Prezes Alior Banku: Sztuczna inteligencja jest szansą

To już nieodłączny element bankowości elektronicznej. Biometrię wykorzystujemy od momentu otwarcia konta, gdzie stosujemy metodę selfie, po potwierdzanie transakcji. Myślę, że biometria będzie miała w przyszłości większe zastosowanie w płatnościach, już bowiem pojawiają się standardy pozwalające na płacenie za pomocą skanu gałki ocznej – także w Polsce.

Jak będzie wyglądała bankowość przyszłości?

Bankowość mobilna będzie kanałem dominującym i komunikującym się z klientem za pomocą chatu, a nie głosowo. Ale nie wejdzie już tak mocno do smartchwatchy. Te urządzenia będą służyć do płatności, a nie szerszego bankowania. Będziemy korzystać z usług za pomocą swobodnej komunikacji, a nie poprzez wyklikiwanie danych dyspozycji. Czyli będzie musiała nastąpić większa interakcja w kontaktach z klientami. To będzie wyzwanie dla firm i banków. Czy będą w stanie zbudować tak wydajne modele biznesowe, by móc w czasie rzeczywistym przeanalizować, o co klient prosi, i dostarczyć odpowiednią usługę? To wymagać będzie dużych nakładów i korzystania z rozwiązań chmurowych, które dają dużą wydajność w przypadku analityki danych i personalizowania, np. gdy klient wyrusza na wakacje, szybko dostanie odpowiednie i łatwo dostępne informacje, choćby na temat dodatkowego ubezpieczenia bagażu.

W jakim kierunku zmierza Alior Bank?

Od początku istnienia banku wytyczaliśmy trendy i nadal staramy się być liderem w transformacji technologicznej. Niedawno zakończyliśmy proces transferu naszej hurtowni danych do chmury. To był pierwszy tak duży projekt zrealizowany w Polsce – wspólnie z Microsoftem i Teradatą. To duże przedsięwzięcie, które daje nam przewagę w zakresie hiperpersonalizacji. Dzięki temu będziemy w stanie komunikować się ze wszystkimi klientami w czasie rzeczywistym. To wyzwanie dla wielu instytucji. Chcieliśmy pozbyć się bariery związanej ze skalowalnością pewnych rozwiązań. Drugi obszar inwestycji to CRM, czyli lepsze zrozumienie potrzeb klienta. To dwa obszary, w które będziemy w najbliższym czasie inwestować. To dotyczy klientów indywidualnych, ale mamy też obszar klienta biznesowego. Tam również inwestujemy w modele analityczne, które obniżają koszty ryzyka, oraz w nową bankowość internetową i mobilną.

Dużo mówiło się o technologii blockchain. To miała być totalna rewolucja…