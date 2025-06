Programy IT dla edukacji trzeba rozszerzyć. Szkołom brakuje sprzętu i bieżącego wsparcia

Zmiana w stosunku do poprzedniego projektu polegać ma na tym, że sprzęt nie będzie własnością uczniów, tylko organów prowadzących szkoły. W założeniu ma być wykorzystywany na terenie szkół, ale w wyjątkowych sytuacjach może zostać użyczony bezpośrednio uczniowi. I ta zmiana jest dobrą zmianą w stosunku do poprzedniej edycji, gdzie urządzenia trafiły do dzieci i ślad po nich zaginął.

Nowa odsłona ponownie pozwoli przekazać sprzęt do pracy uczniom – program powinien być jednak wzbogacony o metody wsparcia i szkolenia. Środki powinny także zostać przeznaczone na wsparcie działań NGO-sów i pomoc specjalistów, by komputer, laptop przeglądarkowy i tablet w bezpieczny i wartościowy sposób mogły być wykorzystywane do nauki i zabawy. Cały czas pamiętając o fakcie, że to tylko (i aż) sprzęt – który ma wspierać edukację, a nie zastępować nauczycieli i relacje.

Programy rządowe, choć oferują wsparcie, to nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z cyfryzacją edukacji. Nauczyciele potrzebują nie tylko sprzętu, ale również wsparcia w zakresie jego wykorzystania, dodatkowych środków finansowych i możliwości efektywnego wykorzystania laptopa w szkole. Program powinien być elementem szerszej, długofalowej strategii, która powinna powstać w miejsce punktowych działań, plasterków i okazjonalnych programów – jakkolwiek potrzebnych i wartościowych.

Może należałoby go zmienić? Rozszerzyć?

Przede wszystkim należałoby go rozszerzyć o edukację cyfrową dzieci i młodzieży nie tylko w obszarze wykorzystania sprzętu, ale także – a nawet zwłaszcza – w obszarze higieny cyfrowej, umiejętności reagowania na fałszywe wiadomości (fejki) oraz zachowania równowagi i dbałości o dobrostan. Zadbać warto o finansowanie NGO-sów i kampanii społecznych oraz szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli – czyli zbudować strategię obejmującą przynajmniej kilka kolejnych kadencji – by zachować stabilność i wsparcie programu. Idealnie byłoby, gdyby inicjatywa ewoluowała docelowo z programu „Laptop dla ucznia” w program „Pracownia dla szkoły plus” – a ten „plus” to doposażenie, wymiana sprzętu, przeglądy i niezbędna kadra.

W dyskusji publicznej na temat programu pojawiają się ostatnio głosy wskazujące na warunki konkursu ofert jako zaporowe dla małych, zwłaszcza rodzimych, firm. Patrzenie w przyszłość, w ujęciu długofalowym, predysponuje jednak do realizacji dzisiejszych i jutrzejszych potrzeb właśnie większych graczy – jako gwarantów możliwości podniesienia jakości programu. To właśnie oni posiadają środki, które mogą przeznaczyć na rozwój i wsparcie programu „Laptop dla ucznia”. Jakkolwiek by to brzmiało, tutaj zwyczajnie potrzebne jest doświadczenie, zasięg i możliwości wsparcia – co jest widoczne ze strony dotychczasowych dostawców sprzętu. Mniejsi dostawcy sprzętu mogliby zająć się wsparciem systemowym – dostarczać specjalistów do obsługi infrastruktury, wymieniać peryferia i zadbać o sprzęt, którego braki wykazują nauczyciele i szkoły. To wszystko wymaga koordynacji i wspólnego podejścia do rozmów – i nie wyklucza mniejszych firm – jedynie zmienia pole współpracy.

Może warto skorzystać z jakichś rozwiązań zagranicznych?

Zagraniczne systemy edukacji mają wiele rozwiązań, które mogłyby zostać dostosowane do warunków polskich szkół i uczelni. We Francji w wielu szkołach przeprowadzono pilotaż programu, w którym każdy uczeń przyjęty do szkoły dostawał tablet, w którym były już wgrane podręczniki w wersji elektronicznej oraz aplikacje, z których nauczyciele chcą w trakcie zajęć korzystać. Rodzic podpisywał kwitek na wypożyczenie sprzętu od szkoły, a po ukończeniu edukacji uczeń mógł zwrócić tablet lub odkupić go od szkoły za symboliczną kwotę. Tablet był też tak przygotowany, aby nauczycielski tablet matka miał podgląd w tablety uczniów w trakcie lekcji oraz posiadał formę kontroli rodzicielskiej – dzięki czemu zablokowany był dostęp do treści szkodliwych.