr kwadratowy. I oczywiście ludzie. Tych specjalistów nie ma na polskim rynku i w centralnej Europie. Musimy więc dużo inwestować w ludzi, w talenty. Nauczyć ich, jak taką infrastrukturę utrzymywać i jak nią zarządzać.
Urządzenie działa już ponad miesiąc. Mamy już płatnych klientów, płatne projekty, klienci budują swoje rozwiązania AI. Powoli zbliżamy się do decyzji, żeby rozbudowywać superkomputer. Został tak zaprojektowany, że bardzo szybko możemy dokładać do niego kolejne karty graficzne i zwiększać jego moc obliczeniową.
