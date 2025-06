Cyber-strachy wracają do polskiej cyber-wioski

Drugim poważnym zagrożeniem jest brak aktualizacji oprogramowania i bieżącego łatania podatności. Tutaj Zespół CERT Polska wysłał prawie 12 tysięcy maili do różnych podmiotów, wskazując na łącznie ponad 100 znanych podatności, które nie były załatane na produkcyjnych systemach. Niestety, nie znalazłem w Raporcie informacji ile z tych podmiotów było podmiotami publicznymi, a ile z sektora prywatnego. Ale z wcześniejszych informacji CERT wynika, że najgorsza w tym zakresie sytuacja jest wciąż w samorządach i jednostkach im podległych.

Trzecią kategorią wymienioną w Raporcie są wycieki danych. CERT Polska wskazuje trzy takie przypadki w ciągu całego roku: megamodels.pl, gdzie „znaczna część kont była założona przez automaty”, sklepbaterie.pl oraz najpoważniejszy superpharm.pl, który dotknął 1,6M miliona klientów, ale Zespół CERT Polska do czasu pisania Raportu „nie zaobserwował, aby dane stały się publicznie dostępne.”. Wycieki danych są bardzo dotkliwe dla zwykłych użytkowników, mimo tego, że zastrzeganie PESEL’a i bazy z informacjami o tym co wyciekło pomagają istotnie ograniczać skutki tych zdarzeń. Od strony regulacyjnej wycieki takie są szczegółowo badane przez Prezesa UODO, a podmioty winne zaniedbań otrzymują coraz surowsze kary. Nowelizacja KSC nic w tym zakresie nie poprawia.

Na koniec Zespół CERT Polska pokazuje, że praktyczną największą aktywność przynoszącą rzeczywiste szkody użytkownikom to wyłudzenia (scam) z wykorzystaniem platform społecznościowych, możliwe dzięki tysiącom sztucznych kont i niewłaściwej moderacji treści wpisów i komentarzy. Pewno już zgadniecie, że tym aspektem nowelizacja KSC się także nie zajmuje…

Temat cyberbezpieczeństwa jest szalenie ważny i coraz bardziej aktualny wraz z zaawansowanym tworzeniem naszych cyfrowych kopii w chmurowej rzeczywistości i załatwiania coraz większej liczby spraw tą drogą. Jednak nietrafione przepisy przyniosą skutek odwrotny od zamierzonego.

Mamy straszną Marzannę, która nie adresuje problemów pokazanych przez tych Dobrych, po raz kolejny natomiast próbuje narzucać rozwiązania szeptane przez Złych. Pełne tych podszeptów truchło spuchło do prawie 200 stron tekstu legislacyjnego. Ci Dobrzy, w komentarzach do wpisu na jednym z portali społecznościowych, gdzie załączyłem projekt, skomentowali tylko: kto to będzie czytał?

Wszyscy, kiedy Marzanna stanie się prawem. Niezależnie od skali działalności, jeśli tylko zostali wymienieni w załączniku, który obejmuje szerokie spektrum sektorów usługowych i produkcyjnych.